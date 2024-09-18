1.5 часа
Аудиогид
Аудиопрогулка по Манхэттену: истории за фасадами небоскрёбов
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя по маршруту от Madison Square Garden до церкви св. Агнессы с увлекательным аудиогидом
Начало: Возле Madison Square Garden
«Начнётся аудиопрогулка у Madison Square Garden, где вы с удивлением обнаружите, что здесь нет ни площади, ни сада»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$10 за человека
5 часов
Аудиогид
Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк: история, звёзды, архитектура»
Понять, почему уже столько лет город так манит людей со всего мира (без сопровождения гида)
Начало: У станции метро Bowling Green
«Аудиопрогулка проходит с помощью приложения в Telegram (без живого участия экскурсовода — вы будете слышать мой голос в своих наушниках)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
2 часа
Аудиогид
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: за кулисами Манхэттена и его небоскребов
Погрузитесь в истории Манхэттена, скрытые за величественными фасадами, в увлекательной аудиоэкскурсии
Начало: 4 Pennsylvania Plaza, New York, NY 10001, USA
«аудиоэкскурсия в сердце Нью-Йорка»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$10 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина18 сентября 2024В целом, отличный, очень удобный формат. Но информация неприлично устарела. Думаю, что материалы готовились в начале 2000х.
- ССтанислав10 мая 2024Отличный аудиогид, хорошо погулял 👍🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Аудиогиды»
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Сейчас в Нью-Йорке в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 30. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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