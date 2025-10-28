Мои заказы

Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан

Познакомьтесь с Лос-Анджелесом за один день: Голливуд, Беверли-Хиллз и пляжи Санта-Моники ждут вас! Узнайте секреты города от гида-актёра
Экскурсия по Лос-Анджелесу за один день включает посещение знаковых мест: от знаменитой надписи Hollywood до роскошных улиц Беверли-Хиллз и пляжей Санта-Моники. Профессиональный гид, снимавшийся в голливудских фильмах, расскажет о жизни
звёзд и истории кино.

Тур включает также прогулку по Голливудскому бульвару и Аллее звёзд, посещение каналов Venice и уединённого Палос-Вердеса с видами на океан. Это уникальная возможность увидеть город мечты и насладиться его атмосферой

5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎬 Увидеть Голливуд и Аллею звёзд
  • 🏖️ Насладиться пляжами Санта-Моники
  • 🌟 Узнать о жизни знаменитостей
  • 🏞️ Полюбоваться видами Палос-Вердеса
  • 🛍️ Прогуляться по Родео-драйв
Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан© Дмитрий
Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан© Дмитрий
Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан© Дмитрий

Что можно увидеть

  • Обсерватория Гриффита
  • Беверли-Хиллз
  • Родео-драйв
  • Голливудский бульвар
  • Аллея звёзд
  • Пляжи Санта-Моники
  • Каналы Venice
  • Палос-Вердес

Описание экскурсии

Обсерватория Гриффита. Начнём с головокружительной панорамы всего Лос-Анджелеса и легендарной надписи Hollywood. Вы узнаете, как обсерватория связана с Голливудом и космосом.

Беверли-Хиллз и Родео-драйв. Проедем по улицам, где живут знаменитости, и заглянем на шопинг-авеню, ставшую символом роскоши.

Голливудский бульвар и Аллея звёзд. Прогуляемся по культовому месту Лос-Анджелеса. Увидим Театр Долби, где вручают «Оскар», и найдём звёзды любимых актёров и музыкантов.

Пляжи Санта-Моники. Отдохнём у Тихого океана, зайдём на исторический пирс с аттракционами, поговорим про сёрфинг, кино и дух свободы, которым пронизано побережье.

Каналы Venice. Откроем неожиданный Лос-Анджелес: уютные мостики, водные улочки и уличное искусство в духе Венеции — одно из самых фотогеничных и атмосферных мест города.

Палос-Вердес. Завершим день в уединённом уголке с головокружительными видами на скалы и океан. Здесь часто можно увидеть дельфинов, а в сезон — даже китов.

Я расскажу о контрастах Лос-Анджелеса — города, где роскошные особняки соседствуют с уличным искусством.

Вы узнаете:

  • как формировалась фабрика грёз и где снимают самые кассовые фильмы
  • почему Лос-Анджелес считается самым фотогеничным городом Америки
  • чем живёт современный Беверли-Хиллз
  • как пляжи Санта-Моники стали культурным символом свободы

И многое другое!

Примерный тайминг

9:00 — выезд из отеля
9:30–10:30 — обсерватория Гриффит. Панорамный вид на Лос-Анджелес, фото с надписью Hollywood
10:45–11:30 — Беверли-Хиллз и Родео-драйв
11:45–12:30 — Голливудский бульвар и Аллея звёзд. Прогулка у Театра Долби. Кофе или лёгкий перекус (по желанию)
12:30–13:30 — обед в Санта-Монике в ресторане с видом на океан. Обсуждение пляжной культуры, кино и сёрфинга
13:30–14:30 — прогулка по пирсу и пляжу Санта-Моники
14:45–15:30 — Venice и каналы
15:30-16:30 — Яхты Marina del Rey и пирс Манхэттен Бич
16:30–17:15 — переезд в Палос-Вердес. По пути — рассказы о природе Калифорнии, китах, скалах и местной экосистеме.
17:15–17:30 — перекус
17:30–18:15 — прогулка в Палос-Вердес
18:15–19:15 — возвращение в отель или другое место по договорённости

Время можем корректировать исходя из ваших пожеланий.

Организационные детали

  • Основная часть экскурсии — пешая. Передвижение между локациями — на Toyota Camry Hybrid 2023 года. Есть детские кресла (сообщите заранее, если планируете ехать с ребёнком)
  • Обед оплачивается дополнительно. Средний чек зависит от заведения — обсудим в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Лос-Анджелесе
Провёл экскурсии для 32 туристов
Живу в Лос-Анджелесе с 2022 года, обожаю этот город и с радостью покажу вам его с самых красивых и неожиданных сторон. Снимаюсь в кино, развиваю свой стартап (поддержан UC Berkeley), раньше работал в IT — так что можем поговорить не только о Голливуде, но и о жизни в Калифорнии, технологиях и эмиграции.

Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Димитрий
29 окт 2025
Экскурсия прошла очень продуктивно, были показаны основные знаковые места Лос-Анжелеса. Все наши пожелания были учтены, остались самые наилучшие впечатления от экскурсии Дмитрия, за что ему большое спасибо. Бронируйте, вы не пожалеете.
Ю
Юрий
30 сен 2025
Благодарим Дмитрия за отличную экскурсию по Лос Анджелесу. Информативно, позитивно, показал многие интересные не экскурсионные маршруты! Удачи и развития! Юрий, Сергей, Дмитрий и Владимир. Смоленск.
Николац
Николац
27 сен 2025
Дима молодчик!!! Интересно, информативно и качественно!!! Увидели весь Лос-Анджелес от нищего до роскошного!!!
Рекомендую гида! Спасибо, удачи!
Татьяна
Татьяна
14 авг 2025
Дмитрий очень приятный молодой человек! Учел все наши пожелания. Показал Лос-Анджелес с разных сторон 👍
Артем
Артем
6 авг 2025
Для нас это было первое посещение LA и содержание экскурсии полностью закрыло запрос на просмотр основных туристических объектов. Программа насыщенная, при этом Дмитрий пошёл на встречу и перенёс часть мест
читать дальше

на другой день, так как ребёнок устал от перемещения по разным локациям. Понравилась осведомленность Дмитрия, структурированный подход к подаче информации и адаптивность к нашим запросам! Отдельный плюс комфортный и новый авто.

