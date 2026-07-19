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Нацпарк «Секвойя»: к самым большим деревьям планеты - из Лос-Анджелеса

Увидеть гигантов Калифорнии и самые захватывающие виды горного хребта Сьерра-Невада
Они огромные, огромные, ОГРОМНЫЕ! Самые большие на планете. Им тысячи лет, их щадят пожары и не замечает время.

Но сколько бы вы о них ни слышали и ни узнавали, гигантские секвойи надо видеть! По пути в нацпарк Сьерры-Невады вас ждут захватывающие панорамы, горные дороги, интересные истории о Калифорнии и разговор о том, почему секвойи-великаны растут только в этом регионе.
Нацпарк «Секвойя»: к самым большим деревьям планеты - из Лос-Анджелеса
Нацпарк «Секвойя»: к самым большим деревьям планеты - из Лос-Анджелеса
Нацпарк «Секвойя»: к самым большим деревьям планеты - из Лос-Анджелеса

Описание экскурсии

5:00–5:30 — выезд из Лос-Анджелеса

Рано утром отправимся в национальный парк «Секвойя». По дороге я расскажу о Калифорнии, её природе, истории и интересных фактах о местах, через которые мы будем проезжать.

9:30 — Три-Риверс (Three Rivers)

Перед въездом в парк сделаем остановку в небольшом горном городке. Здесь можно выпить кофе, позавтракать и подготовиться к путешествию по национальному парку.

10:00 — визит-центр «Футхиллс» (Foothills Visitor Center)

Познакомимся с историей нацпарка. Выясним, почему гигантские секвойи растут только в этом регионе и как им удается переживать лесные пожары на протяжении тысячелетий.

11:00 — Музей Гигантского леса (Giant Forest Museum)

Поговорим о флоре и фауне Сьерра-Невады и самых больших деревьях на планете.

11:40 — дерево Генерал Шерман (General Sherman Tree)

Отправимся к самому большому дереву в мире по объёму древесины. Прогуляемся среди гигантских секвой, сделаем фотографии и при желании пройдём часть живописной тропы Конгресс.

13:00 — обед

Остановимся в ресторане или кафе на территории парка, где можно отдохнуть и попробовать блюда американской кухни.

14:00 — Моро-Рок (Moro Rock)

Поднимемся на гранитную вершину. Со смотровой площадки открывается один из самых красивых видов на горы Сьерра-Невада и бескрайние леса национального парка.

15:00 — Тоннель-Лог (Tunnel Log)

Проедем через знаменитый тоннель, прорубленный в упавшей гигантской секвойе, и сделаем памятные фото.

15:30 — Кресент-Медоу (Crescent Meadow)

Совершим небольшую прогулку по одному из самых живописных уголков парка, где можно увидеть огромные секвойи, горные луга и, если повезёт, диких животных.

16:30 — отправление в Лос-Анджелес

По дороге обратно сделаем короткие остановки для отдыха и вернёмся в город поздним вечером.

Во время путешествия

  • Мы обсудим, как формировалась Калифорния и чем природа штата отличается от других регионов США
  • Вы узнаете, как растут гигантские секвойи и каким образом лесные пожары помогают им выживать
  • Я расскажу, какие ещё рекордсмены, помимо дерева Генерал Шерман, находятся в парке
  • А также поделимся советами о лучших направлениях для путешествий по Калифорнии и красивых автомаршрутах

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном кроссовере Kia Sportage Hybrid с кондиционером
  • Продолжительность поездки — около 15–16 часов, поэтому мы будем регулярно останавливаться для отдыха, посещения смотровых площадок, туалетов и кафе

Дополнительные расходы

  • Вход в национальный парк — $35 за автомобиль (сумма делится между участниками группы) + $100 с каждого участника старше 16 лет, не являющегося резидентом США (согласно действующим правилам Национальной службы парков США)
  • Питание — средний чек $40–60 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Лос-Анджелесе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Лос-Анджелесе и уже несколько лет активно изучаю Южную Калифорнию и соседние нацпарки. За это время проехал тысячи километров по самым красивым дорогам штата, исследовал популярные достопримечательности и
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множество мест, о которых редко рассказывают путеводители. Я постоянно открываю новые направления и стремлюсь, чтобы каждая поездка была интересной, комфортной и хорошо продуманной. Лучше всего я знаю Лос-Анджелес, побережье Южной Калифорнии, Малибу, Санта-Барбару, Палм-Спрингс, национальный парк «Секвойя», а также многие маршруты по всему штату.

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