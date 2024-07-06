Найдено 4 тура в категории « Природа и пейзажи » в Нью-Йорке на русском языке, цены от $1 295. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине Авторский тур 7 дней Большое американское путешествие: от Нью-Йорка до водопадов Ниагары Приглашаем на уникальное путешествие по Нью-Йорку и за его пределы, где каждый уголок скрывает свою историю Начало: Нью-Йорк, аэропорт, утро «В поездке вам откроется разная Америка: страна амбициозного Капитолия и пёстрых дайнеров на трассе с её невероятной природой и контрастами» $ 2 065 за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 16 дней В поисках американской мечты: большое путешествие по востоку и западу США Посетить более 20 городов, увидеть Ниагару и Гранд-Каньон и отыскать звезду кумира на «Аллее славы» Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время зависит от вашего рейса «Он славится богатой дикой природой: здесь есть гранитные скалы, леса, чистейшие реки и мощные водопады» $ 4 240 за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 5 дней Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду Посетить нынешнюю и самую первую столицу США и университет, где преподавал Альберт Эйнштейн Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б... «Откройте для себя восточное побережье Соединённых Штатов и познакомьтесь с историей, архитектурой и природой этой многогранной страны» $ 1 295 за человека 🚌 На автобусе 🏍 На мотоцикле Авторский тур 8 дней Огни больших и маленьких городов: из Нью-Йорка в Милуоки и обратно Осмотреть коллекцию мотоциклов Harley-Davidson, отыскать мозаику Шагала и особняк из «Один дома» Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время зависит от вашего рейса «Прибыв на место, осмотрим Зал славы рок-н-ролла, музеи искусств и истории природы и многие другие достопримечательности» $ 1 815 за человека Все туры Нью-Йорка

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Природа и пейзажи»

Туры на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», цены от $1295. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август