Аудиогид «Нью-Йорк: блок за блоком»

Аудиоэкскурсия «Нью-Йорк: блок за блоком» - это уникальная возможность услышать город, который никогда не спит, в новом формате.
С помощью аудиогида через приложение Telegram, вы сможете узнать, как Томас Эдисон и
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Удобный формат аудиогида
- 🏙️ Откройте тайны Нью-Йорка
- 🗽 Исторические и культурные факты
- 🎨 Узнайте о знаменитых личностях
- 🚶♂️ Свобода выбора маршрута
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Нью-Йорка - с мая по октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок. Весной и осенью город особенно красив, а лето радует длинными днями. Зимой, хотя и холоднее, можно насладиться рождественской атмосферой и праздничными огнями. Даже в зимние месяцы, благодаря удобному формату аудиогида, можно продолжать исследовать город.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Что можно увидеть
- Бруклинский мост
- Сити-холл
- Вулворт-билдинг
- Часовня Святого Павла
- Уолл-стрит
- Бродвей
- Пожарная часть Охотников за привидениями
Описание аудиогида
Камни старинных зданий и стеклянные панели высоток расскажут нам:
Как Томас Эдисон предлагал улучшить статую Свободы • Зачем Энди Уорхол купил старый каретный сарай • Как горожане решили, что пентхаус это самое дорогое жильё • Почему Led Zeppelin отрезали этаж у здания и многое-многое другое! Что вас ждёт? Наше путешествие начнётся у Бэттери-парка и дойдёт аж до Вашингтон-сквера. Мы увидим:.
- Бруклинский мост • Сити-холл • Вулворт-билдинг • Часовню Святого Павла • Уолл-стрит • Бродвей • Пожарную часть Охотников за привидениями • Места, где творил Энди Уорхол и выступали Blondie и Боб Дилан Самое крутое — что вы сможете сходить с маршрута, изучать памятники, заходить в любопытные магазины и кофейни. Если же вы захотите остановить экскурсию на середине из-за погоды или усталости, то сможете позже вернуться и закончить её. Важная информация:.
- Прогулка проходит с помощью аудиогида в приложении Telegram (без экскурсовода).
- Для экскурсии не забудьте зарядить телефон и наушники, а ещё лучше — взять с собой пауэрбанк.
- Для прогулки вам понадобится скачанное приложение Telegram на телефоне.
- Экскурсия занимает около 5-ти часов, но весь путь можно пройти за несколько заходов (для этого маршрут разбит на 3 примерно равные части).
В любой день в любое время.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Аудиогид (приложение в Telegram)
Что не входит в цену
- Услуги живого гида
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 3825 State St
Завершение: 13 Washington Square N
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день в любое время.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нью-Йорка
