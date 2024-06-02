1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Нестандартный тур по Нью-Йорку: путешествие по следам местных жителей
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нью-Йорка с экскурсией, которая выведет вас за рамки туристических маршрутов
«Нью-Йорк не терпит стандартных обзорных экскурсий»
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
$380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Нью-Йорк от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Нью-Йорком через его главные символы: статуя Свободы, Уолл-стрит, Бродвей и мемориал ВТЦ. Погрузитесь в историю города и его жителей
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Пятичасовая экскурсия по Манхэттену: все значимые места Нью-Йорка
Насладитесь историей и культурой Нью-Йорка за 5 часов. Увидите знаковые места Манхэттена, включая Уолл-стрит и Бруклинский мост
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Нью-Йорк, или Новый Амстердам: индивидуальная экскурсия
Начните знакомство с Нью-Йорком с мест, где родился «Новый Амстердам». Узнайте историю города, посетите знаковые места и почувствуйте атмосферу прошлого
Начало: Liberty and South End Avenue, Le Pain Quotidien Co...
«Начинать знакомство с Нью-Йорком нужно с мест, где родился «Новый Амстердам»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Контрасты Нью-Йорка: индивидуальная экскурсия по Манхэттену
Прогулка по Среднему Манхэттену, включающая посещение Таймс-сквер, Центрального парка и 5-й авеню. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У Вашего отеля
«Вы погуляете по самой знаменитой части Нью-Йорка — Среднему Манхэттену — и увидите все его главные достопримечательности и тайные уголки»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
$395 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Нью-Йорк за один день: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Нью-Йорк за один день: богемный Сохо, деловой Уолл-стрит, этнические кварталы и другие уникальные районы города
Начало: Clark street metro station
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$530 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по знаковым местам Манхэттена, Нью-Йорк
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, посетив его знаковые достопримечательности на комфортабельном автомобиле
Начало: Ваш отель
«По желанию туристов в экскурсию может быть включено: -Подъем на обзорные площадки: 1»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$720 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по кварталам Бруклина: от Бруклинского моста до Брайтон Бич
Погрузитесь в атмосферу одного из самых уникальных районов Нью-Йорка, исследуя Бруклин вместе с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна2 июня 2024Мы не впервые пользуемся услугами Трипстера,Дмитрий -один из лучших гидов. Прекрасно спланированная,увлекательная экскурсия. Благодаря тому,что она автомобильная, мы побывали в самых
- EEduard1 июня 2024Огромная прелесть этой экскурсию в том, что она на машине. Можно добраться в далекие части Нью Йорка и увидеть для себя полноценную картину города. Дмитрий замечательный экскурсовод. Он очень много знает и очень интересно рассказывает, так что рекомендую! Спасибо
- ДДарья1 июня 2024Прекрасный гид, подстроился под нужный нам маршрут и показал знаковые места, ответил на все наши вопросы и встретил в аэропорту. Интересно было и детям и взрослым. Благодаря панорамной крыше машины смогли разглядеть небоскребы даже не выходя.
- ДДаниил1 июня 2024Экскурсия с Аленой - отличный способ познакомиться с главными местами даунтауна Мы узнали много интересных и необычных фактов о городе, Алена приятная и комфортная в общении Мы довольны нашей совместной прогулкой
- EEduard29 мая 2024После экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью Йорке и ничего не видел.
- AAlex25 мая 2024Спасибо. Мы были в восторге от экскурсии. Здорово!
- ЕЕкатерина21 мая 2024Спасибо Мише за экскурсию
- ААлексей11 мая 2024Прекрасная экскурсия. Елена с большой любовью к Нью Йорку рассказала об его истории и архитектуре. Было очень интересно. Я ролучила большое удовольствие. Рекомендую всем, кто первый раз приехал в Нью Йорк. Большое спасибо спасибо.
- ССтанислав11 мая 2024Отличная экскурсия, позитивная и познавательная прогулка, замечательная компания, рекомендую👏🏻👏🏻👏🏻
- ВВиталий2 мая 2024Замечательная прогулка от человека влюбленного в Нью Йорк. Получил гораздо больше чем рассчитывал. Однозначно рекомендую)
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июне 2024
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