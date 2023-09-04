Любуясь красотами Сан-ФранцискоОткройте для себя самый восхитительный город США — Сан-Франциско! В ходе 6-часовой ознакомительной экскурсии по Сан-Франциско Вы увидите главные достопримечательности красивейшего города в мире, познакомитесь с его необыкновенной историей. Вы проедете по известному мосту Окленд Бэй Бридж на Остров Сокровищ, откуда открывается одна из самых красивых городских панорам.

Панорамы ДаунтаунаЗатем Вы посетите центр города — Даунтаун, где увидите помпезное здание мэрии — Сити Холл, а также Миссию святой Долорес, где был основан Сан-Франциско. С высоты Твин Пикс Вы полюбуетесь потрясающей панорамой на залив и город, потом попадете в парк Голден Гейт, увидите Президио и самый знаменитый мост в мире Голден Гейт Бридж. Чайна-таун, Маленькая Италия и Русский холмВыбирая тур по Сан-Франциско, Вы также побываете на популярном Пирсе 39, посетите китайский город Чайна-таун и Маленькую Италию, которые, как и в Нью-Йорке, находятся недалеко друг от друга. Увидите Койт Тауэр и Русский холм — еще одна знаменитая возвышенность Сан-Франциско, с еще одной красивой панорамой города. И, наконец, Ломбард стрит, где Вы еще раз убедитесь, что попали в самый удивительный город Америки!

Вы несомненно навсегда влюбитесь в Сан-Франциско!