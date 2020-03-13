12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сан-Франциско как на ладони

Вы познакомитесь с историей Сан-Франциско и увидите его «визитные карточки»: знаменитый мост «Золотые ворота», центральную площадь Юнион сквер, самую извилистую улицу в мире Ломбард стрит, Кафедральный собор Грейс и фантастический вид с высоты холмов Твин-Пикс. А еще я раскрою секреты железнодорожных баронов, серебряных королей и помогу найти «Забор ненависти» и «Ворота в рай».

Самые интересные районы и местные секреты

Вы исследуете колоритные этнические кварталы города: Маленькую Италию и Чайна-таун. Кроме того, я покажу фешенебельный район Ноб Хилл, известный историческими особняками и роскошным отелями. Расскажу, почему местные жители не любят, когда город называют уменьшительным «Фриско», и благодаря чему Сан-Франциско неоднократно занимал первые места в рейтингах самых посещаемых мест мира.