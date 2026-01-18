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Три в одном из Сан-Франциско

Ощутите дух Сан-Франциско на индивидуальной экскурсии с посещением главных достопримечательностей и уникальных мест
Эта экскурсия объединяет лучшее из Сан-Франциско и его окрестностей. Вы проедете по городу на автомобиле, узнаете его историю и увидите главные достопримечательности. Затем отправитесь в Мьюирский лес, где высочайшие секвойи
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впечатлят вас своей мощью и возрастом.

Завершится поездка прогулкой и обедом в Саусалито - живописном городке с уютными домами на холмах и шумным прибоем океана. В подарок - трансфер из аэропорта в отель.

Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет увидеть самое главное в первый день своего путешествия

4.9
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальная экскурсия на автомобиле
  • 🌲 Посещение Мьюирского леса с секвойями
  • 🌊 Прогулка и обед в Саусалито
  • 🎁 Бесплатный трансфер из аэропорта
  • 🏙️ Главные достопримечательности Сан-Франциско

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Сан-Франциско стоит комфортная погода, а виды на город и окрестности особенно впечатляют. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулками, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, с ноября по март, возможны дожди и прохлада, но даже в это время года экскурсия будет интересной, особенно если вы предпочитаете меньшее количество туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Три в одном из Сан-Франциско
Три в одном из Сан-Франциско
Три в одном из Сан-Франциско

Что можно увидеть

  • Юнион сквер
  • Золотые ворота
  • Твин-Пикс
  • Забор ненависти
  • Ворота в рай

Описание экскурсии

Знакомство с Сан-Франциско

  • Я расскажу вам историю города у залива
  • Мы побываем на центральной площади Юнион сквер
  • Проедем по самой извилистой улице в мире
  • Полюбуемся видом на «Золотые ворота» и панорамой с холмов Твин-Пикс
  • Вы раскроете секреты железнодорожных баронов и серебряных королей
  • А ещё отыщете забор ненависти и ворота в рай

Мьюирский лес

Здесь растут высочайшие деревья в мире — вечнозелёные секвойи. Гиганты в тумане, динозавры среди деревьев — вы убедитесь, что эти прозвища они получили не случайно. Некоторые выше нью-йоркских небоскрёбов, а самым старым — больше 1200 лет.

Саусалито — городок на миллион

  • Прогуляемся — вы почувствуете спокойную атмосферу городка, насладитесь шумом океана и видом на пушистые холмы, усеянные домами
  • А после — посетим уютный ресторан на берегу залива, где можно попробовать крабов или креветки

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes 300С
  • По желанию за доплату экскурсию можно провести и для большой компании. Детали — в переписке
  • Бонус — трансфер из аэропорта Сан-Франциско в отель в подарок

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В стоимость входит вода в бутылках и снэк, а также оплата проезда по мосту «Золотые ворота»
  • Дополнительно оплачивается обед по меню, парковки — ~$30 и посещение Мьюирского леса — $15 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Сан-Франциско
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провёл экскурсии для 222 туристов
Я живу в Сан-Франциско с 1992-го года. По образованию — инженер-строитель, так что могу много интересного рассказать о городе и его знаменитых зданиях. Очень люблю Сан-Франциско, постоянно его изучаю и
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надеюсь поделиться своей любовью и знаниями с вами. Я не перегружаю сухими банальными фактами. Мои экскурсии — это увлекательный, яркий и запоминающийся поиск «секретных» сокровищ, о которых знают только местные жители. Могу рассказать хороший анекдот, показать нестандартные, не посещаемые туристами места и, конечно же, обещаю интересный рассказ. До скорой встречи в Сан-Франциско!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мы были в Сан-Франциско всей семьёй всего один день, и задача была непростая — успеть увидеть как можно больше и при этом действительно почувствовать город. И с первой же минуты
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стало ясно: нам невероятно повезло с гидом. Михаил сделал этот день таким, который хочется прожить ещё раз.

