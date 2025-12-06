Из Нью-Йорка мы отправимся на юг вдоль восточного побережья США: заглянем в самые интересные
Описание тура
Организационные детали
Программа тура по дням
Лурейские пещеры
Ранним утром встретимся в Нью-Йорке и поедем в Лурей. Нашей целью будут пещеры со сталактитами и сталагмитами, которым уже более 7 миллионов лет. Тут же расположен Колодец желаний: туда принято бросать монетки, загадывая что-нибудь сокровенное. Вечером прибудем в Шарлотт, где останемся ночевать.
Шарлотт
Осмотрим Шарлотт — самый зелёный город США, где находится штаб-квартира Банка Америки и родился президент Джеймс Полк. Увидим главные достопримечательности, в том числе скульптуру-фонтан «Метаморфозы» в виде огромной человеческой головы. К вечеру приедем в Орландо.
По желанию и за доплату в этот день: посещение Зала славы NASCAR с коллекцией гоночных автомобилей ($85).
Поход в парк развлечений
Сегодня программа на выбор. Можем посетить «Волшебное королевство» со множеством аттракционов, посвящённым фильмам «Пираты Карибского моря», мультфильмам с Микки Маусом и Золушкой и другим темам. Или отправиться в парк развлечений киностудии Universal Studios, где можно встретиться с любимыми героями — Кинг-Конгом, Гарри Поттером, трансформерами, динозаврами из «Парка Юрского периода».
По желанию и за доплату в этот день: билет в Cirque du Soleil ($110 + $175 трансфер (до 5 человек)).
Тампа и Сент-Питерсберг
Утром поедем в Тампу. По прибытии осмотрим исторический центр, территорию университета с архитектурой в испанском колониальном стиле, театр, парк, аквариум. Переместимся в Сент-Питерсберг: проедем по главным улицам, зайдём на пирс с перевёрнутой пирамидой, прогуляемся по набережной Мексиканского залива. Ночевать будем в отеле города Нейплс.
По желанию и за доплату в этот день: визит в Музей Сальвадора Дали ($85).
Пляжный отдых
Нейплс — настоящий земной рай с пальмами и белоснежными пляжами. Весь день проведём на побережье Мексиканского залива и никуда не будем спешить. А вечером переедем в Майами.
По желанию и за доплату в этот день: катание на аэроботе нацпарка «Эверглейдс», где водятся аллигаторы ($75).
Майами
Утром будет время понежиться на пляже. После обеда устроим променад по Майами: пройдём по центральным улицам, историческому району Арт-Деко и финансовому кварталу, увидим небоскрёбы и виллу Джанни Версаче. Вечером — самостоятельная прогулка по Саут-Бич со множеством ночных клубов, бутиков, ресторанов, отелей.
По желанию и за доплату в этот день: круиз по заливу мимо островов, где живут мультимиллионеры и голливудские звёзды ($65 — на корабле, $100 — на скоростном боте).
Свободный день
Весь день будет свободен. Вы можете провести его на пляже или выбрать экскурсию.
По желанию и за доплату в этот день: круиз на Багамские острова ($350 + трансфер в порт и обратно); поездка на остров Ки-Уэст, где жил Эрнест Хемингуэй ($125 + $35 билет в дом-музей писателя).
Сент-Августин
Переместимся в Сент-Августин — старейшее поселение европейцев на территории США. Познакомимся с уникальным наследием первых колонизаторов: архитектурой, которой уже сотни лет, каменной крепостью Сан-Маркос. Ночевать будем в пригороде Саванны.
По желанию и за доплату в этот день (только при участии всей группы): посещение Космического центра Кеннеди ($95).
Саванна
Погуляем по центру Саванны, где сохранился шарм 19 столетия. Здесь словно оживают события, описанные в романе «Унесённые ветром». К вечеру прибудем в Ричмонд.
Ричмонд
Начнём день со знакомства с Ричмондом: увидим Капитолий штата, Белый дом Конфедерации и другие исторические здания. А затем отправимся в обратный путь в Нью-Йорк. Каждые 2–3 часа будем делать остановки, чтобы размяться и перекусить.
По желанию и за доплату в этот день: билет в имение Джорджа Вашингтона ($55).
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное в отелях 2*
|$1799
|1-местное в отелях 2*
|$2340
|2-местное в отелях 3*
|$2360
|1-местное в отелях 3*
|$3068
|2-местное в отелях 4*
|$3600
|1-местное в отелях 4*
|$4680
|2-местное в отелях 5*
|$5200
|1-местное в отелях 5*
|$6760
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в некоторых отелях
- Трансферы от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Нью-Йорк и обратно в ваш город
- Питание, кроме завтраков в некоторых отелях
- Входные билеты
- Виза
- Обязательная медицинская страховка
- Дополнительные экскурсии
- Туристический сбор или резорт-фи в некоторых отелях
- Чаевые гиду и водителю
