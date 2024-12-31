Дмитрий С Леной гуляли по Рождественскому Нью Йорку. Шикарная экскурсия. Столько мест посетили за один раз. Лена знает шикарно историю. Детально рассказывала про все. Эти шесть часов прогулки прошли как один миг. Мы попали в сказку.

Огромное спасибо ❤️

А Алексей Алена просто умничка!!!

Всем искренне советую заказывать экскурсии с ней. Не пожалеете!!!

М Маша Экскурсия была хорошо организована и очень легкая с разной интересной информацией. Алена дала много полезной информации о городе. а также было приятно пообщаться с Аленой, что время прошло незаметно. очень рекомендую Алену как гида по Нью Йорку!

Татьяна Алёна провела нам чудесную пешую прогулку. Показала такие места, куда обычно туристы не заглядывают. Очень легкая в общении. Интересно рассказывала, не ограничивала нас во времени. Многое рекомендовала. Благодаря её совету мы посетили аутентичный джазовый бар, попробовали вкуснейшую пиццу. С нами был 17 летний подросток, которого Алёна смогла заинтересовать. Спасибо!