1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк «Секвойя»
Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса и его окрестностей, посетите легендарный парк «Секвойя» и озеро Пирамида
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
$800 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Прогулка по живописным пляжам Лос-Анджелеса с посещением островов
Погрузитесь в атмосферу калифорнийского побережья, наслаждаясь прогулками по лучшим пляжам и островам Лос-Анджелеса
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $880 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
48 минут
Вертолетная экскурсия над центром города и побережьем
Насладитесь захватывающим полетом над Лос-Анджелесом, охватывающим роскошные районы, знаменитые достопримечательности и живописное побережье
Начало: Вертолетная площадка / Отель (за доп. плату)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$490 за человека
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия в Юниверсал Студио: путешествие в мир кино и аттракционов
Подарите себе и своей семье незабываемый день в мире кино и развлечений в Юниверсал Студио Лос-Анджелес
Начало: Ваш отель / Вход в парк (по договоренности)
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$680 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уникальная экскурсия по Лос-Анджелесу на раритетном автомобиле
Погрузитесь в атмосферу старого Лос-Анджелеса, прокатившись на винтажном авто по знаменитым улицам и достопримечательностям
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$950 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Вкус Лос-Анджелеса - экскурсия по городу с посещением гастрозаведений
Погрузитесь в гастрономическое путешествие по Лос-Анджелесу! Узнайте секреты местных шеф-поваров и попробуйте лучшие блюда города
Начало: Ваш отель / любое другое место по Вашему желанию
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от $650 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Зажигательный Лос-Анджелес: экскурсия на кабриолете, полная впечатлений
Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса, наслаждаясь свободой и красотой города с открытого кабриолета. Ваш путь - от звезд Голливуда до роскоши Беверли-Хиллз
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$850 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Незабываемая экскурсия на кабриолете по знаковым местам Лос-Анджелеса
Почувствуйте ветер свободы, путешествуя на кабриолете по самым знаменитым уголкам Лос-Анджелеса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$850 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Необычные»
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