В самых красивых местах были остановки, даже без просьб с моей стороны. Само озеро Искандеркуль, к сожалению, не удалось осмотреть со всех сторон - не знаю, возможно ли это в принципе. Ехать к озеру лучше в будние дни, т. к. в выходные туда едет много жителей Душанбе. Но надо помнить, что понедельник - санитарный день, да, и на озере тоже: не ко всем местам можно попасть, потому что они находятся на территориях турбаз, санаториев, домов отдыха, у которых в понедельник тот самый санитарный день. Недалеко от озера есть красивый водопад: виден только сбоку, но шум воды впечатляет. В целом - красивая поездка, если у вас есть свободный день в Душанбе.