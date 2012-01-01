Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

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Авиатур на Ниагарские водопады

Ольга П.
Ольга П. – Гид из Нью-Йорка
Вы отправитесь к одному из чудес света, знаменитым Ниагарским водопадам.

Специально для вас будет организован тур, где вас заберут из отеля, доставят в аэропорт, и вы отправитесь на север страны в Буффало.

По прибытию вас встретит гид, с которым вы отправитесь на исследование достопримечательностей 🏛️.

Вы посетите старейший с США национальный парк 🌳 Ниагара Фоллс, совершите круиз рядом с водопадом на пароме «Maid of the Mist» и не только.

В конце вы так же организованно попадёте обратно в отель 🏨.
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Авиатур на Ниагарские водопады
Вас рано утром заберут в отеле и доставят в аэропорт Нью-Йорка для вылета в Буффало, время перелета 1 час 30 минут. По прилету Вас встретит гид в аэропорту.
Вы посетите одно из чудес света - Ниагарские водопады. Вас ждет знакомство с основными достопримечательностями 🏛️ города, поездка вдоль реки Ниагара, соединяющей озеро Эри и озеро Онтарио. Посещение государственного парка Ниагара Фоллс - старейшего государственного парка США. Незабываемая прогулка 👣 к Ниагарским водопадам на пароме "Maid of the Mist". Остановка у развалин первой в мире ГЭСб построенной Николой Теслой. Посещение гигантского водоворота Whirlpool. Завершениеэкскурсии визитом в старую крепость у берегов Озера Онтарио, осмотром музея и фортификационных сооружений.
Далее Вас доставят обратно в аэропорт для обратного перелета в Нью-Йорк. По прилету трансфер в отель 🏨 стоимость включено: транфер отель-аэропорт-отель в Нью-Йорке, перелет Нью-Йорк - Буффало, экскурсия ⛳ на Ниагарские водопады
в стоимость не включено: входные билеты 🎫 на паром ($10-15/чел. )
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга П.
Ольга П.
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