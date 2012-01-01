Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

Вас рано утром заберут в отеле и доставят в аэропорт Нью-Йорка для вылета в Буффало, время перелета 1 час 30 минут. По прилету Вас встретит гид в аэропорту.

Вы посетите одно из чудес света - Ниагарские водопады. Вас ждет знакомство с основными достопримечательностями 🏛️ города, поездка вдоль реки Ниагара, соединяющей озеро Эри и озеро Онтарио. Посещение государственного парка Ниагара Фоллс - старейшего государственного парка США. Незабываемая прогулка 👣 к Ниагарским водопадам на пароме "Maid of the Mist". Остановка у развалин первой в мире ГЭСб построенной Николой Теслой. Посещение гигантского водоворота Whirlpool. Завершениеэкскурсии визитом в старую крепость у берегов Озера Онтарио, осмотром музея и фортификационных сооружений.

Далее Вас доставят обратно в аэропорт для обратного перелета в Нью-Йорк. По прилету трансфер в отель 🏨 стоимость включено: транфер отель-аэропорт-отель в Нью-Йорке, перелет Нью-Йорк - Буффало, экскурсия ⛳ на Ниагарские водопады

в стоимость не включено: входные билеты 🎫 на паром ($10-15/чел. )