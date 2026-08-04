12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сан-Франциско - это перезвон старомодных вагончиков на холмистых улицах и колорит этнических кварталов. Это закаты на океане, мосты на фоне залитого солнцем неба и потрясающие панорамы. Таким вы увидите город,

проехав по его самым знаковым местам. Вы познакомитесь с историей Сан-Франциско и увидите его "визитные карточки": знаменитый мост "Золотые ворота", центральную площадь Юнион сквер, самую извилистую улицу в мире Ломбард стрит, Кафедральный собор Грейс и фантастический вид с высоты холмов Твин-Пикс. А еще я раскрою секреты железнодорожных баронов, серебряных королей и помогу найти "Забор ненависти" и "Ворота в рай". Вы исследуете колоритные этнические кварталы города: Маленькую Италию и Чайна-таун. Кроме того, я покажу фешенебельный район Ноб Хилл, известный историческими особняками и роскошным отелями. Расскажу, почему местные жители не любят, когда город называют уменьшительным "Фриско", и благодаря чему Сан-Франциско неоднократно занимал первые места в рейтингах самых посещаемых мест мира

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по Сан-Франциско - с мая по октябрь. В это время года город особенно красив, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере.

Сейчас август — это идеальное время.