12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Добро пожаловать в Сан-Франциско

Погрузитесь в атмосферу Сан-Франциско, узнайте его историю и секреты. Прокатитесь по самым знаковым местам города на автомобиле Mercedes 300c
Сан-Франциско - это перезвон старомодных вагончиков на холмистых улицах и колорит этнических кварталов. Это закаты на океане, мосты на фоне залитого солнцем неба и потрясающие панорамы. Таким вы увидите город,
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проехав по его самым знаковым местам.

Вы познакомитесь с историей Сан-Франциско и увидите его "визитные карточки": знаменитый мост "Золотые ворота", центральную площадь Юнион сквер, самую извилистую улицу в мире Ломбард стрит, Кафедральный собор Грейс и фантастический вид с высоты холмов Твин-Пикс.

А еще я раскрою секреты железнодорожных баронов, серебряных королей и помогу найти "Забор ненависти" и "Ворота в рай". Вы исследуете колоритные этнические кварталы города: Маленькую Италию и Чайна-таун.

Кроме того, я покажу фешенебельный район Ноб Хилл, известный историческими особняками и роскошным отелями.

Расскажу, почему местные жители не любят, когда город называют уменьшительным "Фриско", и благодаря чему Сан-Франциско неоднократно занимал первые места в рейтингах самых посещаемых мест мира

5
37 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальная экскурсия на автомобиле Mercedes 300c
  • 🌉 Посещение знаковых мест Сан-Франциско
  • 🏙️ Уникальные виды с холмов Твин-Пикс
  • 🏛️ Исторические и культурные достопримечательности
  • 🍪 Включены закуски и вода

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Сан-Франциско - с мая по октябрь. В это время года город особенно красив, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Добро пожаловать в Сан-Франциско
Добро пожаловать в Сан-Франциско
Добро пожаловать в Сан-Франциско

Что можно увидеть

  • Золотые ворота
  • Юнион сквер
  • Ломбард стрит
  • Кафедральный собор Грейс
  • Твин-Пикс
  • Маленькая Италия
  • Чайна-таун
  • Ноб Хилл

Описание экскурсии

Вы увидите визитные карточки города: мост «Золотые ворота», площадь Юнион-сквер, Ломбард-стрит, Кафедральный собор Грейс.

Полюбуетесь фантастическим видом с высоты холмов Твин-Пикс.

Исследуете колоритные этнические кварталы — Маленькую Италию и Чайна-таун.

Побываете в фешенебельном район Ноб Хилл с историческими особняками и роскошными отелями.

И конечно, я расскажу:

  • почему местные жители не любят, когда город называют уменьшительным «Фриско»
  • благодаря чему город неоднократно занимал первые места в рейтингах самых посещаемых мест мира

А ещё я раскрою секреты железнодорожных баронов, серебряных королей и помогу найти забор ненависти и ворота в рай!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes 300С
  • Вода в бутылках и снэк включены в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Сан-Франциско
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провёл экскурсии для 222 туристов
Я живу в Сан-Франциско с 1992-го года. По образованию — инженер-строитель, так что могу много интересного рассказать о городе и его знаменитых зданиях. Очень люблю Сан-Франциско, постоянно его изучаю и
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надеюсь поделиться своей любовью и знаниями с вами. Я не перегружаю сухими банальными фактами. Мои экскурсии — это увлекательный, яркий и запоминающийся поиск «секретных» сокровищ, о которых знают только местные жители. Могу рассказать хороший анекдот, показать нестандартные, не посещаемые туристами места и, конечно же, обещаю интересный рассказ. До скорой встречи в Сан-Франциско!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
3
2
1
А
Михаил очень интересно рассказывает. Время пролетело незаметно. Подача информации не перегружает восприятия города. Спасибо большое!
Михаил очень интересно рассказывает. Время пролетело незаметно. Подача информации не перегружает восприятия города. Спасибо большое!
Михаил очень интересно рассказывает. Время пролетело незаметно. Подача информации не перегружает восприятия города. Спасибо большое!
Михаил очень интересно рассказывает. Время пролетело незаметно. Подача информации не перегружает восприятия города. Спасибо большое!
Михаил очень интересно рассказывает. Время пролетело незаметно. Подача информации не перегружает восприятия города. Спасибо большое!
Михаил очень интересно рассказывает. Время пролетело незаметно. Подача информации не перегружает восприятия города. Спасибо большое!
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Я
Отличная экскурсия: Сан Франциско - во всем своем разнообразии и своеобразии.
Михаил любит и отлично знает SF. У него есть свой Сан Франциско, и он им охотно делится:
Кроме этого, Михаил - приятный тёплый собеседник, с отличным чувством юмора.
Четыре часа пролетели незаметно. Мы очень благодарны.
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М
Экскурсия по Сан-Франциско прошла просто замечательно! 🌉😊 Огромное спасибо нашему гиду Михаилу за интересный маршрут, увлекательный рассказ и отличную организацию. Всё было очень комфортно, познавательно и оставило только самые приятные впечатления. С удовольствием рекомендуем! ⭐️✨
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З
Так получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именно Михаил открыл для нас прекрасный Сан-Франциско! Эрудированный, очень внимательный и с прекрасным чувством юмора!
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Один из лучших гидов, которые были за годы наших путешествий! Человек, который смог влюбить нас в «SF»❤️ Мы провели с Михаилом очень яркий и насыщенный день. Он смог показать нам все главные достопримечательности города, а так же замечательные «не туристические» и уютные локации, которые мы бы точно не нашли без него))) Благодарим Михаила за отзывчивость и теплоту🙏🏻 Очень бы хотели вернуться и вновь встретиться! Рекомендуем 1000%

Так получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именно
Так получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именно
Так получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именно
Так получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именно
Так получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именно
Так получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именно
Так получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именно
Так получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именно+2
Так получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именно
Так получилось, что мы очень капризные и требовательные туристы😅… И как же нам повезло, что именно
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И
Экскурсия с Михаилом была живой, очень интересной и динамичной! Все очень понравилось, спасибо!
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Елена
Михаил рассказал нам об истории Сан-Франциско, показал знаковые места. Время пролетело незаметно, мы были очень увлечены. Было ощущение, что мы давно знакомы! Спасибо большое за такую информативную и лёгкую экскурсию!!!
Михаил рассказал нам об истории Сан-Франциско, показал знаковые места. Время пролетело незаметно, мы были очень увлечены.
Михаил рассказал нам об истории Сан-Франциско, показал знаковые места. Время пролетело незаметно, мы были очень увлечены.
Михаил рассказал нам об истории Сан-Франциско, показал знаковые места. Время пролетело незаметно, мы были очень увлечены.
Михаил рассказал нам об истории Сан-Франциско, показал знаковые места. Время пролетело незаметно, мы были очень увлечены.
Михаил рассказал нам об истории Сан-Франциско, показал знаковые места. Время пролетело незаметно, мы были очень увлечены.
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