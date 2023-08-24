Узкая полоска суши, отрезанная от Манхэттена и Квинса водами пролива, имеет уникальную судьбу. Что влекло сюда Диккенса и Пулитцера? Почему 8 здесь — мистическое число? Сколько имён сменил остров, как из неудачников выбился в миллионеры и почему за духом свободы едут именно сюда? Я загадала только часть загадок, на которые предстоит найти ответы.

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Описание

Что вас ожидает

Северный полюс

Взлетев в кабинке над Ист-Ривер, мы с острова Манхэттен отправимся на остров Рузвельта. А дальше на бесплатном островном автобусе доедем до мистического места — бывшей психиатрической больницы. Вы не распознаете её в элитном жилом комплексе, покрытом мрамором. Но я расскажу, почему отсюда сбегают квартиранты, что в этом месте делал Диккенс и какие исследования проводил Пулитцер. После мрачных историй мы отправимся на северный полюс острова — к восьмиугольному маяку. Сейчас это любимое место художников, и есть большая вероятность застать здесь выставку или арт-инсталляцию.

Южный полюс

По главной дороге острова мы двинемся в южном направлении. На пути встретим старейший дом Нью-Йорка, которому перевалило за 200 лет. В липовом парке на набережной вдохнём ароматы цветов, поприветствуем Рузвельта и помашем Манхэттену. Я расскажу, почему Нью-Йорк раньше звался Нью-Амстердамом, какие свободы предложил исповедовать Рузвельт и мост какого города напоминает раскинувшийся перед нами Куинсборо. В местном кафе мы отведаем настоящую американскую пиццу. И, если захотите, дождёмся красочного момента, когда Манхэттен напротив нас зажжёт свои огни.

Организационные детали