Да-да, конечно, вы видели Золотые Ворота и, возможно, заглядывали в Чайна-таун.
А я приглашаю вас прогуляться по холму, который стал символом роскоши и статуса ещё во времена «золотой лихорадки». Вы узнаете о его истории, архитектуре и невероятных жизненных поворотах его обитателей. А ещё я раскрою маленькие тайны, которые сделают город по-настоящему особенным.
Описание экскурсии
- Вы узнаете, кто стоял у основания Сан-Франциско.
- Выясните, почему один местный миллионер поставил посреди города настоящий «забор ненависти».
- Всего за 2 часа прогулки увидите Париж, Флоренцию, Рим, Барселону и Лондон — прямо в сердце Сан-Франциско.
- Мы заглянем в места съёмок голливудских фильмов.
- Я раскрою некоторые тайны самого закрытого мужского клуба.
- Мы осмотрим Cable Car Museum — да, вход бесплатный!
- По желанию зайдём в Grace Cathedral.
- Побываем в легендарном отеле Fairmont, где была подписана декларация о создании ООН.
- Поднимемся в сад на крыше, откуда открывается потрясающая панорама города.
Организационные детали
- Дополнительно по желанию оплачивается билет в собор — $14 за чел. (есть льготы). Билет для гида оплачивают путешественники.
- Экскурсию можно провести для большего количества участников — до 10. Стоимость для седьмого и следующих участников — $40 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кафедрального собора Грейс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Михаил — ваш гид в Сан-Франциско
Провёл экскурсии для 183 туристов
Я живу в Сан-Франциско с 1992-го года. По образованию — инженер-строитель, так что могу много интересного рассказать о городе и его знаменитых зданиях. Очень люблю Сан-Франциско, постоянно его изучаю и
