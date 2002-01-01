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Этнические районы Бруклина и Брайтон-Бич

Ольга П.
Ольга П. – Гид из Нью-Йорка
Нью-Йорк считается самым многонациональным городом в мире.

Большинство этнических районов города сосредоточено в Бруклине.

Вы пересечёте Бруклинский мост и своими глазами увидите, как уживаются русские, евреи, китайцы и еще множество других наций.

Каждый район отличается своеобразной архитектурой, оформлением зданий и даже запахами.

Вы также попадёте на Брайтон-Бич, где с давних пор живут русские, в магазинах продают российские продукты, а вокруг рестораны с национальной кухней.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • $500 за экскурсию

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Этнические районы Бруклина и Брайтон-Бич

Что вы увидите

  • Район Бруклин
  • Бруклинский мост
  • Брайтон Бич
Мы заберем Вас из Вашего отеле в Манхэттене, проедем через Бруклинский мост и попадем в самый многонациональный квартал, где смешались разные культуры и традиции.
В Бруклине множество непохожих друг на друга районов, наполненных собсвенными достопримечательностями 🏛️ и неповторимой атмосферой. На юге Бруклина расположен русский район Брайтон Бич, где слышна только русская речь и все вывески на русском языке. Мы с Вами прогуляемся по нему, попадем на набережную.
По желанию, можно будет пообедать в русском ресторане.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед в русском ресторане (по желанию)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель (Манхэттен)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга П.
Ольга П.
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