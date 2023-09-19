Погулять по древнему лесу, узнать, как жили хиппи, и оценить калифорнийское вино
В первой половине дня вы погуляете по секвойному лесу, где круглый год одинаковая температура — +10-20 градусов, а после окажетесь в тёплой Сономе, насладитесь красотой холмов, виноградников и попробуете знаменитые вина Калифорнии.
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Описание
Что вас ожидает
Яхты, хиппи и «Одинокий моряк»
Мы заберём вас из гостиницы в Сан-Франциско и отправимся в Саусалито через мост «Золотые ворота». Первую остановку сделаем сразу за мостом — на смотровой площадке около памятника «Одинокому моряку». Отсюда открывается завораживающий вид на залив. Затем позавтракаем в кафе с панорамным видом и отправимся знакомиться с Саусалито. Пройдём по роскошной набережной с огромным количеством яхт, полюбуемся ландшафтом, напоминающим средиземноморские деревни Франции и Италии. Вы увидите 400 домов на воде — это коммуна, созданная хиппи из остатков местного судостроительного завода.
По дороге я расскажу вам об истории Калифорнии и Сан-Франциско и с удовольствием отвечу на все вопросы о жизни в Америке.
Самый высокий лес
Следующая остановка — Мьюирский лес, расположенный в ущелье вдоль берега Тихого океана. Здесь растут самые высокие деревья на земле (140 метров!). Я расскажу историю появления и исчезновения секвой на континенте, почему они есть только здесь, сколько им лет и почему температура в этом лесу не поднимается выше +20 градусов.
Мы проведём здесь 1-1,5 часа и отправимся в долину Сонома.
Дегустация вина
В Сономе вы посетите сразу 2 винодельни. Попробуете местные вина, узнаете секреты их производства. Также сможете оценить вкус оливкового масла разных сортов. Затем мы заедем на центральную площадь города. Здесь находятся около 30 разных ресторанов — мексиканские (Сонома — бывшая крайняя точка Мексики), американские, итальянские. Выберем понравившийся и зайдём на обед.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на седане или внедорожнике представительского класса. В машине есть вода для каждого участника.
- Одевайтесь по погоде. Рекомендую надеть спортивную обувь: в лесу вы будете гулять по досчатому настилу или по тропинкам около часа, так что никаких каблуков!
- В стоимость не включены дегустации ($20-$40 с чел.), обед и вход в лес ($15 с чел.)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.