Таймс-сквер – экскурсии в Нью-Йорке

Найдено 6 экскурсий в категории «Таймс-сквер» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
14 отзывов
Фотосессия в сердце Нью-Йорка: незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу кинематографичного Нью-Йорка, запечатлев на память его великолепие во время индивидуальной фото-прогулки
10 июня в 16:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Контрасты Нью-Йорка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Контрасты Нью-Йорка: индивидуальная экскурсия по Манхэттену
Прогулка по Среднему Манхэттену, включающая посещение Таймс-сквер, Центрального парка и 5-й авеню. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У Вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
$395 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Нью-Йорк за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Влюбиться в Нью-Йорк за один день: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Нью-Йорк за один день: богемный Сохо, деловой Уолл-стрит, этнические кварталы и другие уникальные районы города
Начало: Clark street metro station
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$530 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку (Манхэттен)
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Обзорная экскурсия по знаковым местам Манхэттена, Нью-Йорк
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, посетив его знаковые достопримечательности на комфортабельном автомобиле
Начало: Ваш отель
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$720 за всё до 5 чел.
Ночной Нью-Йорк
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Ночной Нью-Йорк: Индивидуальная экскурсия по сияющему мегаполису
Ночной Нью-Йорк ждёт вас! Прогулка по сияющим улицам города подарит незабываемые впечатления и яркие фотографии
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 5 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
3 часа
Фотосессия в сердце Нью-Йорка: живые и оригинальные фотографии мегаполиса
Прогулка по Нью-Йорку с профессиональным фотографом. Живые и оригинальные фотографии в репортажном стиле, передающие атмосферу мегаполиса
Начало: Times Square
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
$350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Eduard
    29 мая 2024
    Контрасты Нью-Йорка
    После экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью Йорке и ничего не видел.
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    Андрей превосходнейший экскурсовод. У него безумно интересная подача и очень глубокие знания. Будучи простым туристом очень легко приехать в город, на все посмотреть и ничего не понять. А вот Андрей со своим 25 летним стажем и заряжающей энергией рассказал мне так много, что хочется поделиться со всем миром. В общем рекомендую!

    После экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью ЙоркеПосле экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью Йорке
  • ￼￼￼￼￼Наталия
    12 января 2024
    Фотосессия в сердце Нью-Йорка
    Благодарю за фотопрогулку! 🌟 Очень понравился формат - легко, непринужденно, болтая обо всем, гуляя по красивейшим местам Нью-Йорка сделали множество замечательных
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    фотографий. Микалай прислал все фото без обработки прям в день прогулки, что очень порадовало. Далее для обработки я выбрала несколько фотографий и их уже получила в течении 30 дней.

  • С
    Сергей
    22 сентября 2023
    Влюбиться в Нью-Йорк за один день
    Двое пап с двумя сыновьями подростками. Легко, интересно, без лишних не нужных подробностей. Камилла знала ответы на все интересующие вопросы. За 8 часов побывали по обширной программе во многих местах и узнали много нового. Рекомендуем двумя руками!!
  • Е
    Екатерина
    5 января 2023
    Фотосессия в сердце Нью-Йорка
    Хотелось не постановочных живых фотографий на фоне города, и это отлично получилось). Рекомендации, которые дал Николай, были полезными. 👍🏻😊
  • С
    Сергей
    27 декабря 2022
    Фотосессия в сердце Нью-Йорка
    Лучший (Яра)
  • Н
    Наталья
    22 декабря 2022
    Контрасты Нью-Йорка
    Прекрасный гид Андрей!
    Прекрасный гид Андрей!
  • Ю
    Юлия
    24 июля 2022
    Контрасты Нью-Йорка
    Прекрасный пешеходный маршрут по центральной части Манхеттена. Будет интересно и тем, кто первый раз приехал в Нью-Йорк и хочет познакомиться
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    с городом, и более опытным туристам. Андрей не только показал нам самые красивые и популярные места, но и рассказал об особенностях жизни города, о его исторических и современных сторонах. Однозначно рекомендую! Нескучная динамичная прогулка с человеком, для которого Нью-Йорк стал родным городом.

  • Х
    Хохлова
    14 июля 2022
    Влюбиться в Нью-Йорк за один день
    Спасибо!
  • В
    Валерия
    13 марта 2020
    Влюбиться в Нью-Йорк за один день
    Камилла- отличный гид! Рассказала много интересного и необычного!) экскурсия - не просто повествование об основных событиях в истории города и посещение самых известных мест, а рассказ о жизни, о людях, посещение атмосферных улочек! Легкая и ненавязчивая подача, очень интересно, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Таймс-сквер»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Фотосессия в сердце Нью-Йорка
  2. Контрасты Нью-Йорка
  3. Влюбиться в Нью-Йорк за один день
  4. Обзорная экскурсия по Нью-Йорку (Манхэттен)
  5. Ночной Нью-Йорк
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Уолл-стрит
  3. Манхеттен
  4. Национальный мемориал 11 сентября
  5. Таймс-сквер
  6. Центральный парк
  7. Музей Метрополитен
  8. Бродвей
  9. Бруклинский мост
  10. Музей современного искусства
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июне 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Таймс-сквер" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 250 до 720. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Таймс-сквер», 25 ⭐ отзывов, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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