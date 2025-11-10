Что вас ждёт? С высоты птичьего полёта вам откроются великолепные виды на Беверли-Хиллз и Бель-Эйр, Пасифик-Пелисейдс и Малибу. Вы сможете увидеть и во всех подробностях рассмотреть роскошные виллы и помпезные особняки самых блистательных звёзд гламура и акул бизнеса. Другой возможности осмотреть все это великолепие, кроме как с вертолёта, у вас не будет — эти люди очень хорошо умеют скрывать свою частную жизнь за толстыми стенами высоких заборов. Вы пролетите между небоскрёбами Даунтауна и над побережьем Тихого океана, поразитесь величию и красоте его вод и увидите настоящий их цвет — непередаваемый, восхитительный, одновременно сочетающий в себе голубой, изумрудный, свинцовый и почти черный. Вертолёт пронесёт вас над Голливудом рядом со знаменитым знаком «HOLLYWOOD», Санта-Моникой и морским портом Лонг-Бич, а затем опустится на вершине холма, где вам будет предложен романтический пикник с шампанским. Отведённого на ланч времени — 45 минут — будет вполне достаточно, чтобы спокойно насладиться угощением и вином, созерцая величественную панораму простирающегося у подножья горы океана. Важная информация:

Важно: экскурсия проводится для группы минимум 2 человека.