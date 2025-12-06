Мои заказы

Вдоль побережья Атлантики к белоснежным пляжам Мексиканского залива (индивидуальный тур)

Посетить парк развлечений, отдохнуть на пляже Майами и окунуться в атмосферу «Унесённых ветром»
Города, в которых вершилась история, и магнетические виды Атлантического океана — это будет увлекательная и живописная поездка.

Из Нью-Йорка мы отправимся на юг вдоль восточного побережья США: заглянем в самые интересные
населённые пункты, спустимся в Лурейские пещеры, сходим в парк развлечений и перенесёмся в 19 столетие, описанное в романе «Унесённые ветром».

А также несколько дней проведём в Мексиканском заливе: вдоволь насладимся пляжным отдыхом на белоснежных песках Нейплса и Майами, а при желании съездим на Багамы или остров, где жил Эрнест Хемингуэй.

Ближайшие даты:
17
ноя24
ноя1
дек8
дек15
дек22
дек29
дек
Время начала: 06:00

Описание тура

Организационные детали

Программа тура по дням

1 день

Лурейские пещеры

Ранним утром встретимся в Нью-Йорке и поедем в Лурей. Нашей целью будут пещеры со сталактитами и сталагмитами, которым уже более 7 миллионов лет. Тут же расположен Колодец желаний: туда принято бросать монетки, загадывая что-нибудь сокровенное. Вечером прибудем в Шарлотт, где останемся ночевать.

Лурейские пещерыЛурейские пещерыЛурейские пещерыЛурейские пещеры
2 день

Шарлотт

Осмотрим Шарлотт — самый зелёный город США, где находится штаб-квартира Банка Америки и родился президент Джеймс Полк. Увидим главные достопримечательности, в том числе скульптуру-фонтан «Метаморфозы» в виде огромной человеческой головы. К вечеру приедем в Орландо.

По желанию и за доплату в этот день: посещение Зала славы NASCAR с коллекцией гоночных автомобилей ($85).

ШарлоттШарлоттШарлоттШарлотт
3 день

Поход в парк развлечений

Сегодня программа на выбор. Можем посетить «Волшебное королевство» со множеством аттракционов, посвящённым фильмам «Пираты Карибского моря», мультфильмам с Микки Маусом и Золушкой и другим темам. Или отправиться в парк развлечений киностудии Universal Studios, где можно встретиться с любимыми героями — Кинг-Конгом, Гарри Поттером, трансформерами, динозаврами из «Парка Юрского периода».

По желанию и за доплату в этот день: билет в Cirque du Soleil ($110 + $175 трансфер (до 5 человек)).

Поход в парк развлеченийПоход в парк развлеченийПоход в парк развлеченийПоход в парк развлечений
4 день

Тампа и Сент-Питерсберг

Утром поедем в Тампу. По прибытии осмотрим исторический центр, территорию университета с архитектурой в испанском колониальном стиле, театр, парк, аквариум. Переместимся в Сент-Питерсберг: проедем по главным улицам, зайдём на пирс с перевёрнутой пирамидой, прогуляемся по набережной Мексиканского залива. Ночевать будем в отеле города Нейплс.

По желанию и за доплату в этот день: визит в Музей Сальвадора Дали ($85).

Тампа и Сент-ПитерсбергТампа и Сент-ПитерсбергТампа и Сент-ПитерсбергТампа и Сент-Питерсберг
5 день

Пляжный отдых

Нейплс — настоящий земной рай с пальмами и белоснежными пляжами. Весь день проведём на побережье Мексиканского залива и никуда не будем спешить. А вечером переедем в Майами.

По желанию и за доплату в этот день: катание на аэроботе нацпарка «Эверглейдс», где водятся аллигаторы ($75).

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
6 день

Майами

Утром будет время понежиться на пляже. После обеда устроим променад по Майами: пройдём по центральным улицам, историческому району Арт-Деко и финансовому кварталу, увидим небоскрёбы и виллу Джанни Версаче. Вечером — самостоятельная прогулка по Саут-Бич со множеством ночных клубов, бутиков, ресторанов, отелей.

По желанию и за доплату в этот день: круиз по заливу мимо островов, где живут мультимиллионеры и голливудские звёзды ($65 — на корабле, $100 — на скоростном боте).

МайамиМайамиМайамиМайами
7 день

Свободный день

Весь день будет свободен. Вы можете провести его на пляже или выбрать экскурсию.

По желанию и за доплату в этот день: круиз на Багамские острова ($350 + трансфер в порт и обратно); поездка на остров Ки-Уэст, где жил Эрнест Хемингуэй ($125 + $35 билет в дом-музей писателя).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Сент-Августин

Переместимся в Сент-Августин — старейшее поселение европейцев на территории США. Познакомимся с уникальным наследием первых колонизаторов: архитектурой, которой уже сотни лет, каменной крепостью Сан-Маркос. Ночевать будем в пригороде Саванны.

По желанию и за доплату в этот день (только при участии всей группы): посещение Космического центра Кеннеди ($95).

Сент-АвгустинСент-АвгустинСент-АвгустинСент-Августин
9 день

Саванна

Погуляем по центру Саванны, где сохранился шарм 19 столетия. Здесь словно оживают события, описанные в романе «Унесённые ветром». К вечеру прибудем в Ричмонд.

СаваннаСаваннаСаваннаСаванна
10 день

Ричмонд

Начнём день со знакомства с Ричмондом: увидим Капитолий штата, Белый дом Конфедерации и другие исторические здания. А затем отправимся в обратный путь в Нью-Йорк. Каждые 2–3 часа будем делать остановки, чтобы размяться и перекусить.

По желанию и за доплату в этот день: билет в имение Джорджа Вашингтона ($55).

РичмондРичмондРичмондРичмонд

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное в отелях 2*$1799
1-местное в отелях 2*$2340
2-местное в отелях 3*$2360
1-местное в отелях 3*$3068
2-местное в отелях 4*$3600
1-местное в отелях 4*$4680
2-местное в отелях 5*$5200
1-местное в отелях 5*$6760
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в некоторых отелях
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Нью-Йорк и обратно в ваш город
  • Питание, кроме завтраков в некоторых отелях
  • Входные билеты
  • Виза
  • Обязательная медицинская страховка
  • Дополнительные экскурсии
  • Туристический сбор или резорт-фи в некоторых отелях
  • Чаевые гиду и водителю
  • Доплата за 1-местное размещение - $541
  • Стоимость тура при проживании в 3-звёздочных отелях составляет: 2-местное размещение - $2360 с человека, 1-местное размещение - $3068
  • Стоимость тура при проживании в 4-звёздочных отелях составляет: 2-местное размещение - $3600 с человека, 1-местное размещение - $4680
  • Стоимость тура при проживании в 5-звёздочных отелях составляет: 2-местное размещение - $5200 с человека, 1-местное размещение - $6760
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нью-Йорк, автобусная остановка напротив банка Chase (Бруклин) в 6:00 / автобусная остановка напротив Hampton Inn Manhattan (Манхэттен) в 7:00
Завершение: Нью-Йорк, после 20:00, место сбора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваш гид в Нью-Йорке
Провёл экскурсии для 19 туристов
Добрый день, уважаемые! Меня зовут Виталий, я живу в США и много лет организовываю авторские туры. С удовольствием покажу и вам лучшие места страны и проверенные лично локации. С индивидуальным подходом и учётом всех ваших пожеланий. Будем рады видеть вас!
