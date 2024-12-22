4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Вертолетный тур из Лос-Анджелеса в Темекулу с дегустацией вин
Начало: Аэродром или любое другое место по Вашему желанию
«Это один из самых ярких и запоминающихся вертолетных туров, сочетающий в себе два направления — обзорную экскурсию по Лос-Анджелесу и посещение винодельни»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
23 дек в 09:00
$4369 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
Вертолетный тур «Пикник на берегу океана», Лос-Анджелес
Начало: Аэродром или любое другое место по Вашему желанию
«Другой возможности осмотреть все это великолепие, кроме как с вертолета, у Вас не будет — эти люди очень хорошо умеют скрывать свою частную жизнь за толстыми стенами высоких заборов»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
23 дек в 09:00
$624 за человека
1.5 часа
Индивидуальная
Тур на вертолете вокруг Лос-Анджелеса с остановкой в Малибу
Начало: Аэродром или любое другое место по Вашему желанию
«Вертолетный тур — это еще одна дополнительная возможность познакомиться с Лос-Анджелесом, но совершенно с другой стороны»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
23 дек в 09:00
$561 за человека
1.5 часа
Индивидуальная
Вертолетный тур над Лос-Анджелесом с посадкой на крыше небоскреба
Начало: Аэродром или любое другое место по Вашему желанию
«Вертолетный тур — это еще одна дополнительная возможность познакомиться с Лос-Анджелесом, но совершенно с другой стороны»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
23 дек в 09:00
$660 за человека
48 минут
Индивидуальная
Вертолетная экскурсия над центром города и побережьем
Насладитесь захватывающим полетом над Лос-Анджелесом, охватывающим роскошные районы, знаменитые достопримечательности и живописное побережье
Начало: Вертолетная площадка / Отель (за доп. плату)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$490 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «VIP-туры»
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