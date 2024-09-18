Аудиогиды и аудиоэкскурсии Нью-Йорка

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $10. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
Пешая
4 отзыва
1.5 часа
Аудиогид
Аудиопрогулка по Манхэттену: истории за фасадами небоскрёбов
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя по маршруту от Madison Square Garden до церкви св. Агнессы с увлекательным аудиогидом
Начало: Возле Madison Square Garden
«Начнётся аудиопрогулка у Madison Square Garden, где вы с удивлением обнаружите, что здесь нет ни площади, ни сада»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$10 за человека
Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк: история, звёзды, архитектура»
Пешая
5 часов
Аудиогид
Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк: история, звёзды, архитектура»
Понять, почему уже столько лет город так манит людей со всего мира (без сопровождения гида)
Начало: У станции метро Bowling Green
«Аудиопрогулка проходит с помощью приложения в Telegram (без живого участия экскурсовода — вы будете слышать мой голос в своих наушниках)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: что скрывают небоскребы Манхэттена
Пешая
2 часа
Аудиогид
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: за кулисами Манхэттена и его небоскребов
Погрузитесь в истории Манхэттена, скрытые за величественными фасадами, в увлекательной аудиоэкскурсии
Начало: 4 Pennsylvania Plaza, New York, NY 10001, USA
«аудиоэкскурсия в сердце Нью-Йорка»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$10 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Аудиогиды»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
  2. Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк: история, звёзды, архитектура»
  3. Аудиопрогулка по Нью-Йорку: что скрывают небоскребы Манхэттена
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Манхеттен
  3. Уолл-стрит
  4. Музей Метрополитен
  5. Бродвей
  6. Национальный мемориал 11 сентября
  7. Таймс-сквер
  8. Бруклинский мост
  9. Центральный парк
  10. Бэттери-парк
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в ноябре 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 30. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Аудиогиды», 4 ⭐ отзыва, цены от $10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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