Но сколько бы вы о них ни слышали и ни узнавали, гигантские секвойи надо видеть! По пути в нацпарк Сьерры-Невады вас ждут захватывающие панорамы, горные дороги, интересные истории о Калифорнии и разговор о том, почему секвойи-великаны растут только в этом регионе.
Описание экскурсии
5:00–5:30 — выезд из Лос-Анджелеса
Рано утром отправимся в национальный парк «Секвойя». По дороге я расскажу о Калифорнии, её природе, истории и интересных фактах о местах, через которые мы будем проезжать.
9:30 — Три-Риверс (Three Rivers)
Перед въездом в парк сделаем остановку в небольшом горном городке. Здесь можно выпить кофе, позавтракать и подготовиться к путешествию по национальному парку.
10:00 — визит-центр «Футхиллс» (Foothills Visitor Center)
Познакомимся с историей нацпарка. Выясним, почему гигантские секвойи растут только в этом регионе и как им удается переживать лесные пожары на протяжении тысячелетий.
11:00 — Музей Гигантского леса (Giant Forest Museum)
Поговорим о флоре и фауне Сьерра-Невады и самых больших деревьях на планете.
11:40 — дерево Генерал Шерман (General Sherman Tree)
Отправимся к самому большому дереву в мире по объёму древесины. Прогуляемся среди гигантских секвой, сделаем фотографии и при желании пройдём часть живописной тропы Конгресс.
13:00 — обед
Остановимся в ресторане или кафе на территории парка, где можно отдохнуть и попробовать блюда американской кухни.
14:00 — Моро-Рок (Moro Rock)
Поднимемся на гранитную вершину. Со смотровой площадки открывается один из самых красивых видов на горы Сьерра-Невада и бескрайние леса национального парка.
15:00 — Тоннель-Лог (Tunnel Log)
Проедем через знаменитый тоннель, прорубленный в упавшей гигантской секвойе, и сделаем памятные фото.
15:30 — Кресент-Медоу (Crescent Meadow)
Совершим небольшую прогулку по одному из самых живописных уголков парка, где можно увидеть огромные секвойи, горные луга и, если повезёт, диких животных.
16:30 — отправление в Лос-Анджелес
По дороге обратно сделаем короткие остановки для отдыха и вернёмся в город поздним вечером.
Во время путешествия
- Мы обсудим, как формировалась Калифорния и чем природа штата отличается от других регионов США
- Вы узнаете, как растут гигантские секвойи и каким образом лесные пожары помогают им выживать
- Я расскажу, какие ещё рекордсмены, помимо дерева Генерал Шерман, находятся в парке
- А также поделимся советами о лучших направлениях для путешествий по Калифорнии и красивых автомаршрутах
Организационные детали
- Едем на комфортабельном кроссовере Kia Sportage Hybrid с кондиционером
- Продолжительность поездки — около 15–16 часов, поэтому мы будем регулярно останавливаться для отдыха, посещения смотровых площадок, туалетов и кафе
Дополнительные расходы
- Вход в национальный парк — $35 за автомобиль (сумма делится между участниками группы) + $100 с каждого участника старше 16 лет, не являющегося резидентом США (согласно действующим правилам Национальной службы парков США)
- Питание — средний чек $40–60 за чел.