Мои заказы

Увидеть самое главное в Душанбе

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Душанбе на русском языке, цены от €52. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Гуляем по Душанбе
Пешая
3 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
€65 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Пешая
3.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана
20 сен в 10:00
21 сен в 10:00
€52 за всё до 3 чел.
Здравствуй, Душанбе
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Душанбе: город традиций и современности
Погрузитесь в атмосферу Душанбе, где Восток встречается с современностью. Посетите музеи, мечети и базары, ощутите дух таджикской столицы
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
€150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    11 августа 2025
    Гуляем по Душанбе
    Мы замечательно провели время с Гулей. Она очень светлый и позитивный человек любящий свой город и страну. Экскурсия была интересной, особенно впечатлил музей древностей. Гуля поделилась массой полезной информации по нашему дальнейшему путешествию, порекомендовала хороший ресторан. Спасибо!
  • О
    Олег
    4 августа 2025
    Здравствуй, Душанбе
    Всё очень понравилось. Очень интересная и позновательная экскурсия. Красивый город, всё очень монументальное и основательное. Большое спасибо организаторам. Рекомендую данную экскурсию.
  • А
    Александр
    29 июля 2025
    Гуляем по Душанбе
    Гуля это просто топ, один из лучших гидов которых я только видел, а видел я очень много гидов. Всем рекомендую 1000% Гулю и экскурсию по Душанбе с ней. Всем рекомендую ее, даже не сомневайтесь, вы кайфанете 100%
  • О
    Ольга
    15 июля 2025
    Гуляем по Душанбе
    Спасибо. Нам все понравилось
  • R
    Rodion
    14 июля 2025
    Гуляем по Душанбе
    Данная обзорная экскурсия по Душанбе поможет Вам окунуться с головой в историю Таджикистана,несмотря на то, что сам город достаточно молодой.
    читать дальше

    А Гуля - настоящий профессионал экскурсионного дела - поможет Вам, помимо ознакомления с интересными историческими фактами, разобраться в нюансах повседневной местной городской жизни.

  • Д
    Дмитрий
    1 июля 2025
    Гуляем по Душанбе
    Выражаю благодарность и признательность замечательному гиду Гуле за отличную, информативную и интересную пешую экскурсию по Душанбе! У нас получилась приятная и уютная прогулка по центру города!
  • A
    Alexey
    30 июня 2025
    Гуляем по Душанбе
    Экскурсовод Гуля приятный и лёгкий в общении собеседник. Бытовые и общие вопросы обсуждали с интересом. Но после экскурсии не осталось ощущения наполненностью новыми незабываемыми знаниями о Душанбе и Таджикистане.
  • А
    Алина
    13 июня 2025
    Гуляем по Душанбе
    Прогулка по Душанбе с нашим гидом Баходуром стала по-настоящему познавательным и тёплым опытом. Особенно интересно было сравнивать, каким город был
    читать дальше

    30–40 лет назад и каким он стал сегодня. Баходур сам жил в Душанбе в те годы, и благодаря его личным воспоминаниям и глубокому знанию истории города каждая остановка становилась осмысленной.

  • И
    Инна
    12 июня 2025
    Гуляем по Душанбе
    Это была великолепная прогулка с Баходуром! Удивительный рассказчик с глубочайшими знаниями об истории и культуре Таджикистана. Интересный собеседник для каждого
    читать дальше

    и группы в целом. Маршрут был выстроен так, чтобы охватить наиболее значимые места Душанбе. Город раскрылся нам с разных сторон благодаря нашему прекрасному гиду! Наметили планы на будущие приезды. Спасибо! Очень рекомендую.

