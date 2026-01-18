Эта экскурсия объединяет лучшее из Сан-Франциско и его окрестностей. Вы проедете по городу на автомобиле, узнаете его историю и увидите главные достопримечательности. Затем отправитесь в Мьюирский лес, где высочайшие секвойи

впечатлят вас своей мощью и возрастом. Завершится поездка прогулкой и обедом в Саусалито - живописном городке с уютными домами на холмах и шумным прибоем океана. В подарок - трансфер из аэропорта в отель. Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет увидеть самое главное в первый день своего путешествия

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Сан-Франциско стоит комфортная погода, а виды на город и окрестности особенно впечатляют. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулками, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, с ноября по март, возможны дожди и прохлада, но даже в это время года экскурсия будет интересной, особенно если вы предпочитаете меньшее количество туристов.

Сейчас август — это идеальное время.