Гид S. проводит ещё 1 экскурсию

Экскурсия по самому красивому городу США начинается с проезда по мосту через залив (Bay Bridge), на Остров 🏝️ Сокровищ (Treasure Island), хранящий память о грандиозной выставке архитектурных достижений стран мира. Отсюда открывается захватывающий дух вид на здание Трансамериканской пирамиды. Далее наш путь лежит вдоль набержной Embarcadero к Пирсу 39 Рыбацкой Набережной (Fisherman Wharf), на которой не обращая внимания на туристов, нежатся морские котики.

Что ещё увидим?

Главную улицу итальянского района — Columbus Street, где в многочисленных кафе, раскинувших свои полотняные навесы над уличными столиками, лениво тратят досуг туристы. Увидим Телеграфный холм с башней Койт (Coit Tower). Поднимемся на Русский Холм и повторяя изгибы поворотов спустимся по самой кривой улице в мире — Ломбард Стрит (Lombard Street), а там уже и Чайнатаун (Chinatown) — мириады цветов, иероглифы, пагоды крыш, фонари. Бесконечные торговые ряды с безделушками и антиквариатом.

Через финансовый район города и Ноб Хилл (Nob Hill) попадем на площадь Юнион (Union Square) — Mекку для посетителей антикварных и ювелирных магазинов, художественных галерей, небольших бутиков и универмагов. Увидим как вручную разворачивают вагончик знаменитого фаникулера (Cable Car). Проедем по Маркет Стрит (Market Street) на Сивик Центр (Civic Center), где реализован план европейской застройки города. Далее дорога приведет нас к Миссии Долорес — самому старому сохранившемуся зданию в городе.

По Кастро Стрит (Castro Street), поднимемся на самую высокую точку — Твин Пикс (Twin Peaks). С её 330-ти метровой высоты прекрасно виден весь город: от небоскребов Даунтауна до Тихого Океана, от Миссии Св. Франциско до зеленеющего вдалеке Президио с бахромой яхт эксклюзивного Марино. Головокружительное взаимодействие света и теней на склонах холмов то взрывает город 🏙️ ослепительной белизной, то бледнеет, разъедается, рассыпается и исчезает. Дрейфующий туман меняет характер и натроение города.

Едем далее по улицам Сан-Франциско, мимо викторианских домов, района Хиппи. Подъезжаем к Голден Гэйт Парку (Golden Gate Park). Он дрожит зеленой листвой под ледяным плащем ветра, громадный, густой и многодорожный. Проедем вдоль парка к пляжам Тихого Океана. Далее нас ждет Гири Бульвар (Geary Blvd) в русском районе Ричмонд. Здесь история 📖 русской общины города. Побывав в Линкольн Парке 🌳 (Lincoln Park), остановимся у символа Сан-Франциско — Моста Золотые Ворота (Golden Gate Bridge).

В районе Марина, полюбуемся ротондой с колонадой Дворца изящных искусств (Palace of Fine Art). С набережной Залива открывается вид на остров Алькатрас, где находилась тюрьма для особо опасных преступников.