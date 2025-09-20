Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана
20 сен в 10:00
21 сен в 10:00
€52 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Душанбе: город традиций и современности
Погрузитесь в атмосферу Душанбе, где Восток встречается с современностью. Посетите музеи, мечети и базары, ощутите дух таджикской столицы
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Душанбе, в который хочется вернуться
Уловить непередаваемый характер города и понять его душу
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
€50 за всё до 10 чел.
