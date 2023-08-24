Отправиться на канатном трамвайчике разгадывать островные тайны
Что влекло сюда Диккенса и Пулитцера? Почему 8 здесь — мистическое число? Сколько имён сменил остров, как из неудачников выбился в миллионеры и почему за духом свободы едут именно сюда? Я загадала только часть загадок, на которые предстоит найти ответы.
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Описание
Что вас ожидает
Северный полюс
Взлетев в кабинке над Ист-Ривер, мы с острова Манхэттен отправимся на остров Рузвельта. А дальше на бесплатном островном автобусе доедем до мистического места — бывшей психиатрической больницы. Вы не распознаете её в элитном жилом комплексе, покрытом мрамором. Но я расскажу, почему отсюда сбегают квартиранты, что в этом месте делал Диккенс и какие исследования проводил Пулитцер. После мрачных историй мы отправимся на северный полюс острова — к восьмиугольному маяку. Сейчас это любимое место художников, и есть большая вероятность застать здесь выставку или арт-инсталляцию.
Южный полюс
По главной дороге острова мы двинемся в южном направлении. На пути встретим старейший дом Нью-Йорка, которому перевалило за 200 лет. В липовом парке на набережной вдохнём ароматы цветов, поприветствуем Рузвельта и помашем Манхэттену. Я расскажу, почему Нью-Йорк раньше звался Нью-Амстердамом, какие свободы предложил исповедовать Рузвельт и мост какого города напоминает раскинувшийся перед нами Куинсборо. В местном кафе мы отведаем настоящую американскую пиццу. И, если захотите, дождёмся красочного момента, когда Манхэттен напротив нас зажжёт свои огни.
Организационные детали
- Прогулка возможна с детьми от 10 лет
- В стоимость не входит проезд на фуникулёре ($2,75 в одну сторону) и посещение кафе
в среду, четверг и воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Манхэттене
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду, четверг и воскресенье в 14:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.