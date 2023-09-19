Мьюирский лес и винодельни — самые популярные туристические достопримечательности к северу от Сан-Франциско. В первой половине дня вы погуляете по секвойному лесу, где круглый год одинаковая температура — +10-20 градусов, а после окажетесь в тёплой Сономе, насладитесь красотой холмов, виноградников и попробуете знаменитые вина Калифорнии.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Яхты, хиппи и «Одинокий моряк»

Мы заберём вас из гостиницы в Сан-Франциско и отправимся в Саусалито через мост «Золотые ворота». Первую остановку сделаем сразу за мостом — на смотровой площадке около памятника «Одинокому моряку». Отсюда открывается завораживающий вид на залив. Затем позавтракаем в кафе с панорамным видом и отправимся знакомиться с Саусалито. Пройдём по роскошной набережной с огромным количеством яхт, полюбуемся ландшафтом, напоминающим средиземноморские деревни Франции и Италии. Вы увидите 400 домов на воде — это коммуна, созданная хиппи из остатков местного судостроительного завода.

По дороге я расскажу вам об истории Калифорнии и Сан-Франциско и с удовольствием отвечу на все вопросы о жизни в Америке.

Самый высокий лес

Следующая остановка — Мьюирский лес, расположенный в ущелье вдоль берега Тихого океана. Здесь растут самые высокие деревья на земле (140 метров!). Я расскажу историю появления и исчезновения секвой на континенте, почему они есть только здесь, сколько им лет и почему температура в этом лесу не поднимается выше +20 градусов.

Мы проведём здесь 1-1,5 часа и отправимся в долину Сонома.

Дегустация вина

В Сономе вы посетите сразу 2 винодельни. Попробуете местные вина, узнаете секреты их производства. Также сможете оценить вкус оливкового масла разных сортов. Затем мы заедем на центральную площадь города. Здесь находятся около 30 разных ресторанов — мексиканские (Сонома — бывшая крайняя точка Мексики), американские, итальянские. Выберем понравившийся и зайдём на обед.

Организационные детали