Обзорные и познавательные экскурсии Сан-Франциско

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Сан-Франциско на русском языке, цены от $390. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Добро пожаловать в Сан-Франциско
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть романтичную душу города на автомобильной экскурсии
Начало: Заберу вас из отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$390 за всё до 3 чел.
Все грани Сан-Франциско за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
47 отзывов
Все грани Сан-Франциско за один день
Обзорная автомобильная экскурсия по городу и его окрестностям
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$440 за всё до 7 чел.
Три в одном из Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Три в одном из Сан-Франциско
Обзорная экскурсия по городу, прогулка в Мьюирском лесу и пестрый городок Саусалито на берегу океана
«Я расскажу вам историю города у залива и покажу главные достопримечательности»
Завтра в 09:00
10 июня в 15:00
$700 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    1 июня 2024
    Все грани Сан-Франциско за один день
    Мы в Сан-Франциско уже второй раз. Первый изучали город самостоятельно-прокатились на кабельном трамвайчике, побродили по центру, по набережной. Второй раз
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    решили познакомиться с городом с профессионалом, свой выбор остановили на экскурсии Ильи. Очень рады, что выбрали именно его. За день осмотрели абсолютно весь Сан-Франциско, побывали в интересный местах, которые сами бы вряд ли нашли. Экскурсия проходила в комфортном темпе, с остановками, никакого «галопам по Европам». Было время и на фотки, и на сувениры, и на вкусный кофе. Последнее, для Америки особенно актуально. По шкале от «не пожалели» до «очень понравилось» ставим твердую «очень понравилось».

  • Ю
    Юлия
    4 апреля 2024
    Три в одном из Сан-Франциско
    Благодарю Михаила за замечательную экскурсию!! Ни минуты тишины, что большая редкость. На каждый уголок маршрута есть интересная история или легенда,
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    небольшие квест-вопросы с подсказками. Удивило, что 19 летний подросток, ненавидящий экскурсии был вовлечен и очень доволен этой поездкой. Очень рекомендую. Все очень спокойно, легко и без спешки. Отличный автомобиль, вкусняшки и водичка прилагались🔥🔥 🙏🏻🙏🏻

  • С
    Светлана
    18 марта 2024
    Добро пожаловать в Сан-Франциско
    Мне очень понравилась экскурсия! Благодаря продуманному маршруту удалось увидеть всё самое главное за полдня. Михаил - знаток города и увлекательный
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    рассказчик. Кроме того, он сделал прекрасные фотографии и показал места с потрясающим видом на мост, океан и панораму города, где стоит сфотографироваться на память. Экскурсовод позаботился даже о воде и шоколадках. Была возможность выпить кофе на середине маршрута и купить сувениры. Спасибо за чудесный день!

  • К
    Катя
    29 февраля 2024
    Все грани Сан-Франциско за один день
    Нам очень понравилась экскурсия с Ильей. Он отлично знает город, его историю, интересные и красивые места. Сами мы бы никогда не смогли все это посмотреть даже за неделю.
  • М
    Михаил
    22 октября 2023
    Все грани Сан-Франциско за один день
    Друзья, всем доброго дня! Рекомендую Илья, как большого профессионала своего дела! Экскурсия на +5! Превзошла все наши ожидания! За один день
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    мы посмотрели Сан-Франциско от А до Я! Все самые знаковые места Илья охватил на 1000%! Если вы собираетесь в Сан-Франциско от его экскурсии останетесь под большим впечатлением!

    Друзья, всем доброго дня!
  • о
    ольга
    15 июля 2023
    Добро пожаловать в Сан-Франциско
    Мы путешествуем на круизном лайнере и не всегда удаётся уделить весь день городу, но благодаря Михаилу мы смогли не только насладиться увиденным но и влюбиться в Сан Франциско. Спасибо за увлекательную экскурсию.
  • С
    Севиль
    3 июня 2023
    Добро пожаловать в Сан-Франциско
    Спасибо большое Михаилу за интересную экскурсию и много полезных фактов о СФ! Михаил завел нас в самые красивые места и рассказал много интересного. Рекомендую!
    Спасибо большое Михаилу за интересную экскурсию и много полезных фактов о СФ! Михаил завел нас в
  • Д
    Дмитрий
    27 декабря 2019
    Три в одном из Сан-Франциско
    Михаил прекрасно провёл экскурсию, глубокие знания страны и города, интересные факты из жизни не только СФ, Но и соседних городов. Обязательно рекомендую всем! Михаил, Вы очаровательны!

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «Обзорные»

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  2. Юнион-сквер
  3. Твин-Пикс
  4. Ломбард-стрит
Сколько стоит экскурсия по Сан-Франциско в июне 2024
Сейчас в Сан-Франциско в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 390 до 700. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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