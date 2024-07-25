читать дальше

По пути зашли на улицу, где расположен дом, в котором проводил свое время Троцкий, обсудили историю и политику)) затем поднялись на самую высокую точку острова, зашли в церковь, Ата рассказал нам историю древней иконы Георгия Победоносца и особенности поломничества в храм. На обратном пути мы пообедали наивкуснейшей рыбой)) имея такого гида, у нас не было трудностей в общении с персоналом кафе, нам порекомендовали наисвежайшие блюда. Ата - очень приятный собеседник, интересный рассказчик, он прислушивался к нашим пожеланиям, давал рекомендации) на обратном пути довёл нас до пляжа, где мы насладились заходящим солнцем и тёплым морем. Очень рекомендую экскурсию) спасибо, Ата, за наш удивительный день на острове! Ждём таких же чудесных фоток)