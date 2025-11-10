Однодневная поездка из Лос-Анджелеса в Санта-Барбару и Солванг предлагает насыщенную программу. В Санта-Барбаре вы сможете посетить знаменитую миссию и прогуляться по даунтауну. В Солванге вас ждёт атмосфера настоящего датского городка.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные достопримечательности
- 🚁 Возможность полета на вертолете
- ⛵ Аренда яхты для прогулок
- 🏙️ Прогулка по даунтауну
- 🍷 Возможность дегустации вина
Что можно увидеть
- Миссия
- Даунтаун
Описание экскурсииВ Санта-Барбаре мы посетим знаменитую миссию (mission), даунтаун и другие главные достопримечательности города. Продолжительность тура — 10-12 часов. Помимо туров на машине, доступны туры на вертолете и аренда яхты. Если у вас есть вопросы, напишите мне, я с радостью отвечу на них!
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Санта-Барбара
- Солванг
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
Что не входит в цену
- Обед и ужин
- Билеты в музеи
- Билеты на дегустацию вина
- Билеты на страусиную ферму
Где начинаем и завершаем?
Начало: Приеду на вашу локацию и отвезу обратно после тура
Завершение: Отвезу вас в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
