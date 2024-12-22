10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
23 дек в 09:00
от $732 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Вертолетный тур из Лос-Анджелеса в Темекулу с дегустацией вин
Начало: Аэродром или любое другое место по Вашему желанию
«Любители всего необычного и экстраординарного оценят тур по достоинству, тем более что одним из самых приятных моментов путешествия является дегустация лучших сортов калифорнийского вина»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
23 дек в 09:00
$4369 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
Вертолетный тур «Пикник на берегу океана», Лос-Анджелес
Начало: Аэродром или любое другое место по Вашему желанию
«Вертолет пронесет Вас над Голливудом рядом со знаменитым знаком «HOLLYWOOD», Санта-Моникой и морским портом Лонг-Бич, а затем опустится на вершине холма, где Вам будет предложен романтический пикник с шампанским»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
23 дек в 09:00
$624 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Санта-Барбара, Солванг и дегустация калифорнийских вин
Начало: Ваш отель
«Прозвище свое Солванг оправдывает сполна: на по-европейски узких улочках этого городка Вы увидите множество датских кондитерских, ресторанов и магазинов»
Расписание: Каждый день
Завтра в 11:00
23 дек в 09:00
от $660 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Санта-Барбара и Солванг: американская ривьера и малая Дания
Погрузитесь в атмосферу Санта-Барбары, почувствуйте дух Дании в Солванг и насладитесь вкусом калифорнийских вин
Начало: Ваш отель
«Город называют датской деревней не без основания: в нём несколько датских кондитерских, ресторанов, продаётся национальная датская одежда и сувениры»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от $880 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вкус Лос-Анджелеса - экскурсия по городу с посещением гастрозаведений
Погрузитесь в гастрономическое путешествие по Лос-Анджелесу! Узнайте секреты местных шеф-поваров и попробуйте лучшие блюда города
Начало: Ваш отель / любое другое место по Вашему желанию
«Кулинарный вояж Предлагаем Вам совершить вкусное путешествие и познакомиться с современными кулинарными тенденциями и гастрономическими шедеврами шеф-поваров Лос-Анджелеса»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от $650 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Гастрономические»
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На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Лос-Анджелеса, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025