Сан-Франциско раскрывался перед нами постепенно и очень красиво: набережная залива с видами, от которых невозможно оторваться, Ноб-Хилл, яркий Китайский квартал, живой и уютный Норт-Бич, ароматный Ghirardelli, Дворец изящных искусств, шумный Юнион-сквер. Всё было легко, без спешки, но с ощущением, что мы видим и чувствуем город по-настоящему.

Особый, почти щемящий момент — Золотые Ворота. Стоять там, смотреть на мост и залив и понимать, что в этот город невозможно не влюбиться.

А затем были Muir Woods. И это стало чем-то совсем другим, почти медитативным. Прогулка среди секвой — тишина, воздух, свет между кронами и ощущение невероятного масштаба. Эти деревья поражают до мурашек. Хотелось запоминать каждую секунду.

Отдельное восхищение — фотографии. Михаил ловил моменты, свет, подбирал ракурсы, подсказывал, как лучше встать, и делал это легко и ненавязчиво. В итоге кадры получились невероятные — живые, тёплые, настоящие. Мы любуемся ими до сих пор, и каждый раз они возвращают нас в тот день и в тот Сан-Франциско.

Михаил нашёл подход к каждому из нас. Было ощущение заботы, внимания и искренней любви к городу, которой он щедро делился.
Спасибо Вам, Михаил, за этот день и за эти эмоции.
We left our hearts in San Francisco!

Мы были в Сан-Франциско всей семьёй всего один день, и задача была непростая — успеть увидеть
Мы были в Сан-Франциско всей семьёй всего один день, и задача была непростая — успеть увидеть
Мы были в Сан-Франциско всей семьёй всего один день, и задача была непростая — успеть увидеть
Мы были в Сан-Франциско всей семьёй всего один день, и задача была непростая — успеть увидеть
Мы были в Сан-Франциско всей семьёй всего один день, и задача была непростая — успеть увидеть
Мы были в Сан-Франциско всей семьёй всего один день, и задача была непростая — успеть увидеть
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Владимир
Прекрасная экскурсия, дающая полную картину города и окрестностей! Михаил - прекрасный рассказчик, знает город на протяжении уже многих лет, и буквально влюбляет в него. А внесение в рассказ личного опыта и интересных историй дают впечатление реального погружения! Спасибо огромное!!
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Евгения
Хочу выразить огромную благодарность Михаилу за потрясающую экскурсию! У нас было очень мало времени, чтобы посмотреть город, поэтому мы обратились к специалисту. За один день с помощью Михаила мы настолько
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погрузились в атмосферу этого места, что хочется вернуться сюда на более длительный срок! На прекрасной машине с закусками, под интересные рассказы гида, мы посмотрели все основные достопримечательности города, побывали на фабрике шоколада, в лесу с самыми высокими деревьями, в баре с кофе и виски, всемирно известном отеле, увидели мост с лучшего ракурса, и даже покормили бурундуков. Было еще много всего интересного, и дочка (7 лет) влюбилась в Михаила, настолько он покорил её сердце) Всем, кто ценит своё время и любит яркие впечатления, очень рекомендую эту экскурсию!)

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Юлия
Благодарю Михаила за замечательную экскурсию!! Ни минуты тишины, что большая редкость. На каждый уголок маршрута есть интересная история или легенда, небольшие квест-вопросы с подсказками. Удивило, что 19 летний подросток, ненавидящий экскурсии был вовлечен и очень доволен этой поездкой. Очень рекомендую. Все очень спокойно, легко и без спешки. Отличный автомобиль, вкусняшки и водичка прилагались🔥🔥 🙏🏻🙏🏻
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Д
Михаил прекрасно провёл экскурсию, глубокие знания страны и города, интересные факты из жизни не только СФ, Но и соседних городов. Обязательно рекомендую всем! Михаил, Вы очаровательны!
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N
Очень понравилась экскурсия, насыщенная и интересная. За один день побывали в разных местах и очень многое узнали. Советую обратиться к Михаилу за экскурсией 👍
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