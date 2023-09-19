Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско

Погулять по древнему лесу, узнать, как жили хиппи, и оценить калифорнийское вино

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Мьюирский лес и винодельни — самые популярные туристические достопримечательности к северу от Сан-Франциско.

В первой половине дня вы погуляете по секвойному лесу, где круглый год одинаковая температура — +10-20 градусов, а после окажетесь в тёплой Сономе, насладитесь красотой холмов, виноградников и попробуете знаменитые вина Калифорнии.
Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
Ближайшие даты:
19
сен
20
сен
21
сен
22
сен
23
сен
24
сен
25
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Яхты, хиппи и «Одинокий моряк»

Мы заберём вас из гостиницы в Сан-Франциско и отправимся в Саусалито через мост «Золотые ворота». Первую остановку сделаем сразу за мостом — на смотровой площадке около памятника «Одинокому моряку». Отсюда открывается завораживающий вид на залив. Затем позавтракаем в кафе с панорамным видом и отправимся знакомиться с Саусалито. Пройдём по роскошной набережной с огромным количеством яхт, полюбуемся ландшафтом, напоминающим средиземноморские деревни Франции и Италии. Вы увидите 400 домов на воде — это коммуна, созданная хиппи из остатков местного судостроительного завода.

По дороге я расскажу вам об истории Калифорнии и Сан-Франциско и с удовольствием отвечу на все вопросы о жизни в Америке.

Самый высокий лес

Следующая остановка — Мьюирский лес, расположенный в ущелье вдоль берега Тихого океана. Здесь растут самые высокие деревья на земле (140 метров!). Я расскажу историю появления и исчезновения секвой на континенте, почему они есть только здесь, сколько им лет и почему температура в этом лесу не поднимается выше +20 градусов.
Мы проведём здесь 1-1,5 часа и отправимся в долину Сонома.

Дегустация вина

В Сономе вы посетите сразу 2 винодельни. Попробуете местные вина, узнаете секреты их производства. Также сможете оценить вкус оливкового масла разных сортов. Затем мы заедем на центральную площадь города. Здесь находятся около 30 разных ресторанов — мексиканские (Сонома — бывшая крайняя точка Мексики), американские, итальянские. Выберем понравившийся и зайдём на обед.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на седане или внедорожнике представительского класса. В машине есть вода для каждого участника.
  • Одевайтесь по погоде. Рекомендую надеть спортивную обувь: в лесу вы будете гулять по досчатому настилу или по тропинкам около часа, так что никаких каблуков!
  • В стоимость не включены дегустации ($20-$40 с чел.), обед и вход в лес ($15 с чел.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сан-Франциско

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
Гастрономические
На весь день
Винные туры

Похожие туры из Сан-Франциско

Сто лиц Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Сто лиц Сан-Франциско
Объехать весь город и насладиться контрастами архитектуры, красотой природы и разнообразием культур
Сегодня
Завтра
20 сен
21 сен
$399 за всё до 6 чел.
Все грани Сан-Франциско за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
44 отзыва
Все грани Сан-Франциско за один день
Обзорная автомобильная экскурсия по городу и его окрестностям
Сегодня
Завтра
20 сен
21 сен
$420 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Добро пожаловать в Сан-Франциско
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть романтичную душу города на автомобильной экскурсии
Заберу вас из отеля
Завтра
21 сен
22 сен
25 сен
$390 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сан-Франциско. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сан-Франциско
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