Они огромные, огромные, ОГРОМНЫЕ! Самые большие на планете. Им тысячи лет, их щадят пожары и не замечает время. Но сколько бы вы о них ни слышали и ни узнавали, гигантские секвойи надо видеть! По пути в нацпарк Сьерры-Невады вас ждут захватывающие панорамы, горные дороги, интересные истории о Калифорнии и разговор о том, почему секвойи-великаны растут только в этом регионе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $1360 за экскурсию

Ваш гид в Лос-Анджелесе

Описание экскурсии

5:00–5:30 — выезд из Лос-Анджелеса

Рано утром отправимся в национальный парк «Секвойя». По дороге я расскажу о Калифорнии, её природе, истории и интересных фактах о местах, через которые мы будем проезжать.

9:30 — Три-Риверс (Three Rivers)

Перед въездом в парк сделаем остановку в небольшом горном городке. Здесь можно выпить кофе, позавтракать и подготовиться к путешествию по национальному парку.

10:00 — визит-центр «Футхиллс» (Foothills Visitor Center)

Познакомимся с историей нацпарка. Выясним, почему гигантские секвойи растут только в этом регионе и как им удается переживать лесные пожары на протяжении тысячелетий.

11:00 — Музей Гигантского леса (Giant Forest Museum)

Поговорим о флоре и фауне Сьерра-Невады и самых больших деревьях на планете.

11:40 — дерево Генерал Шерман (General Sherman Tree)

Отправимся к самому большому дереву в мире по объёму древесины. Прогуляемся среди гигантских секвой, сделаем фотографии и при желании пройдём часть живописной тропы Конгресс.

13:00 — обед

Остановимся в ресторане или кафе на территории парка, где можно отдохнуть и попробовать блюда американской кухни.

14:00 — Моро-Рок (Moro Rock)

Поднимемся на гранитную вершину. Со смотровой площадки открывается один из самых красивых видов на горы Сьерра-Невада и бескрайние леса национального парка.

15:00 — Тоннель-Лог (Tunnel Log)

Проедем через знаменитый тоннель, прорубленный в упавшей гигантской секвойе, и сделаем памятные фото.

15:30 — Кресент-Медоу (Crescent Meadow)

Совершим небольшую прогулку по одному из самых живописных уголков парка, где можно увидеть огромные секвойи, горные луга и, если повезёт, диких животных.

16:30 — отправление в Лос-Анджелес

По дороге обратно сделаем короткие остановки для отдыха и вернёмся в город поздним вечером.

Во время путешествия

Мы обсудим, как формировалась Калифорния и чем природа штата отличается от других регионов США

Вы узнаете, как растут гигантские секвойи и каким образом лесные пожары помогают им выживать

Я расскажу, какие ещё рекордсмены, помимо дерева Генерал Шерман, находятся в парке

А также поделимся советами о лучших направлениях для путешествий по Калифорнии и красивых автомаршрутах

Организационные детали

Едем на комфортабельном кроссовере Kia Sportage Hybrid с кондиционером

Продолжительность поездки — около 15–16 часов, поэтому мы будем регулярно останавливаться для отдыха, посещения смотровых площадок, туалетов и кафе

Дополнительные расходы