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путешествия. Мы провели прекрасный день с ней, путешествуя по городу Ангелов, посетили много известных достопримечательностей, увидели не самые известные, но не менее очаровательные. Увидеть весь LA за один день невозможно, но чтобы успеть в него влюбиться, экскурсии от Екатерины достаточно. Рекомендую!