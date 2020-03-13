12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Добро пожаловать в Сан-Франциско!

Увидеть главные достопримечательности и раскрыть романтичную душу города на автомобильной экскурсии

Михаил
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Михаил – ваш гид
Сан-Франциско — это перезвон старомодных вагончиков на холмистых улицах и колорит этнических кварталов.

Это закаты на океане, мосты на фоне залитого солнцем неба и потрясающие панорамы.

Таким вы увидите мой город, проехав по его самым знаковым местам.
$300
$285 за экскурсию
скидка5%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Заберу вас из отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии12 отзывов
4.83
Добро пожаловать в Сан-Франциско!
Добро пожаловать в Сан-Франциско!

Что вас ожидает

Сан-Франциско как на ладони
Вы познакомитесь с историей Сан-Франциско и увидите его «визитные карточки»: знаменитый мост «Золотые ворота», центральную площадь Юнион сквер, самую извилистую улицу в мире Ломбард стрит, Кафедральный собор Грейс и фантастический вид с высоты холмов Твин-Пикс. А еще я раскрою секреты железнодорожных баронов, серебряных королей и помогу найти «Забор ненависти» и «Ворота в рай».

Самые интересные районы и местные секреты
Вы исследуете колоритные этнические кварталы города: Маленькую Италию и Чайна-таун. Кроме того, я покажу фешенебельный район Ноб Хилл, известный историческими особняками и роскошным отелями. Расскажу, почему местные жители не любят, когда город называют уменьшительным «Фриско», и благодаря чему Сан-Франциско неоднократно занимал первые места в рейтингах самых посещаемых мест мира.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes 300c
  • Вода в бутылках и легкая закуска (снэк) включены в стоимость
  • Экскурсия предполагает посещение Кафедрального собора Грейс — вход бесплатный
Добро пожаловать в Сан-Франциско!
Добро пожаловать в Сан-Франциско!
Добро пожаловать в Сан-Франциско!
Добро пожаловать в Сан-Франциско!
Добро пожаловать в Сан-Франциско!
Добро пожаловать в Сан-Франциско!
Добро пожаловать в Сан-Франциско!
Добро пожаловать в Сан-Франциско!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Заберу вас из отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Меня зовут Михаил, я живу в Сан-Франциско с 1992-го года. По образованию — инженер-строитель, так что могу много интересного рассказать о городе и его знаменитых зданиях. Очень люблю Сан-Франциско, постоянно его изучаю и надеюсь поделиться своей любовью и знаниями с вами. Я не перегружаю сухими банальными фактами. Мои экскурсии — это увлекательный, яркий и запоминающийся поиск «секретных» сокровищ, о которых знают только местные жители. Могу рассказать хороший анекдот, показать нестандартные, не посещаемые туристами места и, конечно же, обещаю интересный рассказ. До скорой встречи в Сан-Франциско!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Сказать, что я впечатлена экскурсией- это самое малое что я могла бы сказать! Михаил рассказывает настолько вкусно, информативно и с подробностями, которые вы не найдёте не в одном путеводителе. Он Большая умница и знаток города, который он по настоящему любит. Благодарим за профессионализм и ориентированность на клиента. Обязательно будем рекомендовать именно Михаила всем нашим друзьям которые соберутся посетить по-новому открывшийся для нас прекрасный Сан-Франциско.
4 марта 2020
Экскурсия отличная Михаил с большим знанием истории и настоящего города. Машина отличная все было очень интересно рекомендую всем
Ирина
25 января 2020
Прекрасная экскурсия. Получили массу положительных эмоций и познавательной информации о Сан Франциско. Михаил замечательный рассказчик, было очень комфортно , 4 с половиной часа пролетели незаметно . Мы с мужем получили огромное удовольствие и обязательно будем рекомендовать эту экскурсию друзьям и знакомым.
24 января 2020
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом! Получили массу информации, которой нет в сетях интернета. Очень рекомендуем!!!
2 января 2020
Vse bilo xorosho. .vovremya, tochno, poznovatelno uspeli poznakomitsa s gorodom i polubit ego
4 декабря 2019
Это была прекрасная прогулка по этому волшебному городу. Михаил отличный гид и удивительно интересный человек. Знает и любит этот город и готов делиться его секретами) Показал нам очень любопытные и красивые места, которые самостоятельно вряд ли найдешь, рассказал очень много интересного об истории города, архитектуре, людях которые в нем жили. Очень рекомендую этого гида и эту экскурсию, и мы еще обязательно вернемся! Спасибо, Михаил!
27 ноября 2019
Спасибо большое Михаилу за отличную экскурсию по городу! Нам рассказали и историю города и показали красивые места! Хорошая экскурсия и минус движения, везде возили на машине, что было очень удобно. Если Вы хотите посмотреть разные места города, то эта экскурсия для вас!
18 ноября 2019
Экскурсия по Сан-Франциско- только с Михаилом- стала жемчужиной нашего путешествия. Отличительные качества гида - пунктуальность , интуиция,особое внимание к интересам туристов,прекрасная атмосфера во время поездки-всё это соответствовало нашим ожиданиям и, безусловно, вызвало желание встретиться с Михаилом снова,чтобы открыть для себя неизвестные страницы истории волшебного Сан-Франциско! Искренне благодарны , Александра и Виктор , ноябрь 2019 .
12 ноября 2019
Большое спасибо!!!! Все было просто идеально !!!
15 октября 2019
Мы были в Америке 3 недели, и в каждом крупном городе брали экскурсии на русском языке. Михаил нам понравился больше всего, мы его просто обожаем!
Он очень интересно рассказывает, очень много знает про историю города, показал нам классные места для фото, маршрут был легким, за 4 часа мы абсолютно не устали и даже попросили рассказать подольше.
Нам и Сан-Франциско понравился больше всего, во многом благодаря Михаилу! Мои родители просто в восторге, даже папа, что редкость:)
Уверена, мы приедем еще, и обязательно встретимся с Михаилом!
Спасибо большое!
Ещё 2 отзыва

