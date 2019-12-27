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Обзорная экскурсия по городу, прогулка в Мьюирском лесу и пестрый городок Саусалито на берегу океана

Михаил
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Михаил – ваш гид
Эта экскурсия объединила в себе лучшее, что может предложить Сан-Франциско и его окрестности.

Вы объедете город на автомобиле: я помогу понять его яркий характер.

После отправимся в Мьюирский лес, где высота красных деревьев может вскружить вам голову.

А завершится поездка прогулкой и обедом в Саусалито — городке с домами на зеленых холмах и шумным прибоем океана.
$475
$452 за экскурсию
скидка5%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Три в одном из Сан-Франциско
Три в одном из Сан-Франциско

Что вас ожидает

Знакомство с Сан-Франциско
Я расскажу вам историю города у залива и покажу главные достопримечательности. Мы побываем на центральной площади Юнион сквер и проедем по самой извилистой улице в мире. Полюбуемся видом на «Золотые ворота» и панорамой с холмов Твин-Пикс. Вы раскроете секреты железнодорожных баронов и серебряных королей, а еще отыщете «Забор ненависти» и «Ворота в рай».

Деревья-динозавры
После отправимся в уникальный Мьюирский лес, где растут высочайшие деревья в мире— вечнозеленые секвойи. Гиганты в тумане, самые большие живые организмы на земле, динозавры среди деревьев — вы убедитесь, что эти прозвища секвойи получили не случайно, Некоторые из них выше нью-йоркских небоскребов, а «возрастным» экземплярам больше 1200 лет.

Саусалито — городок на миллион
Сказочная природа, захватывающие виды на океан и близость к Сан-Франциско сделали Саусалито столицей местной богемы. Все успешные жители Северной Калифорнии стараются прикупить здесь домик. Во время прогулки вы почувствуете спокойную атмосферу городка, насладитесь шумом океана и видом на пушистые холмы, усеянные домами. А после мы посетим уютный ресторан на берегу залива, где вам подадут горящую сковородку с крабами или креветками.

Отдельный бонус — трансфер из аэропорта Сан-Франциско в отель в подарок!

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто не хочет терять время и стремится увидеть самое главное в Сан-Франциско в первый день своего путешествия.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes 300c
  • По желанию экскурсию можно провести и для большой компании. Детали и стоимость обговаривайте заранее в переписке.
  • Отдельный бонус — трансфер из аэропорта Сан-Франциско в отель в подарок!

Что включено в стоимость, а что — нет

  • Стоимость парковки, посещение Мьюирского леса, бутилированная вода и легкая закуска (снэк) входит в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: обед
Три в одном из Сан-Франциско
Три в одном из Сан-Франциско
Три в одном из Сан-Франциско
Три в одном из Сан-Франциско
Три в одном из Сан-Франциско
Три в одном из Сан-Франциско
Три в одном из Сан-Франциско
Три в одном из Сан-Франциско
Три в одном из Сан-Франциско
Три в одном из Сан-Франциско
Три в одном из Сан-Франциско
Три в одном из Сан-Франциско

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Меня зовут Михаил, я живу в Сан-Франциско с 1992-го года. По образованию — инженер-строитель, так что могу много интересного рассказать о городе и его знаменитых зданиях. Очень люблю Сан-Франциско, постоянно его изучаю и надеюсь поделиться своей любовью и знаниями с вами. Я не перегружаю сухими банальными фактами. Мои экскурсии — это увлекательный, яркий и запоминающийся поиск «секретных» сокровищ, о которых знают только местные жители. Могу рассказать хороший анекдот, показать нестандартные, не посещаемые туристами места и, конечно же, обещаю интересный рассказ. До скорой встречи в Сан-Франциско!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

27 декабря 2019
Михаил прекрасно провёл экскурсию, глубокие знания страны и города, интересные факты из жизни не только СФ, Но и соседних городов. Обязательно рекомендую всем! Михаил, Вы очаровательны!

Михаил проводит ещё 1 экскурсию

Добро пожаловать в Сан-Франциско!Добро пожаловать в Сан-Франциско!Добро пожаловать в Сан-Франциско!
скидка5%
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Увидеть главные достопримечательности и раскрыть романтичную душу города на автомобильной экскурсии
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Объехать весь город и насладиться контрастами архитектуры, красотой природы и разнообразием культур
Сан-Франциско — самый либеральный и суперсовременный, безумно дорогой город с удивительной историей. И я помогу вам найти с ним общий язык: покажу, как кипит жизнь в разных районах и как с каменными джунглями уживается дикая природа, расскажу о мультикультурном обществе. А захватывающие панорамы на даунтаун и океан помогут за один раз объять необъятное.
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Обзорная автомобильная экскурсия по городу и его окрестностям
Путешествие по самым ярким районам и кварталам Сан-Франциско – это возможность сложить контрастные проявления города в единую картину и сформировать целостное представление о его облике. Вы увидите японский квартал и русский район, деловой финансовый центр и богемный городок Саусалито, самый большой парк в Америке и набережную Fisherman Wharf - пристанище музыкантов, художников и артистов.

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