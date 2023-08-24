Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка

Отправиться на канатном трамвайчике разгадывать островные тайны

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Узкая полоска суши, отрезанная от Манхэттена и Квинса водами пролива, имеет уникальную судьбу.

Что влекло сюда Диккенса и Пулитцера? Почему 8 здесь — мистическое число? Сколько имён сменил остров, как из неудачников выбился в миллионеры и почему за духом свободы едут именно сюда? Я загадала только часть загадок, на которые предстоит найти ответы.
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Ближайшие даты:
30
авг
31
авг
3
сен
6
сен
7
сен
10
сен
13
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Северный полюс

Взлетев в кабинке над Ист-Ривер, мы с острова Манхэттен отправимся на остров Рузвельта. А дальше на бесплатном островном автобусе доедем до мистического места — бывшей психиатрической больницы. Вы не распознаете её в элитном жилом комплексе, покрытом мрамором. Но я расскажу, почему отсюда сбегают квартиранты, что в этом месте делал Диккенс и какие исследования проводил Пулитцер. После мрачных историй мы отправимся на северный полюс острова — к восьмиугольному маяку. Сейчас это любимое место художников, и есть большая вероятность застать здесь выставку или арт-инсталляцию.

Южный полюс

По главной дороге острова мы двинемся в южном направлении. На пути встретим старейший дом Нью-Йорка, которому перевалило за 200 лет. В липовом парке на набережной вдохнём ароматы цветов, поприветствуем Рузвельта и помашем Манхэттену. Я расскажу, почему Нью-Йорк раньше звался Нью-Амстердамом, какие свободы предложил исповедовать Рузвельт и мост какого города напоминает раскинувшийся перед нами Куинсборо. В местном кафе мы отведаем настоящую американскую пиццу. И, если захотите, дождёмся красочного момента, когда Манхэттен напротив нас зажжёт свои огни.

Организационные детали

  • Прогулка возможна с детьми от 10 лет
  • В стоимость не входит проезд на фуникулёре ($2,75 в одну сторону) и посещение кафе

в среду, четверг и воскресенье в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Манхэттене
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
T
24 авг 2023
It was amazing! Thank you

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нью-Йорка

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Набережная
Популярные места
Парки
Природа и пейзажи

Похожие туры из Нью-Йорка

Нестандартный тур по Нью-Йорку
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
74 отзыва
Нестандартный тур по Нью-Йорку
На автомобиле по районам города, которые откроют вам его суть
Сегодня
Завтра
30 авг
31 авг
$300 за всё до 5 чел.
Контрасты Нью-Йорка
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Контрасты Нью-Йорка
Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна
Сегодня
Завтра
30 авг
31 авг
$300 за всё до 6 чел.
Нью-Йорк от истоков до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
34 отзыва
Нью-Йорк от истоков до наших дней
Статуя Свободы, остров Эллис, Нижний Манхэттен и другие «визитные карточки» столицы Нового Света
11 сен
12 сен
21 сен
22 сен
$252 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нью-Йорке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Нью-Йорке
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