Зимние праздники в Нью-Йорке - это феерия света и радости! Таймс-сквер привлекает внимание всего мира, а Дайкер-хайтс поражает роскошными украшениями.
Путешествие по главным ёлкам, ярмаркам и каткам Манхэттена и Бруклина позволит почувствовать атмосферу настоящего праздника. Откройте секреты загадывания желаний и узнайте, почему Рождество так важно для жителей США
6 причин купить эту экскурсию
- 🎄 Увидеть главную ёлку страны
- ✨ Прогуляться по Таймс-сквер
- 🛍️ Посетить рождественские ярмарки
- 🎉 Узнать традиции празднования
- 🏞️ Насладиться катанием на катке
- 🌟 Оценить украшения Дайкер-хайтс
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Центральный парк
- Рокфеллер-центр
- Таймс-сквер
- Брайант-парк
- Дайкер-хайтс
Описание экскурсии
Центральный парк, где расположен один из самых больших катков в НЙ, и новогодняя ярмарка возле парка.
Рокфеллер-центр, где стоит главная ёлка страны. Выясним, где её выбирают и как устанавливают.
Таймс-сквер, откуда все телеканалы мира транслируют спуск новогоднего шара в праздничную ночь.
Брайант-парк с рождественской ярмаркой и катком. По желанию согреемся здесь горячим глинтвейном или яблочным сидром.
Район Бруклин и его часть Дайкер-хайтс, где состоятельные итальянцы превращают новогоднее украшение домов в искусство: декорируют не только фасады зданий, но и деревья, заборы, крыши, ставят во дворах огромные сияющие фигуры сказочных персонажей в человеческий рост.
Я расскажу:
- Как выбирают главную ёлку страны и привозят её из соседних штатов
- Что такое ёлочный донейшн и за что город напечатает персонально вам тысячи открыток
- Как загадывать желания на Таймс-сквер (тут же и попрактикуемся!)
- Зачем город собирает желания людей и что потом с ними делает
- Почему Рождество так важно для американцев
И многое другое!
Организационные детали
- Мы будем перемещаться пешком и на метро. Проезд вы оплачиваете самостоятельно — $2.90 одна поездка. Их понадобится минимум 2
- Глинтвейн на ярмарке и обед в кафе на пути вы также оплачиваете самостоятельно (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Нью-Йорке
Провела экскурсии для 545 туристов
Нью-Йорк — очень молодой, но в то же время самый известный город на планете. Можно бесконечно восхищаться им, а можно где-то и разочароваться. Но город никого не оставит равнодушным. ЯЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
31 дек 2024
С Леной гуляли по Рождественскому Нью Йорку. Шикарная экскурсия. Столько мест посетили за один раз. Лена знает шикарно историю. Детально рассказывала про все. Эти шесть часов прогулки прошли как один миг. Мы попали в сказку.
Огромное спасибо ❤️
А
Алексей
31 дек 2024
Алена просто умничка!!!
Всем искренне советую заказывать экскурсии с ней. Не пожалеете!!!
М
Маша
28 дек 2024
Экскурсия была хорошо организована и очень легкая с разной интересной информацией. Алена дала много полезной информации о городе. а также было приятно пообщаться с Аленой, что время прошло незаметно. очень рекомендую Алену как гида по Нью Йорку!
Татьяна
26 дек 2024
Алёна провела нам чудесную пешую прогулку. Показала такие места, куда обычно туристы не заглядывают. Очень легкая в общении. Интересно рассказывала, не ограничивала нас во времени. Многое рекомендовала. Благодаря её совету мы посетили аутентичный джазовый бар, попробовали вкуснейшую пиццу. С нами был 17 летний подросток, которого Алёна смогла заинтересовать. Спасибо!
Ю
Юрий
25 дек 2024
Алена полностью воплотила в жизнь все наши ожидания от экскурсии, дала нужные и практичные советы, порекомендовала и забронировала отличный ресторан
Входит в следующие категории Нью-Йорка
