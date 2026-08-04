12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сан-Франциско - это перезвон старомодных вагончиков на холмистых улицах и колорит этнических кварталов. Это закаты на океане, мосты на фоне залитого солнцем неба и потрясающие панорамы. Таким вы увидите город,
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Индивидуальная экскурсия на автомобиле Mercedes 300c
- 🌉 Посещение знаковых мест Сан-Франциско
- 🏙️ Уникальные виды с холмов Твин-Пикс
- 🏛️ Исторические и культурные достопримечательности
- 🍪 Включены закуски и вода
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для экскурсии по Сан-Франциско - с мая по октябрь. В это время года город особенно красив, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Золотые ворота
- Юнион сквер
- Ломбард стрит
- Кафедральный собор Грейс
- Твин-Пикс
- Маленькая Италия
- Чайна-таун
- Ноб Хилл
Описание экскурсии
Вы увидите визитные карточки города: мост «Золотые ворота», площадь Юнион-сквер, Ломбард-стрит, Кафедральный собор Грейс.
Полюбуетесь фантастическим видом с высоты холмов Твин-Пикс.
Исследуете колоритные этнические кварталы — Маленькую Италию и Чайна-таун.
Побываете в фешенебельном район Ноб Хилл с историческими особняками и роскошными отелями.
И конечно, я расскажу:
- почему местные жители не любят, когда город называют уменьшительным «Фриско»
- благодаря чему город неоднократно занимал первые места в рейтингах самых посещаемых мест мира
А ещё я раскрою секреты железнодорожных баронов, серебряных королей и помогу найти забор ненависти и ворота в рай!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes 300С
- Вода в бутылках и снэк включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Сан-Франциско
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провёл экскурсии для 222 туристов
Я живу в Сан-Франциско с 1992-го года. По образованию — инженер-строитель, так что могу много интересного рассказать о городе и его знаменитых зданиях. Очень люблю Сан-Франциско, постоянно его изучаю и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Михаил очень интересно рассказывает. Время пролетело незаметно. Подача информации не перегружает восприятия города. Спасибо большое!
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Я
Отличная экскурсия: Сан Франциско - во всем своем разнообразии и своеобразии.
Михаил любит и отлично знает SF. У него есть свой Сан Франциско, и он им охотно делится:
Кроме этого, Михаил - приятный тёплый собеседник, с отличным чувством юмора.
Четыре часа пролетели незаметно. Мы очень благодарны.
Михаил любит и отлично знает SF. У него есть свой Сан Франциско, и он им охотно делится:
Кроме этого, Михаил - приятный тёплый собеседник, с отличным чувством юмора.
Четыре часа пролетели незаметно. Мы очень благодарны.
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М
Экскурсия по Сан-Франциско прошла просто замечательно! 🌉😊 Огромное спасибо нашему гиду Михаилу за интересный маршрут, увлекательный рассказ и отличную организацию. Всё было очень комфортно, познавательно и оставило только самые приятные впечатления. С удовольствием рекомендуем! ⭐️✨
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З
Так получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именно Михаил открыл для нас прекрасный Сан-Франциско! Эрудированный, очень внимательный и с прекрасным чувством юмора!
+2
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И
Экскурсия с Михаилом была живой, очень интересной и динамичной! Все очень понравилось, спасибо!
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Михаил рассказал нам об истории Сан-Франциско, показал знаковые места. Время пролетело незаметно, мы были очень увлечены. Было ощущение, что мы давно знакомы! Спасибо большое за такую информативную и лёгкую экскурсию!!!
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