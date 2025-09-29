Групповая
до 15 чел.
Треккинг из Варзоба - в Оджук и Кабанье ущелье
Сбежать из Душанбе, провести активный день в горах и сполна насладиться природой
Начало: У водонасосной станции Душанбе
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00 и 17:00
7 фев в 08:00
8 фев в 08:00
10 000 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Сафед-Дара: зимнее приключение в горах в группе
Снег, свежий воздух и панорамы высокогорья - всего в 1,5 часах от Душанбе
Начало: Напротив ТРЦ «Баракат»
Расписание: в воскресенье в 08:00 и 08:30
8 фев в 08:00
15 фев в 08:00
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Треккинг в Фанских горах Таджикистана
Начало: Душанбе
$330 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВилена29 сентября 2025Озеро Искандеркуль, Фанская Ниагара и пещерыПотрясающий отдых с видом на невероятную красоту