Михаил проводит ещё 1 экскурсию

Три в одном из Сан-ФранцискоТри в одном из Сан-ФранцискоТри в одном из Сан-Франциско
скидка5%
$475
$452 за экскурсию
7 часов
1 отзыв
Обзорная экскурсия по городу, прогулка в Мьюирском лесу и пестрый городок Саусалито на берегу океана
Эта экскурсия объединила в себе лучшее, что может предложить Сан-Франциско и его окрестности. Вы объедете город на автомобиле: я помогу понять его яркий характер. После отправимся в Мьюирский лес, где высота красных деревьев может вскружить вам голову. А завершится поездка прогулкой и обедом в Саусалито — городке с домами на зеленых холмах и шумным прибоем океана.

Обзорные экскурсии в Сан-Франциско

Сто лиц Сан-ФранцискоСто лиц Сан-ФранцискоСто лиц Сан-Франциско
$349 за экскурсию
4 часа
6 отзывов
Объехать весь город и насладиться контрастами архитектуры, красотой природы и разнообразием культур
Сан-Франциско — самый либеральный и суперсовременный, безумно дорогой город с удивительной историей. И я помогу вам найти с ним общий язык: покажу, как кипит жизнь в разных районах и как с каменными джунглями уживается дикая природа, расскажу о мультикультурном обществе. А захватывающие панорамы на даунтаун и океан помогут за один раз объять необъятное.
Все грани Сан-Франциско за один деньВсе грани Сан-Франциско за один деньВсе грани Сан-Франциско за один день
$369 за экскурсию
6.5 часов
24 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по городу и его окрестностям
Путешествие по самым ярким районам и кварталам Сан-Франциско – это возможность сложить контрастные проявления города в единую картину и сформировать целостное представление о его облике. Вы увидите японский квартал и русский район, деловой финансовый центр и богемный городок Саусалито, самый большой парк в Америке и набережную Fisherman Wharf - пристанище музыкантов, художников и артистов.

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