Что вас ожидает

Знакомство с Сан-Франциско

Я расскажу вам историю города у залива и покажу главные достопримечательности. Мы побываем на центральной площади Юнион сквер и проедем по самой извилистой улице в мире. Полюбуемся видом на «Золотые ворота» и панорамой с холмов Твин-Пикс. Вы раскроете секреты железнодорожных баронов и серебряных королей, а еще отыщете «Забор ненависти» и «Ворота в рай».

Деревья-динозавры

После отправимся в уникальный Мьюирский лес, где растут высочайшие деревья в мире— вечнозеленые секвойи. Гиганты в тумане, самые большие живые организмы на земле, динозавры среди деревьев — вы убедитесь, что эти прозвища секвойи получили не случайно, Некоторые из них выше нью-йоркских небоскребов, а «возрастным» экземплярам больше 1200 лет.

Саусалито — городок на миллион

Сказочная природа, захватывающие виды на океан и близость к Сан-Франциско сделали Саусалито столицей местной богемы. Все успешные жители Северной Калифорнии стараются прикупить здесь домик. Во время прогулки вы почувствуете спокойную атмосферу городка, насладитесь шумом океана и видом на пушистые холмы, усеянные домами. А после мы посетим уютный ресторан на берегу залива, где вам подадут горящую сковородку с крабами или креветками.

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Кому подойдет экскурсия

Тем, кто не хочет терять время и стремится увидеть самое главное в Сан-Франциско в первый день своего путешествия.