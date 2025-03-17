Индивидуальная
до 3 чел.
Лос-Анджелес: полное погружение в мир города Ангелов за один день
Откройте для себя великолепие Лос-Анджелеса: от обсерватории Гриффит до Аллеи звёзд, все это в одной экскурсии
Завтра в 10:00
16 апр в 10:00
$480 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Тур по Лос-Анджелесу
Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса на индивидуальной экскурсии. Вас ждут знаковые места города, включая Аллею Славы и Гриффитскую обсерваторию
Начало: Приеду в вашу локацию и отвезу обратно после тура
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Лос-Анджелес - по следам знаменитостей
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Лос-Анджелесу, чтобы увидеть, где живут и работают ваши любимые звезды. Уникальный опыт ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
$450 за экскурсию
Водная прогулка
Лос-Анджелес + прогулка на яхте
Погрузитесь в атмосферу роскоши Лос-Анджелеса! Прогулка на яхте, Беверли-Хиллз и Голливуд оставят незабываемые впечатления. Забронируйте сейчас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
$3313 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана17 марта 2025Прилетели вечером, ночью забронировали экскурсию, а утром в 9 утра Юлия уже приехала за нами в отель. Очень благодарны за оперативность. Экскурсия получилась насыщенной и интересной, увидели много новых мест, о которых не знали. Остались невероятно довольными. Большое спасибо Юлии.
- ННадежда2 октября 2024Вчера были на экскурсии с Екатериной, она не только очень приятная и общительная девушка, но и прекрасный гид! Всем советую Екатерину при поездках в Лос Анджелес
- RRoman18 июня 2024Екатерина - отличный гид по Лос-Анджелесу, да и вообще по США. Еще перед нашим прилетом дала много полезных советов по организации
- MMaria5 марта 2020Очень интересная экскурсия. Просто must have всем, кто впервые в городе. Катя очень хороший гид, показала самые интересные места в городе. Одевайте удобную обувь, ходить будете много😁
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Обсерватория Гриффита»
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Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в апреле 2025
Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "Обсерватория Гриффита" можно забронировать 4 экскурсии от 400 до 3313. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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