Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Во многих крупных городах США приняты местные директивы разрешающие использовать в качестве такси 🚕 только автомобили с гибридным двигателем. В связи с этим, большинство автомобилей-такси, это Тойота Приус — автомобиль не большой вместимости и сомнительного уровня комфорта. Водители которых не гнушатся прокатить незнающих туристов через половину города или постоять в пробке, в надежде заработать больше с этой поездки. К сожалению, не редки случаи с использованием таксистами специального оборудования, подсоединённого к таксометру, способного «накручивать» стоимость поездки незаметно для пассажиров.

Предлагаю услуги встречи в аэропорту и трансфера к месту назначения, услуги трансфера в аэропорт, на комфортабельных автомобилях представительского класса за фиксированную цену.

В процессе комфортного передвижения, в салоне автомобиля, вам будут предложены напитки и снэки, уже входящие в фиксированную, оговоренную ранее, стоимость.

Обычная цена трансфера аэропорт-город или город-аэропорт составляет 150 $ (1–3 человека), большее количество человек — по запросу.

Трансфер осуществляется на новых автомобилях Lincoln Town Car, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz S-Class и других подобных автомобилях, профессиональными водителями (по желанию русскоговорящими). Автомобиль имеет лицензию на коммерческую деятельность в аэропорту, коммерческую страховку на случай непредвиденных ситуаций. В парке 🌳 компании имеется достаточный резерв подменных автомобилей, которые смогут в кратчайшие сроки придти на помощь.

Уважаемые туристы, обращаю ваше внимание, встречу и проводы (трансфер), во всех аэропортах США, могут производить только компании имеющие специальную лицензию и автомобили такси. В случае отсутствия таковой лицензии, водитель 🚗 транспортного средства будет задержан, а пассажиры препровождены для дачи показаний, не зависимо от времени вылета вашего самолёта, что грозит опозданием на рейс.

Делайте правильный выбор.