Увидеть знакомый, казалось бы, Лос-Анджелес и его знаменитые пригороды совершенно по-новому, с необычных сторон и ракурсов, получить массу положительных впечатлений и сделать потрясающе красивые фотографии позволит один из самых востребованных среди искушённых туристов видов экскурсий — полёт над городом на вертолёте.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? С высоты птичьего полёта вам откроются великолепные виды на Беверли-Хиллз и Бель-Эйр, Пасифик-Пелисейдс и Малибу. Вы сможете увидеть и во всех подробностях рассмотреть роскошные виллы и помпезные особняки самых блистательных звёзд гламура и акул бизнеса. Другой возможности осмотреть все это великолепие, кроме как с вертолёта, у вас не будет — эти люди очень хорошо умеют скрывать свою частную жизнь за толстыми стенами высоких заборов. Вы пролетите между небоскрёбами Даунтауна и над побережьем Тихого океана, поразитесь величию и красоте его вод и увидите настоящий их цвет — непередаваемый, восхитительный, одновременно сочетающий в себе голубой, изумрудный, свинцовый и почти черный. Вертолёт пронесёт вас над Голливудом рядом со знаменитым знаком «HOLLYWOOD», Санта-Моникой и морским портом Лонг-Бич, а затем опустится на вершине холма, где вам будет предложен романтический пикник с шампанским. Отведённого на ланч времени — 45 минут — будет вполне достаточно, чтобы спокойно насладиться угощением и вином, созерцая величественную панораму простирающегося у подножья горы океана. Важная информация:
Важно: экскурсия проводится для группы минимум 2 человека.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Беверли-Хиллз
- Бель-Эйр
- Пасифик-Пелисейдс
- Малибу
- Даунтаун
- Санта-Моника
- Знак «HOLLYWOOD»
Что включено
- Полёт на вертолёте
- Корзина с едой, шампанским и десертом
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
Место начала и завершения?
Аэродром или любое другое место по вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лос-Анджелеса
