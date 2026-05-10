Вместе мы отправимся в несложный треккинг по живописному горному маршруту из посёлка Варзоб через ущелье Оджук в малопосещаемое Кабанье ущелье. Будем идти в спокойном темпе, любоваться красотой природы, в тёплое время искупаемся в чистой воде. В конце — отдохнём на природе и сварим ароматный кофе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Выезжаем из Душанбе в сторону Варзобского ущелья. По дороге вы понаблюдаете за сменой пейзажа — город остаётся позади, появляются горы, река и посёлки.

Первая часть маршрута проходит вдоль ущелья Оджук (около 2–2,5 ч в спокойном темпе). Мы пойдём по широкой и удобной тропе вдоль реки, постепенно набирая высоту.

Затем — переход в Кабанье ущелье (около 3–3,5 ч), более уединённую часть гор. Мы спустимся к реке, по пути увидим каскадные водопады, природные гроты и естественные купели. В тёплое время года можно искупаться.

Я расскажу о жизни и укладе горных посёлков Варзобского ущелья, о том, как люди веками приспосабливались к горному ландшафту

Поговорим о названиях ущелий, местных топонимах и о том, как они связаны с природой и бытом

Вы узнаете, почему эти места долго оставались малопосещаемыми и чем они привлекают тех, кто ищет тишину и нетронутую природу

В финале — небольшой привал. Обсудим впечатления, выпьем чай, приготовим простое местное блюдо и кофе на природе.

