Всего за один день вы увидите самые интересные места региона.
Проедете по мосту «Золотые ворота», прогуляетесь по набережной Саусалито и увидите в коммуну домов на воде.
Побываете в тени вековых секвой в Мьюирском лесу, а в Сономе насладитесь красотой холмов, виноградников и попробуете знаменитые калифорнийские вина.
Проедете по мосту «Золотые ворота», прогуляетесь по набережной Саусалито и увидите в коммуну домов на воде.
Побываете в тени вековых секвой в Мьюирском лесу, а в Сономе насладитесь красотой холмов, виноградников и попробуете знаменитые калифорнийские вина.
Описание экскурсии
Саусалито
- Проедем через мост «Золотые ворота» и остановимся на смотровой площадке — отсюда открывается завораживающий вид на залив
- Затем позавтракаем в кафе с панорамным видом и отправимся знакомиться с городом
- Пройдём по роскошной набережной с яхтами и полюбуемся ландшафтом, напоминающим средиземноморские деревни
- Вы увидите 400 домов на воде — это коммуна, созданная хиппи из остатков местного судостроительного завода
- А я расскажу вам об истории Калифорнии и Сан-Франциско и с удовольствием отвечу на все вопросы о жизни в Америке
Мьюирский лес
В тени гигантских секвой — самых высоких деревьев на земле — мы поговорим о том, как они появились, почему сохранились только здесь и почему температура в лесу не поднимается выше +20 градусов.
Сонома
- В Сономе вы посетите сразу две винодельни, попробуете местные вина и познакомитесь с секретами производства
- Затем заедем на центральную площадь. Выберем ресторан по душе и завершим день вкусным обедом
Организационные детали
Экскурсия проходит на седане или внедорожнике представительского класса. В машине есть вода для каждого участника.
Дополнительные расходы
- Дегустации — $20–40 за чел.
- Завтрак и обед — по меню
- Вход в лес — $15 за чел.
- Парковка — $30
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Сан-Франциско
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 802 туристов
Привет! Я живу в Сан-Франциско уже больше 30 лет. У меня своя лимузинная и экскурсионная компания. Мы работаем с людьми со всего мира. Я всегда особенно рад гостям, говорящим по-русски,
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень хорошая экскурсия - насыщенная, интересная, разнообразная. Рекомендую!
+2
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M
Хороший гид.
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И
Спасибо Кириллу за интересную экскурсию! Мои гости из Алма-Аты остались очень довольны. Прогулка по чудесному лесу, замечательные винарни Сономы! Нам повезло с погодой, получили огромное удовольствие!
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А
Огромное спасибо Кириллу!
Нам очень понравилось, удалось сделать гибкую и очень насыщенную экскурсию. Жена и дети в полном восторге!
Нам очень понравилось, удалось сделать гибкую и очень насыщенную экскурсию. Жена и дети в полном восторге!
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