Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Встреча и трансфер из аэропорта\в аэропорт. Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Сан-Франциско.

Гид S.
Гид S. – Гид из Лос-Анджелеса
Встреча и трансфер из аэропорта\в аэропорт.

Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Сан-Франциско.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $161 за человека

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Встреча и трансфер из аэропорта\в аэропорт. Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Сан-Франциско.
Встреча и трансфер из аэропорта\в аэропорт. Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Сан-Франциско.
Во многих крупных городах США приняты местные директивы разрешающие использовать в качестве такси 🚕 только автомобили с гибридным двигателем. В связи с этим, большинство автомобилей-такси, это Тойота Приус — автомобиль не большой вместимости и сомнительного уровня комфорта. Водители которых не гнушатся прокатить незнающих туристов через половину города или постоять в пробке, в надежде заработать больше с этой поездки. К сожалению, не редки случаи с использованием таксистами специального оборудования, подсоединённого к таксометру, способного «накручивать» стоимость поездки незаметно для пассажиров.
Предлагаю услуги встречи в аэропорту и трансфера к месту назначения, услуги трансфера в аэропорт, на комфортабельных автомобилях представительского класса за фиксированную цену.
В процессе комфортного передвижения, в салоне автомобиля, вам будут предложены напитки и снэки, уже входящие в фиксированную, оговоренную ранее, стоимость.
Обычная цена трансфера аэропорт-город или город-аэропорт составляет 150 $ (1–3 человека), большее количество человек — по запросу.
Трансфер осуществляется на новых автомобилях Lincoln Town Car, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz S-Class и других подобных автомобилях, профессиональными водителями (по желанию русскоговорящими). Автомобиль имеет лицензию на коммерческую деятельность в аэропорту, коммерческую страховку на случай непредвиденных ситуаций. В парке 🌳 компании имеется достаточный резерв подменных автомобилей, которые смогут в кратчайшие сроки придти на помощь.
Уважаемые туристы, обращаю ваше внимание, встречу и проводы (трансфер), во всех аэропортах США, могут производить только компании имеющие специальную лицензию и автомобили такси. В случае отсутствия таковой лицензии, водитель 🚗 транспортного средства будет задержан, а пассажиры препровождены для дачи показаний, не зависимо от времени вылета вашего самолёта, что грозит опозданием на рейс.
Делайте правильный выбор.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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