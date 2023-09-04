Индивидуальная экскурсия по Сан-Франциско: знаковые места и невероятные виды
Мы подготовили для Вас ознакомительный маршрут, который проведет Вас по знаковым местам восхитительного Сан-Франциско.
Вы познакомитесь с историей города, исследуя его центр — Даунтаун — увидите невероятную панораму на окрестности, а также знаменитый мост Голден Гейт Бридж, посетите Чайна-таун и Маленькую Италию.
Завершим наше знакомство на одной из самых удивительных улиц в стране — Ломбард стрит с извилистой дорогой.
Вы познакомитесь с историей города, исследуя его центр — Даунтаун — увидите невероятную панораму на окрестности, а также знаменитый мост Голден Гейт Бридж, посетите Чайна-таун и Маленькую Италию.
Завершим наше знакомство на одной из самых удивительных улиц в стране — Ломбард стрит с извилистой дорогой.
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Что вас ожидает:
- «Остров Сокровищ»
- Центральная площадь
- Ломбард стрит
- Телеграфный холм
- Парк Золотые ворота
- Мост Золотые ворота
- Дворец изящных искусств
- Пирс-39
- Площадь Аламо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Любуясь красотами Сан-ФранцискоОткройте для себя самый восхитительный город США — Сан-Франциско! В ходе 6-часовой ознакомительной экскурсии по Сан-Франциско Вы увидите главные достопримечательности красивейшего города в мире, познакомитесь с его необыкновенной историей. Вы проедете по известному мосту Окленд Бэй Бридж на Остров Сокровищ, откуда открывается одна из самых красивых городских панорам.
Панорамы ДаунтаунаЗатем Вы посетите центр города — Даунтаун, где увидите помпезное здание мэрии — Сити Холл, а также Миссию святой Долорес, где был основан Сан-Франциско. С высоты Твин Пикс Вы полюбуетесь потрясающей панорамой на залив и город, потом попадете в парк Голден Гейт, увидите Президио и самый знаменитый мост в мире Голден Гейт Бридж. Чайна-таун, Маленькая Италия и Русский холмВыбирая тур по Сан-Франциско, Вы также побываете на популярном Пирсе 39, посетите китайский город Чайна-таун и Маленькую Италию, которые, как и в Нью-Йорке, находятся недалеко друг от друга. Увидите Койт Тауэр и Русский холм — еще одна знаменитая возвышенность Сан-Франциско, с еще одной красивой панорамой города. И, наконец, Ломбард стрит, где Вы еще раз убедитесь, что попали в самый удивительный город Америки!
Вы несомненно навсегда влюбитесь в Сан-Франциско!
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Еда и напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отельЗавершение: Ваш отель или любое другое место на Ваш выбор
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Место встречи определяется с гидом по договоренности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании