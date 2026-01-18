Эта экскурсия объединяет лучшее из Сан-Франциско и его окрестностей. Вы проедете по городу на автомобиле, узнаете его историю и увидите главные достопримечательности. Затем отправитесь в Мьюирский лес, где высочайшие секвойи
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Индивидуальная экскурсия на автомобиле
- 🌲 Посещение Мьюирского леса с секвойями
- 🌊 Прогулка и обед в Саусалито
- 🎁 Бесплатный трансфер из аэропорта
- 🏙️ Главные достопримечательности Сан-Франциско
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Сан-Франциско стоит комфортная погода, а виды на город и окрестности особенно впечатляют. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулками, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, с ноября по март, возможны дожди и прохлада, но даже в это время года экскурсия будет интересной, особенно если вы предпочитаете меньшее количество туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Юнион сквер
- Золотые ворота
- Твин-Пикс
- Забор ненависти
- Ворота в рай
Описание экскурсии
Знакомство с Сан-Франциско
- Я расскажу вам историю города у залива
- Мы побываем на центральной площади Юнион сквер
- Проедем по самой извилистой улице в мире
- Полюбуемся видом на «Золотые ворота» и панорамой с холмов Твин-Пикс
- Вы раскроете секреты железнодорожных баронов и серебряных королей
- А ещё отыщете забор ненависти и ворота в рай
Мьюирский лес
Здесь растут высочайшие деревья в мире — вечнозелёные секвойи. Гиганты в тумане, динозавры среди деревьев — вы убедитесь, что эти прозвища они получили не случайно. Некоторые выше нью-йоркских небоскрёбов, а самым старым — больше 1200 лет.
Саусалито — городок на миллион
- Прогуляемся — вы почувствуете спокойную атмосферу городка, насладитесь шумом океана и видом на пушистые холмы, усеянные домами
- А после — посетим уютный ресторан на берегу залива, где можно попробовать крабов или креветки
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes 300С
- По желанию за доплату экскурсию можно провести и для большой компании. Детали — в переписке
- Бонус — трансфер из аэропорта Сан-Франциско в отель в подарок
Что включено в стоимость, а что — нет
- В стоимость входит вода в бутылках и снэк, а также оплата проезда по мосту «Золотые ворота»
- Дополнительно оплачивается обед по меню, парковки — ~$30 и посещение Мьюирского леса — $15 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Сан-Франциско
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провёл экскурсии для 222 туристов
Я живу в Сан-Франциско с 1992-го года. По образованию — инженер-строитель, так что могу много интересного рассказать о городе и его знаменитых зданиях. Очень люблю Сан-Франциско, постоянно его изучаю и
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Мы были в Сан-Франциско всей семьёй всего один день, и задача была непростая — успеть увидеть как можно больше и при этом действительно почувствовать город. И с первой же минуты
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Прекрасная экскурсия, дающая полную картину города и окрестностей! Михаил - прекрасный рассказчик, знает город на протяжении уже многих лет, и буквально влюбляет в него. А внесение в рассказ личного опыта и интересных историй дают впечатление реального погружения! Спасибо огромное!!
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Хочу выразить огромную благодарность Михаилу за потрясающую экскурсию! У нас было очень мало времени, чтобы посмотреть город, поэтому мы обратились к специалисту. За один день с помощью Михаила мы настолько
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Благодарю Михаила за замечательную экскурсию!! Ни минуты тишины, что большая редкость. На каждый уголок маршрута есть интересная история или легенда, небольшие квест-вопросы с подсказками. Удивило, что 19 летний подросток, ненавидящий экскурсии был вовлечен и очень доволен этой поездкой. Очень рекомендую. Все очень спокойно, легко и без спешки. Отличный автомобиль, вкусняшки и водичка прилагались🔥🔥 🙏🏻🙏🏻
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Д
Михаил прекрасно провёл экскурсию, глубокие знания страны и города, интересные факты из жизни не только СФ, Но и соседних городов. Обязательно рекомендую всем! Михаил, Вы очаровательны!
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N
Очень понравилась экскурсия, насыщенная и интересная. За один день побывали в разных местах и очень многое узнали. Советую обратиться к Михаилу за экскурсией 👍
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