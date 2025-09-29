Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Душанбе на русском языке, цены от 330 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 6.5 часов Групповая до 15 чел. Треккинг из Варзоба - в Оджук и Кабанье ущелье Сбежать из Душанбе, провести активный день в горах и сполна насладиться природой Начало: У водонасосной станции Душанбе Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00 и 17:00 10 000 ₽ за человека На машине 9 часов Групповая до 17 чел. Сафед-Дара: зимнее приключение в горах в группе Снег, свежий воздух и панорамы высокогорья - всего в 1,5 часах от Душанбе Начало: Напротив ТРЦ «Баракат» Расписание: в воскресенье в 08:00 и 08:30 2500 ₽ за человека 2 часа Мини-группа до 5 чел. Треккинг в Фанских горах Таджикистана Начало: Душанбе $330 за человека Другие экскурсии Душанбе Последние отзывы на экскурсии В Вилена Озеро Искандеркуль, Фанская Ниагара и пещеры Потрясающий отдых с видом на невероятную красоту

Забронируйте групповые экскурсии в Душанбе из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Душанбе по низким ценам в 2026. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Таджикистана