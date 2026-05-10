Треккинг из Варзоба - в Оджук и Кабанье ущелье

Сбежать из Душанбе, провести активный день в горах и сполна насладиться природой
Вместе мы отправимся в несложный треккинг по живописному горному маршруту из посёлка Варзоб через ущелье Оджук в малопосещаемое Кабанье ущелье. Будем идти в спокойном темпе, любоваться красотой природы, в тёплое время искупаемся в чистой воде. В конце — отдохнём на природе и сварим ароматный кофе.
Описание экскурсии

Выезжаем из Душанбе в сторону Варзобского ущелья. По дороге вы понаблюдаете за сменой пейзажа — город остаётся позади, появляются горы, река и посёлки.

Первая часть маршрута проходит вдоль ущелья Оджук (около 2–2,5 ч в спокойном темпе). Мы пойдём по широкой и удобной тропе вдоль реки, постепенно набирая высоту.

Затем — переход в Кабанье ущелье (около 3–3,5 ч), более уединённую часть гор. Мы спустимся к реке, по пути увидим каскадные водопады, природные гроты и естественные купели. В тёплое время года можно искупаться.

По пути

  • Я расскажу о жизни и укладе горных посёлков Варзобского ущелья, о том, как люди веками приспосабливались к горному ландшафту
  • Поговорим о названиях ущелий, местных топонимах и о том, как они связаны с природой и бытом
  • Вы узнаете, почему эти места долго оставались малопосещаемыми и чем они привлекают тех, кто ищет тишину и нетронутую природу

В финале — небольшой привал. Обсудим впечатления, выпьем чай, приготовим простое местное блюдо и кофе на природе.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном Mercedes Sprinter или кроссовере Toyota RAV4 или аналогичном (в зависимости от количества участников)
  • Перекус на привале (чай, кофе, простое местное блюдо) входит в стоимость
  • Продолжительность — 6–7 ч, набор высоты — около 300 м
  • Треккинг подходит взрослым и подросткам в хорошей физической форме, е подходит людям с медицинскими противопоказаниями к длительным пешим нагрузкам
  • Если у вас нет собственного походного снаряжения, часть экипировки можно арендовать у нас заранее (по договорённости): трекинговые палки, рюкзак, дождевик, куртку и гамаши
  • С вами будут два опытных гида, которые прекрасно знают местность

ежедневно в 08:00 и 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У водонасосной станции Душанбе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 10:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Баходур
Баходур — ваш гид в Душанбе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я живу и работаю в Душанбе много лет и провожу экскурсии по городу и походы в горы. Хорошо знаю маршруты, местную культуру и историю региона. На городских прогулках показываю Душанбе через
старый и новый город: архитектуру разных эпох, знаковые улицы и места, которые помогают понять характер столицы и историю страны. Рассказываю живо и по делу — без сухих лекций. Отдельное направление — походы в горах вокруг Душанбе. Маршрут подбираю по сезону и уровню группы, темп спокойный, безопасность — приоритет. На маршруте обычно работаем вдвоём: два гида с многолетним опытом именно в этой местности. При необходимости делаем базовую точку отдыха: часть группы продолжает путь, остальные остаются на привале. Моя цель — чтобы путешественники почувствовали место и захотели вернуться!

Отзывы и рейтинг

Анна
Спасибо Баходуру и Темуру за отличную компанию! Прогулялись в Кабанье ущелье, искупались в водопаде, поели вкуснейшую шакшуку и отведали кофейку! Всем кто в хорошей физической форме определённо советую хотя бы на день сбежать из Душанбе! 😜
Алена
Меня зовут Алёна - я гость города Душанбе - прилетела из России, город Иркутск. Много лет занимаюсь альпинизмом и просто люблю ходить горы. Как только прилетела в Таджикистан, сразу начала
изучать предложения о походах в горы и нашла, то что искала!! Если вы хотите сбежать от городской суеты в горы, то можно смело отправляться поэтому маршруту! Тропа для меня оказалась несложной, достаточно комфортные небольшие подъёмы. По всему маршруту меня сопровождал опытный и надёжный гид Баходур. Баходур предоставил мне трекинговые палки по моему запросу, отвечал на все мои вопросы относительно погоды, рельефа местности, флоры, фауны, геологии, архитектуры😃. Приятная беседа и неспешный темп помогли мне отвлечься от текущих дел! А какой шакшукой меня угостили на обед😋😋!! Баходур приготовил для меня эспрессо и я насладилась чудесным вкусом на берегу горной реки Оджук. Я обязательно буду рекомендовать этот горный клуб друзьям. Я ещё раз хочу вернуться в Таджикистан и обязательно пойду с Баходуром в горы. Для меня, как альпинистки, очень важна безопасность в горах, надежность и опытность гида. Рекомендую! 🤗

