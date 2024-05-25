1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Нью-Йорк от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Нью-Йорком через его главные символы: статуя Свободы, Уолл-стрит, Бродвей и мемориал ВТЦ. Погрузитесь в историю города и его жителей
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Нью-Йорк за один день: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Нью-Йорк за один день: богемный Сохо, деловой Уолл-стрит, этнические кварталы и другие уникальные районы города
Начало: Clark street metro station
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$530 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по знаковым местам Манхэттена, Нью-Йорк
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, посетив его знаковые достопримечательности на комфортабельном автомобиле
Начало: Ваш отель
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$720 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Сады Дюпонов: встреча с природой и историей
Погрузитесь в мир зелени и цветов в Садах Дюпонов, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$950 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия Нью-Йорк - Бостон: Гарвард, MIT и исторические места
Погрузитесь в атмосферу Бостона, его университеты и исторические места в комфортной индивидуальной поездке из Нью-Йорка
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$1 500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Филадельфия и Атлантик-Сити: путешествие из Нью-Йорка в историю и развлечения
Погрузитесь в атмосферу американской истории и современных развлечений с экскурсией из Нью-Йорка
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$1 200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная поездка в Вашингтон из Нью-Йорка: Белый дом, Капитолий, музеи
Совершите незабываемую поездку в Вашингтон из Нью-Йорка. Посетите Белый дом, Капитолий и другие знаковые места столицы США. Забронируйте сейчас
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$1 500 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlex25 мая 2024Спасибо. Мы были в восторге от экскурсии. Здорово!
- ВВиталий2 мая 2024Замечательная прогулка от человека влюбленного в Нью Йорк. Получил гораздо больше чем рассчитывал. Однозначно рекомендую)
- ЛЛюдмила25 апреля 2024Получили удовольствие от прогулки по Нью Йорку со Светланой. Светлана замечательный гид и очень приятный в общении человек. Время пролетело
- ССергей22 сентября 2023Двое пап с двумя сыновьями подростками. Легко, интересно, без лишних не нужных подробностей. Камилла знала ответы на все интересующие вопросы. За 8 часов побывали по обширной программе во многих местах и узнали много нового. Рекомендуем двумя руками!!
- ХХохлова14 июля 2022Спасибо!
- ВВалерия13 марта 2020Камилла- отличный гид! Рассказала много интересного и необычного!) экскурсия - не просто повествование об основных событиях в истории города и посещение самых известных мест, а рассказ о жизни, о людях, посещение атмосферных улочек! Легкая и ненавязчивая подача, очень интересно, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июне 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "На весь день" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 335 до 1 500. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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