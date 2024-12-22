VIP-экскурсии в Лос-Анджелесе с премиальным подходом

Найдено 5 экскурсий в категории «VIP-туры» в Лос-Анджелесе на русском языке, цены от $490. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вертолетный тур из Лос-Анджелеса в Темекулу с дегустацией вин
На вертолёте
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Вертолетный тур из Лос-Анджелеса в Темекулу с дегустацией вин
Начало: Аэродром или любое другое место по Вашему желанию
«Это один из самых ярких и запоминающихся вертолетных туров, сочетающий в себе два направления — обзорную экскурсию по Лос-Анджелесу и посещение винодельни»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
23 дек в 09:00
$4369 за всё до 3 чел.
Вертолетный тур «Пикник на берегу океана», Лос-Анджелес
На вертолёте
2 часа
Индивидуальная
Вертолетный тур «Пикник на берегу океана», Лос-Анджелес
Начало: Аэродром или любое другое место по Вашему желанию
«Другой возможности осмотреть все это великолепие, кроме как с вертолета, у Вас не будет — эти люди очень хорошо умеют скрывать свою частную жизнь за толстыми стенами высоких заборов»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
23 дек в 09:00
$624 за человека
Тур на вертолете вокруг Лос-Анджелеса с остановкой в Малибу
На вертолёте
1.5 часа
Индивидуальная
Тур на вертолете вокруг Лос-Анджелеса с остановкой в Малибу
Начало: Аэродром или любое другое место по Вашему желанию
«Вертолетный тур — это еще одна дополнительная возможность познакомиться с Лос-Анджелесом, но совершенно с другой стороны»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
23 дек в 09:00
$561 за человека
Вертолетный тур над Лос-Анджелесом с посадкой на крыше небоскреба
На вертолёте
1.5 часа
Индивидуальная
Вертолетный тур над Лос-Анджелесом с посадкой на крыше небоскреба
Начало: Аэродром или любое другое место по Вашему желанию
«Вертолетный тур — это еще одна дополнительная возможность познакомиться с Лос-Анджелесом, но совершенно с другой стороны»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
23 дек в 09:00
$660 за человека
Вертолетная экскурсия над центром города и побережьем
На вертолёте
48 минут
Индивидуальная
Вертолетная экскурсия над центром города и побережьем
Насладитесь захватывающим полетом над Лос-Анджелесом, охватывающим роскошные районы, знаменитые достопримечательности и живописное побережье
Начало: Вертолетная площадка / Отель (за доп. плату)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$490 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «VIP-туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лос-Анджелесе
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Вертолетный тур из Лос-Анджелеса в Темекулу с дегустацией вин
  2. Вертолетный тур «Пикник на берегу океана», Лос-Анджелес
  3. Тур на вертолете вокруг Лос-Анджелеса с остановкой в Малибу
  4. Вертолетный тур над Лос-Анджелесом с посадкой на крыше небоскреба
  5. Вертолетная экскурсия над центром города и побережьем
Какие места ещё посмотреть в Лос-Анджелесе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Голливудская аллея славы
  3. Голливуд
Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в декабре 2024
Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "VIP-туры" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 490 до 4369.
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