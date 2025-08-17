Всего за один день вы увидите самые интересные места региона. Проедете по мосту «Золотые ворота», прогуляетесь по набережной Саусалито и увидите в коммуну домов на воде. Побываете в тени вековых секвой в Мьюирском лесу, а в Сономе насладитесь красотой холмов, виноградников и попробуете знаменитые калифорнийские вина.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Саусалито

Проедем через мост «Золотые ворота» и остановимся на смотровой площадке — отсюда открывается завораживающий вид на залив

Затем позавтракаем в кафе с панорамным видом и отправимся знакомиться с городом

Пройдём по роскошной набережной с яхтами и полюбуемся ландшафтом, напоминающим средиземноморские деревни

Вы увидите 400 домов на воде — это коммуна, созданная хиппи из остатков местного судостроительного завода

А я расскажу вам об истории Калифорнии и Сан-Франциско и с удовольствием отвечу на все вопросы о жизни в Америке

Мьюирский лес

В тени гигантских секвой — самых высоких деревьев на земле — мы поговорим о том, как они появились, почему сохранились только здесь и почему температура в лесу не поднимается выше +20 градусов.

Сонома

В Сономе вы посетите сразу две винодельни, попробуете местные вина и познакомитесь с секретами производства

Затем заедем на центральную площадь. Выберем ресторан по душе и завершим день вкусным обедом

Организационные детали

Экскурсия проходит на седане или внедорожнике представительского класса. В машине есть вода для каждого участника.

Дополнительные расходы