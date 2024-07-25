Мои заказы

Статуя Свободы: позировать перед этой великолепной статуей, которая является символом свободы и надежды, означает стать свидетелем истории. Возвышаясь над бескрайними водами гавани Нью-Йорка, «Леди Свобода» предложит вам уникальный фон.

Стоя бок
о бок с этой статуей, символом свободы, вы придадите вашим фотографиям одновременно величественную силу и уникальную глубину.

В этом историческом месте, где встречаются небо и море, вы в каждой позе почувствуете себя частью символа свободы.

5
7 отзывов
Незабываемая Фотопрогулка на площади Статуи Свободы и острова Эллис
Ближайшие даты:
9
окт10
окт11
окт12
окт14
окт15
окт16
окт
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание фото-прогулки

Сфотографироваться в тени Статуи Свободы, одного из самых известных символов в мире, и в исторической атмосфере острова Эллис – это больше, чем просто снимок! Каждый кадр, сделанный в этих очаровательных местах, расскажет историю, которая затрагивает как глубины истории, так и захватывающий дух свободы. Готовы ли вы создавать незабываемые снимки и пережить сказочные впечатления в самом сердце Нью-Йорка?

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • 50 фотографий с фотокоррекцией отправлю вам на почту.
Что не входит в цену
  • Трансфер до острова
  • Дополнительная оплата на транспорт
Место начала и завершения?
Паромный порт Battery Park
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
О
Ольга
25 июл 2024
Недавно мы провели невероятный день на острове Бююкада. Ата напоил нас вкусным турецким чаем перед отправлением, так как мы пришли пораньше. На острове мы наслаждались великолепными видами и вдоволь нафотографировались)
По пути зашли на улицу, где расположен дом, в котором проводил свое время Троцкий, обсудили историю и политику)) затем поднялись на самую высокую точку острова, зашли в церковь, Ата рассказал нам историю древней иконы Георгия Победоносца и особенности поломничества в храм. На обратном пути мы пообедали наивкуснейшей рыбой)) имея такого гида, у нас не было трудностей в общении с персоналом кафе, нам порекомендовали наисвежайшие блюда. Ата - очень приятный собеседник, интересный рассказчик, он прислушивался к нашим пожеланиям, давал рекомендации) на обратном пути довёл нас до пляжа, где мы насладились заходящим солнцем и тёплым морем. Очень рекомендую экскурсию) спасибо, Ата, за наш удивительный день на острове! Ждём таких же чудесных фоток)

А
Александра
27 мая 2024
Невероятно великолепная экскурсия. Гид Ата-потрясающей души человек и я считаю что мне очень повезло с ним познакомиться. Не люблю фотографироваться, но с Ата всё прошло очень комфортно и эти фото
будут служить мне памятью об одном из великолепных дней, проведённых в Стамбуле. Гулять в таком приятном обществе наслаждаясь шикарными видами острова и интересными рассказами о нём, что может быть лучше? Спасибо😘💕

Л
Лидия
3 окт 2023
Прогулка была замечательная, гид Ата с удовольствием показывал мне остров и рассказывал его историю, очень внимательный, заботливый, хорошо говорящий по-русски. Остров Бююкада тихий, спокойный и очень живописный! Удивившие меня своим
изяществом особняки оказались построенными из дерева, чего я никак не ожидала! И фото получились просто изумительные, хотя я не готова была к фотосессии, он сумел меня расположить и я получила удовольствие и от самого процесса фотосъемки, ведь Ата профессионал!

Н
Наталья
25 июл 2023
Встретились с Ата и отправились в потрясающее путешествие. Ата замечательный человек с большим, добрым серцем!!! С ним очень легко общаться, он профессионал своего дела, гениальный фотограф, рассказчик и собеседник!!! ❤️❤️❤️
Рекомендую на все 100%, вы получите массу положительных эмоций, фотографий и незабываемых моментов. 🏞⛰️🏝Завараживаюшие дух виды с вершины острова! Мы провели замечательное, незабываемое путешествие, время пронеслось, как один миг! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️- это наша личная оценка

И
Ирина
19 мая 2023
В мае 2023года мы посетили Стамбул и влюбились в этот прекрасный город благодаря замечательному гиду. Ата организовал экскурсию на остров Бююкада, оставив в наших душах неизгладимые впечатления. Настолько всё было
легко, красиво, интересно, что не успев вернуться домой мы уже хотим обратно. Встретив нас на причале, все организационные вопросы Ата взял на себя, нам оставалось только наслаждаться морем, видами, прогулкой. Фото от Аты - огонь! Обязательно вернемся снова!

М
Мальвина
25 сен 2022
Всё вовремя. Ата приятный собеседник, жизнерадостный и позитивный, очень хорошо говорит по-русски в отличие от многих турецких русскоговорящих гидов. Рассказал об истории Турции, ответил на все наши вопросы. А ещё
через неделю мы получили шикарные фотографии!! Ата всегда помогал с позами - и наконец-то получились небанальные разнообразные фотографии! А ещё почти всю прогулку муж фотографировался вместе со мной - это вообще редкость, думаю многие девушки меня понимают. РЕКОМЕНДУЮ!

