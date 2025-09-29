Мои заказы

Групповые экскурсии Душанбе

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Душанбе на русском языке, цены от 330 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Треккинг из Варзоба - в Оджук и Кабанье ущелье
Пешая
6.5 часов
Групповая
до 15 чел.
Треккинг из Варзоба - в Оджук и Кабанье ущелье
Сбежать из Душанбе, провести активный день в горах и сполна насладиться природой
Начало: У водонасосной станции Душанбе
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00 и 17:00
7 фев в 08:00
8 фев в 08:00
10 000 ₽ за человека
Сафед-Дара: зимнее приключение в горах в группе
На машине
9 часов
Групповая
до 17 чел.
Сафед-Дара: зимнее приключение в горах в группе
Снег, свежий воздух и панорамы высокогорья - всего в 1,5 часах от Душанбе
Начало: Напротив ТРЦ «Баракат»
Расписание: в воскресенье в 08:00 и 08:30
8 фев в 08:00
15 фев в 08:00
2500 ₽ за человека
Треккинг в Фанских горах Таджикистана
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Треккинг в Фанских горах Таджикистана
Начало: Душанбе
$330 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вилена
    29 сентября 2025
    Озеро Искандеркуль, Фанская Ниагара и пещеры
    Потрясающий отдых с видом на невероятную красоту

Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Душанбе
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Треккинг из Варзоба - в Оджук и Кабанье ущелье;
  2. Сафед-Дара: зимнее приключение в горах в группе;
  3. Треккинг в Фанских горах Таджикистана.
Какие места ещё посмотреть в Душанбе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Монумент независимости;
  3. Аллея Рудаки;
  4. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Душанбе в феврале 2026
Сейчас в Душанбе в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 330 до 10 000.
