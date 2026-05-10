Вместе мы отправимся в несложный треккинг по живописному горному маршруту из посёлка Варзоб через ущелье Оджук в малопосещаемое Кабанье ущелье. Будем идти в спокойном темпе, любоваться красотой природы, в тёплое время искупаемся в чистой воде. В конце — отдохнём на природе и сварим ароматный кофе.
Описание экскурсии
Выезжаем из Душанбе в сторону Варзобского ущелья. По дороге вы понаблюдаете за сменой пейзажа — город остаётся позади, появляются горы, река и посёлки.
Первая часть маршрута проходит вдоль ущелья Оджук (около 2–2,5 ч в спокойном темпе). Мы пойдём по широкой и удобной тропе вдоль реки, постепенно набирая высоту.
Затем — переход в Кабанье ущелье (около 3–3,5 ч), более уединённую часть гор. Мы спустимся к реке, по пути увидим каскадные водопады, природные гроты и естественные купели. В тёплое время года можно искупаться.
По пути
- Я расскажу о жизни и укладе горных посёлков Варзобского ущелья, о том, как люди веками приспосабливались к горному ландшафту
- Поговорим о названиях ущелий, местных топонимах и о том, как они связаны с природой и бытом
- Вы узнаете, почему эти места долго оставались малопосещаемыми и чем они привлекают тех, кто ищет тишину и нетронутую природу
В финале — небольшой привал. Обсудим впечатления, выпьем чай, приготовим простое местное блюдо и кофе на природе.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном Mercedes Sprinter или кроссовере Toyota RAV4 или аналогичном (в зависимости от количества участников)
- Перекус на привале (чай, кофе, простое местное блюдо) входит в стоимость
- Продолжительность — 6–7 ч, набор высоты — около 300 м
- Треккинг подходит взрослым и подросткам в хорошей физической форме, е подходит людям с медицинскими противопоказаниями к длительным пешим нагрузкам
- Если у вас нет собственного походного снаряжения, часть экипировки можно арендовать у нас заранее (по договорённости): трекинговые палки, рюкзак, дождевик, куртку и гамаши
- С вами будут два опытных гида, которые прекрасно знают местность
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У водонасосной станции Душанбе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 10:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Баходур — ваш гид в Душанбе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я живу и работаю в Душанбе много лет и провожу экскурсии по городу и походы в горы. Хорошо знаю маршруты, местную культуру и историю региона. На городских прогулках показываю Душанбе через
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Спасибо Баходуру и Темуру за отличную компанию! Прогулялись в Кабанье ущелье, искупались в водопаде, поели вкуснейшую шакшуку и отведали кофейку! Всем кто в хорошей физической форме определённо советую хотя бы на день сбежать из Душанбе! 😜
Меня зовут Алёна - я гость города Душанбе - прилетела из России, город Иркутск. Много лет занимаюсь альпинизмом и просто люблю ходить горы. Как только прилетела в Таджикистан, сразу начала
