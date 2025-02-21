8 дней
Огни больших и маленьких городов: из Нью-Йорка в Милуоки и обратно
Осмотреть коллекцию мотоциклов Harley-Davidson, отыскать мозаику Шагала и особняк из «Один дома»
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время зависит от вашего рейса
«Погуляем вдоль речных каналов и по тенистым аллеям парков, полюбуемся театрами»
21 фев в 10:00
28 мар в 10:00
$1575 за человека
5 дней
Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
Посетить нынешнюю и самую первую столицу США и университет, где преподавал Альберт Эйнштейн
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
«Поднимемся на панорамную смотровую площадку, увидим собор Святой Троицы, зоопарк, университет и другие интересные места, прогуляемся по паркам и ботаническому саду»
3 фев в 10:00
3 мар в 10:00
$1295 за человека
10 дней
Вдоль побережья Атлантики к белоснежным пляжам Мексиканского залива
Посетить парк развлечений, отдохнуть на пляже Майами и окунуться в атмосферу «Унесённых ветром»
Начало: Нью-Йорк, автобусная остановка напротив банка Chas...
«Из Нью-Йорка мы отправимся на юг вдоль восточного побережья США: заглянем в самые интересные населённые пункты, спустимся в Лурейские пещеры, сходим в парк развлечений и перенесёмся в 19 столетие, описанное в романе «Унесённые ветром»»
19 фев в 06:00
18 мар в 06:00
$1799 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Парки»
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