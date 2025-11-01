В поисках американской мечты: большое путешествие по востоку и западу США
Посетить более 20 городов, увидеть Ниагару и Гранд-Каньон и отыскать звезду кумира на «Аллее славы»
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время зависит от вашего рейса
1 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
$3700 за человека
Новый год в США: главная зимняя ночь в Нью-Йорке и праздничные каникулы на атлантическом побережье
Переночевать в отеле-казино, погулять по городу ведьм и встретить год на шумной Таймс-сквер
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, день, точное время - по догово...
27 дек в 10:00
$2550 за человека
Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
Посетить нынешнюю и самую первую столицу США и университет, где преподавал Альберт Эйнштейн
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
3 ноя в 08:00
8 дек в 08:00
$1225 за человека
Вдоль побережья Атлантики к белоснежным пляжам Мексиканского залива (индивидуальный тур)
Посетить парк развлечений, отдохнуть на пляже Майами и окунуться в атмосферу «Унесённых ветром»
Начало: Нью-Йорк, автобусная остановка напротив банка Chas...
20 окт в 06:00
27 окт в 06:00
$1799 за человека
Огни больших и маленьких городов: из Нью-Йорка в Милуоки и обратно
Осмотреть коллекцию мотоциклов Harley-Davidson, отыскать мозаику Шагала и особняк из «Один дома»
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время зависит от вашего рейса
24 окт в 10:00
28 ноя в 10:00
$1575 за человека
Тур выходного дня по Новой Англии с поездкой в ведьмин город Салем
Посетить престижные университеты и город отцов-пилигримов и увидеть собор, где венчались Кеннеди
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
25 окт в 10:00
22 ноя в 10:00
$395 за человека
