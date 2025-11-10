Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше Доступны туры на машине, вертолете и аренда яхты. Вопросы можно задать заранее, чтобы подготовиться к путешествию. Эта экскурсия станет отличным выбором для тех, кто хочет провести день с пользой и удовольствием Однодневная поездка из Лос-Анджелеса в Санта-Барбару и Солванг предлагает насыщенную программу. В Санта-Барбаре вы сможете посетить знаменитую миссию и прогуляться по даунтауну. В Солванге вас ждёт атмосфера настоящего датского городка. 5 причин купить эту экскурсию 🌟 Уникальные достопримечательности

🚁 Возможность полета на вертолете

⛵ Аренда яхты для прогулок

🏙️ Прогулка по даунтауну

🍷 Возможность дегустации вина

Юлия Ваш гид в Лос-Анджелесе Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-4 человека Когда Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее. $600 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00

Что можно увидеть Миссия

Даунтаун

Описание экскурсии В Санта-Барбаре мы посетим знаменитую миссию (mission), даунтаун и другие главные достопримечательности города. Продолжительность тура — 10-12 часов. Помимо туров на машине, доступны туры на вертолете и аренда яхты. Если у вас есть вопросы, напишите мне, я с радостью отвечу на них!

Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее. Выбрать дату