Экскурсия по Лос-Анджелесу за один день включает посещение знаковых мест: от знаменитой надписи Hollywood до роскошных улиц Беверли-Хиллз и пляжей Санта-Моники. Профессиональный гид, снимавшийся в голливудских фильмах, расскажет о жизни

звёзд и истории кино. Тур включает также прогулку по Голливудскому бульвару и Аллее звёзд, посещение каналов Venice и уединённого Палос-Вердеса с видами на океан. Это уникальная возможность увидеть город мечты и насладиться его атмосферой

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Обсерватория Гриффита. Начнём с головокружительной панорамы всего Лос-Анджелеса и легендарной надписи Hollywood. Вы узнаете, как обсерватория связана с Голливудом и космосом.

Беверли-Хиллз и Родео-драйв. Проедем по улицам, где живут знаменитости, и заглянем на шопинг-авеню, ставшую символом роскоши.

Голливудский бульвар и Аллея звёзд. Прогуляемся по культовому месту Лос-Анджелеса. Увидим Театр Долби, где вручают «Оскар», и найдём звёзды любимых актёров и музыкантов.

Пляжи Санта-Моники. Отдохнём у Тихого океана, зайдём на исторический пирс с аттракционами, поговорим про сёрфинг, кино и дух свободы, которым пронизано побережье.

Каналы Venice. Откроем неожиданный Лос-Анджелес: уютные мостики, водные улочки и уличное искусство в духе Венеции — одно из самых фотогеничных и атмосферных мест города.

Палос-Вердес. Завершим день в уединённом уголке с головокружительными видами на скалы и океан. Здесь часто можно увидеть дельфинов, а в сезон — даже китов.

Я расскажу о контрастах Лос-Анджелеса — города, где роскошные особняки соседствуют с уличным искусством.

Вы узнаете:

как формировалась фабрика грёз и где снимают самые кассовые фильмы

почему Лос-Анджелес считается самым фотогеничным городом Америки

чем живёт современный Беверли-Хиллз

как пляжи Санта-Моники стали культурным символом свободы

И многое другое!

Примерный тайминг

9:00 — выезд из отеля

9:30–10:30 — обсерватория Гриффит. Панорамный вид на Лос-Анджелес, фото с надписью Hollywood

10:45–11:30 — Беверли-Хиллз и Родео-драйв

11:45–12:30 — Голливудский бульвар и Аллея звёзд. Прогулка у Театра Долби. Кофе или лёгкий перекус (по желанию)

12:30–13:30 — обед в Санта-Монике в ресторане с видом на океан. Обсуждение пляжной культуры, кино и сёрфинга

13:30–14:30 — прогулка по пирсу и пляжу Санта-Моники

14:45–15:30 — Venice и каналы

15:30-16:30 — Яхты Marina del Rey и пирс Манхэттен Бич

16:30–17:15 — переезд в Палос-Вердес. По пути — рассказы о природе Калифорнии, китах, скалах и местной экосистеме.

17:15–17:30 — перекус

17:30–18:15 — прогулка в Палос-Вердес

18:15–19:15 — возвращение в отель или другое место по договорённости

Время можем корректировать исходя из ваших пожеланий.

Организационные детали