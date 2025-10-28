5 причин купить эту экскурсию
- 🎬 Увидеть Голливуд и Аллею звёзд
- 🏖️ Насладиться пляжами Санта-Моники
- 🌟 Узнать о жизни знаменитостей
- 🏞️ Полюбоваться видами Палос-Вердеса
- 🛍️ Прогуляться по Родео-драйв
Что можно увидеть
- Обсерватория Гриффита
- Беверли-Хиллз
- Родео-драйв
- Голливудский бульвар
- Аллея звёзд
- Пляжи Санта-Моники
- Каналы Venice
- Палос-Вердес
Описание экскурсии
Обсерватория Гриффита. Начнём с головокружительной панорамы всего Лос-Анджелеса и легендарной надписи Hollywood. Вы узнаете, как обсерватория связана с Голливудом и космосом.
Беверли-Хиллз и Родео-драйв. Проедем по улицам, где живут знаменитости, и заглянем на шопинг-авеню, ставшую символом роскоши.
Голливудский бульвар и Аллея звёзд. Прогуляемся по культовому месту Лос-Анджелеса. Увидим Театр Долби, где вручают «Оскар», и найдём звёзды любимых актёров и музыкантов.
Пляжи Санта-Моники. Отдохнём у Тихого океана, зайдём на исторический пирс с аттракционами, поговорим про сёрфинг, кино и дух свободы, которым пронизано побережье.
Каналы Venice. Откроем неожиданный Лос-Анджелес: уютные мостики, водные улочки и уличное искусство в духе Венеции — одно из самых фотогеничных и атмосферных мест города.
Палос-Вердес. Завершим день в уединённом уголке с головокружительными видами на скалы и океан. Здесь часто можно увидеть дельфинов, а в сезон — даже китов.
Я расскажу о контрастах Лос-Анджелеса — города, где роскошные особняки соседствуют с уличным искусством.
Вы узнаете:
- как формировалась фабрика грёз и где снимают самые кассовые фильмы
- почему Лос-Анджелес считается самым фотогеничным городом Америки
- чем живёт современный Беверли-Хиллз
- как пляжи Санта-Моники стали культурным символом свободы
И многое другое!
Примерный тайминг
9:00 — выезд из отеля
9:30–10:30 — обсерватория Гриффит. Панорамный вид на Лос-Анджелес, фото с надписью Hollywood
10:45–11:30 — Беверли-Хиллз и Родео-драйв
11:45–12:30 — Голливудский бульвар и Аллея звёзд. Прогулка у Театра Долби. Кофе или лёгкий перекус (по желанию)
12:30–13:30 — обед в Санта-Монике в ресторане с видом на океан. Обсуждение пляжной культуры, кино и сёрфинга
13:30–14:30 — прогулка по пирсу и пляжу Санта-Моники
14:45–15:30 — Venice и каналы
15:30-16:30 — Яхты Marina del Rey и пирс Манхэттен Бич
16:30–17:15 — переезд в Палос-Вердес. По пути — рассказы о природе Калифорнии, китах, скалах и местной экосистеме.
17:15–17:30 — перекус
17:30–18:15 — прогулка в Палос-Вердес
18:15–19:15 — возвращение в отель или другое место по договорённости
Время можем корректировать исходя из ваших пожеланий.
Организационные детали
- Основная часть экскурсии — пешая. Передвижение между локациями — на Toyota Camry Hybrid 2023 года. Есть детские кресла (сообщите заранее, если планируете ехать с ребёнком)
- Обед оплачивается дополнительно. Средний чек зависит от заведения — обсудим в переписке
