Мы заберем Вас из Вашего отеле в Манхэттене, проедем через Бруклинский мост и попадем в самый многонациональный квартал, где смешались разные культуры и традиции.
В Бруклине множество непохожих друг на друга районов, наполненных собсвенными достопримечательностями 🏛️ и неповторимой атмосферой. На юге Бруклина расположен русский район Брайтон Бич, где слышна только русская речь и все вывески на русском языке. Мы с Вами прогуляемся по нему, попадем на набережную.
По желанию, можно будет пообедать в русском ресторане.
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Что не входит
Обед в русском ресторане (по желанию)
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель (Манхэттен)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.