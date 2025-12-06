Осмотрим Шарлотт — самый зелёный город США, где находится штаб-квартира Банка Америки и родился президент Джеймс Полк. Увидим главные достопримечательности, в том числе скульптуру-фонтан «Метаморфозы» в виде огромной человеческой головы. К вечеру приедем в Орландо.

По желанию и за доплату в этот день: посещение Зала славы NASCAR с коллекцией гоночных автомобилей ($85).