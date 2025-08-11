Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана
20 сен в 10:00
21 сен в 10:00
€52 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Душанбе: город традиций и современности
Погрузитесь в атмосферу Душанбе, где Восток встречается с современностью. Посетите музеи, мечети и базары, ощутите дух таджикской столицы
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина11 августа 2025Мы замечательно провели время с Гулей. Она очень светлый и позитивный человек любящий свой город и страну. Экскурсия была интересной, особенно впечатлил музей древностей. Гуля поделилась массой полезной информации по нашему дальнейшему путешествию, порекомендовала хороший ресторан. Спасибо!
- ООлег4 августа 2025Всё очень понравилось. Очень интересная и позновательная экскурсия. Красивый город, всё очень монументальное и основательное. Большое спасибо организаторам. Рекомендую данную экскурсию.
- ААлександр29 июля 2025Гуля это просто топ, один из лучших гидов которых я только видел, а видел я очень много гидов. Всем рекомендую 1000% Гулю и экскурсию по Душанбе с ней. Всем рекомендую ее, даже не сомневайтесь, вы кайфанете 100%
- ООльга15 июля 2025Спасибо. Нам все понравилось
- RRodion14 июля 2025Данная обзорная экскурсия по Душанбе поможет Вам окунуться с головой в историю Таджикистана,несмотря на то, что сам город достаточно молодой.
- ДДмитрий1 июля 2025Выражаю благодарность и признательность замечательному гиду Гуле за отличную, информативную и интересную пешую экскурсию по Душанбе! У нас получилась приятная и уютная прогулка по центру города!
- AAlexey30 июня 2025Экскурсовод Гуля приятный и лёгкий в общении собеседник. Бытовые и общие вопросы обсуждали с интересом. Но после экскурсии не осталось ощущения наполненностью новыми незабываемыми знаниями о Душанбе и Таджикистане.
- ААлина13 июня 2025Прогулка по Душанбе с нашим гидом Баходуром стала по-настоящему познавательным и тёплым опытом. Особенно интересно было сравнивать, каким город был
- ИИнна12 июня 2025Это была великолепная прогулка с Баходуром! Удивительный рассказчик с глубочайшими знаниями об истории и культуре Таджикистана. Интересный собеседник для каждого
- ККирилл26 мая 2025Огромное спасибо за теплый приём, солнечный Душанбэ!
Обязательно вернёмся к Вам снова!
- ООльга15 мая 2025Спасибо, Гуля за знакомство с Душанбе, нам понравилось все.
- ММилана13 марта 2025Замечательный экскурсовод Гуля, заряжающий своими знаниями и позитивом!
Потрясающий человек, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! Гуля
- ААндрей25 февраля 2025Прекрасная прогулка! Великолепный русский язык, знание города, его нюансов и тонкостей сделали наш визит в Душанбе незабываемым. Рекомендую.
- ЮЮлия4 января 2025Я написала организатору за 3 часа до времени экскурсии, даже не надеялась, что получится погулять. Но откликнулись сразу! Гид Баходур
- ДДенис17 ноября 2024Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰
- ССветлана1 ноября 2024Гуляли по Душанбе вместе с Баходуром. Очень грамотный и интеллигентный гид. Познакомил нас с историческими местами города, информация была доступная. Советую гостям города провести экскурсию с Баходуром.
- ООлеся28 октября 2024У нас была экскурсия по Душанбе с Гулей, 27.10.24. Абсолютно незаметно пролетели три часа хождения по замечательному городу. Экскурсовод обладает
- ААлексей3 октября 2024Прекрасная прогулка по Душанбе, в компании гида Баходура.
- ААндрей29 сентября 2024Экскурсия очень познавательная! Время пролетело очень быстро. Да же не успел про голодать и почувствовать усталось. Узнал для себя много нового и интересного. Необходимо добавить новые маршруты. Например шопинг и гастро тур!!!
- ТТигран21 сентября 2024Гид Баха отлично все рассказал, показал город. Поговорили про менталитет и в целом про страну. Рекомендую 👌
