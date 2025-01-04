3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана
Завтра в 10:00
25 фев в 10:00
€50 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Завтра в 09:00
25 фев в 09:00
€59 за всё до 10 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Душанбе, в который хочется вернуться
Уловить непередаваемый характер города и понять его душу
Завтра в 09:00
25 фев в 09:00
50€45 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 января 2025Я написала организатору за 3 часа до времени экскурсии, даже не надеялась, что получится погулять. Но откликнулись сразу! Гид Баходур
- ИИрина4 декабря 2024Все понравилось! Дилик очень интересно рассказывал обо всем, отвечал на все наши вопросы, с погодой повезло и мы прошли пешком много интересных мест! 100% рекомендуем! Спасибо!
- ДДенис17 ноября 2024Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰
- ССветлана1 ноября 2024Гуляли по Душанбе вместе с Баходуром. Очень грамотный и интеллигентный гид. Познакомил нас с историческими местами города, информация была доступная. Советую гостям города провести экскурсию с Баходуром.
- ММихаил16 июня 2024Very nice young man who loves his Motherland and wants everyone to love it as well. The guide was well
- ААнна1 апреля 2024Брали обзорную экскурсию по Душанбе, нам крайне не повезло с погодой, дождь лил как из ведра практически весь день. Благо,
Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Пешеходные»
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