  • К
    Кирилл
    26 мая 2025
    Здравствуй, Душанбе
    Огромное спасибо за теплый приём, солнечный Душанбэ!
    Обязательно вернёмся к Вам снова!
    Огромное спасибо за теплый приём, солнечный Душанбэ!Огромное спасибо за теплый приём, солнечный Душанбэ!Огромное спасибо за теплый приём, солнечный Душанбэ!Огромное спасибо за теплый приём, солнечный Душанбэ!Огромное спасибо за теплый приём, солнечный Душанбэ!Огромное спасибо за теплый приём, солнечный Душанбэ!Огромное спасибо за теплый приём, солнечный Душанбэ!
  • О
    Ольга
    15 мая 2025
    Гуляем по Душанбе
    Спасибо, Гуля за знакомство с Душанбе, нам понравилось все.
  • М
    Милана
    13 марта 2025
    Гуляем по Душанбе
    Замечательный экскурсовод Гуля, заряжающий своими знаниями и позитивом!
    Потрясающий человек, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! Гуля
    читать дальше

    замечательный человек, приятная в общении, с которой нам было легко и весело гулять по городу Душанбе. Благодаря Гуле, мы открыли для себя Таджикистан совершенно с необычной стороны. Это была очень живая экскурсия, насыщенная фактами и событиями о которых, просто необходимо знать и помнить. Спасибо за приятный обед в грузинском ресторане, который совершенно получился экспромтом. До новых встреч! Буду рекомендовать своим туристам.

    Замечательный экскурсовод Гуля, заряжающий своими знаниями и позитивом!
  • А
    Андрей
    25 февраля 2025
    Гуляем по Душанбе
    Прекрасная прогулка! Великолепный русский язык, знание города, его нюансов и тонкостей сделали наш визит в Душанбе незабываемым. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    4 января 2025
    Гуляем по Душанбе
    Я написала организатору за 3 часа до времени экскурсии, даже не надеялась, что получится погулять. Но откликнулись сразу! Гид Баходур
    читать дальше

    встретил у отеля, скорректировал под меня маршрут.
    Погода была редкой для Душанбе - мокрый снег и туман. Но даже это не помешало получить огромное удовольствие от экскурсии. Знания у гида энциклопедические, я получила ответы не только на вопросы о Душанбе, но и обо всей стране. Спасибо большое!

  • Д
    Денис
    17 ноября 2024
    Гуляем по Душанбе
    Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰
    Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰
  • С
    Светлана
    1 ноября 2024
    Гуляем по Душанбе
    Гуляли по Душанбе вместе с Баходуром. Очень грамотный и интеллигентный гид. Познакомил нас с историческими местами города, информация была доступная. Советую гостям города провести экскурсию с Баходуром.
  • О
    Олеся
    28 октября 2024
    Гуляем по Душанбе
    У нас была экскурсия по Душанбе с Гулей, 27.10.24. Абсолютно незаметно пролетели три часа хождения по замечательному городу. Экскурсовод обладает
    читать дальше

    прекрасными знаниями и любовью своего города, на все наши вопросы были получены ответы. Гуля показала нам основные достопримечательности Душанбе. Помимо этого, Гуля прекрасный, легкий в общении человек. Рекомендуем однозначно!

  • А
    Алексей
    3 октября 2024
    Гуляем по Душанбе
    Прекрасная прогулка по Душанбе, в компании гида Баходура.
  • А
    Андрей
    29 сентября 2024
    Гуляем по Душанбе
    Экскурсия очень познавательная! Время пролетело очень быстро. Да же не успел про голодать и почувствовать усталось. Узнал для себя много нового и интересного. Необходимо добавить новые маршруты. Например шопинг и гастро тур!!!
  • Т
    Тигран
    21 сентября 2024
    Гуляем по Душанбе
    Гид Баха отлично все рассказал, показал город. Поговорили про менталитет и в целом про страну. Рекомендую 👌

Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Душанбе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гуляем по Душанбе
  2. Добро пожаловать в солнечный Душанбе
  3. Здравствуй, Душанбе
Сколько стоит экскурсия по Душанбе в сентябре 2025
Сейчас в Душанбе в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 150. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Душанбе (Таджикистан 🇹🇯) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Самое главное», 50 ⭐ отзывов, цены от €52. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Таджикистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь