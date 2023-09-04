Сан-Франциско

Индивидуальная экскурсия по Сан-Франциско: знаковые места и невероятные виды

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Ответы на вопросы
Мы подготовили для Вас ознакомительный маршрут, который проведет Вас по знаковым местам восхитительного Сан-Франциско.

Вы познакомитесь с историей города, исследуя его центр — Даунтаун — увидите невероятную панораму на окрестности, а также знаменитый мост Голден Гейт Бридж, посетите Чайна-таун и Маленькую Италию.

Завершим наше знакомство на одной из самых удивительных улиц в стране — Ломбард стрит с извилистой дорогой.
Сан-Франциско
Сан-Франциско
Сан-Франциско
Сан-Франциско
Сан-Франциско
Сан-Франциско
Сан-Франциско
Сан-Франциско
Сан-Франциско
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • «Остров Сокровищ»
  • Центральная площадь
  • Ломбард стрит
  • Телеграфный холм
  • Парк Золотые ворота
  • Мост Золотые ворота
  • Дворец изящных искусств
  • Пирс-39
  • Площадь Аламо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Любуясь красотами Сан-ФранцискоОткройте для себя самый восхитительный город США — Сан-Франциско! В ходе 6-часовой ознакомительной экскурсии по Сан-Франциско Вы увидите главные достопримечательности красивейшего города в мире, познакомитесь с его необыкновенной историей. Вы проедете по известному мосту Окленд Бэй Бридж на Остров Сокровищ, откуда открывается одна из самых красивых городских панорам.
Панорамы ДаунтаунаЗатем Вы посетите центр города — Даунтаун, где увидите помпезное здание мэрии — Сити Холл, а также Миссию святой Долорес, где был основан Сан-Франциско. С высоты Твин Пикс Вы полюбуетесь потрясающей панорамой на залив и город, потом попадете в парк Голден Гейт, увидите Президио и самый знаменитый мост в мире Голден Гейт Бридж. Чайна-таун, Маленькая Италия и Русский холмВыбирая тур по Сан-Франциско, Вы также побываете на популярном Пирсе 39, посетите китайский город Чайна-таун и Маленькую Италию, которые, как и в Нью-Йорке, находятся недалеко друг от друга. Увидите Койт Тауэр и Русский холм — еще одна знаменитая возвышенность Сан-Франциско, с еще одной красивой панорамой города. И, наконец, Ломбард стрит, где Вы еще раз убедитесь, что попали в самый удивительный город Америки!
Вы несомненно навсегда влюбитесь в Сан-Франциско!

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель или любое другое место на Ваш выбор
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Место встречи определяется с гидом по договоренности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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