Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Большинство туристов, прибывающих в Лос-Анджелес, знает о городе не много, но у всех на слуху названия Голливуд (Hollywood), Аллея славы (Hollywood Walk of Fame), она же Звёздная аллея Голливуда, кинотеатр Кодак (Kodak Theatre) с неотделимой от него премией Оскар (Oscar), небезизвестная надпись на Голливудских холмах. Именно с историей 📖 американского кинематографа связаны и появились эти, и многие другие известные во всём мире названия, притягивающие к себе ежегодно миллионы туристов со всего мира.