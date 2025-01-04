Пешие экскурсии-прогулки в Душанбе с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Душанбе на русском языке, цены от €45, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Пешая
12 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана
Завтра в 10:00
25 фев в 10:00
50 за всё до 3 чел.
Гуляем по Душанбе
Пешая
21 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Завтра в 09:00
25 фев в 09:00
59 за всё до 10 чел.
Душанбе, в который хочется вернуться
Пешая
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Душанбе, в который хочется вернуться
Уловить непередаваемый характер города и понять его душу
Завтра в 09:00
25 фев в 09:00
5045 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 января 2025
    Гуляем по Душанбе
    Я написала организатору за 3 часа до времени экскурсии, даже не надеялась, что получится погулять. Но откликнулись сразу! Гид Баходур
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    встретил у отеля, скорректировал под меня маршрут. Погода была редкой для Душанбе - мокрый снег и туман. Но даже это не помешало получить огромное удовольствие от экскурсии. Знания у гида энциклопедические, я получила ответы не только на вопросы о Душанбе, но и обо всей стране. Спасибо большое!

  • И
    Ирина
    4 декабря 2024
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Все понравилось! Дилик очень интересно рассказывал обо всем, отвечал на все наши вопросы, с погодой повезло и мы прошли пешком много интересных мест! 100% рекомендуем! Спасибо!
  • Д
    Денис
    17 ноября 2024
    Гуляем по Душанбе
    Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰
    Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰
  • С
    Светлана
    1 ноября 2024
    Гуляем по Душанбе
    Гуляли по Душанбе вместе с Баходуром. Очень грамотный и интеллигентный гид. Познакомил нас с историческими местами города, информация была доступная. Советую гостям города провести экскурсию с Баходуром.
  • М
    Михаил
    16 июня 2024
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Very nice young man who loves his Motherland and wants everyone to love it as well. The guide was well
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    organized and customer oriented. Good car and exelent service. Очень приятный молодой человек, который любит свою Родину и хочет, чтобы ее любили и все. Гид был хорошо организован и ориентирован на клиента. Хорошая машина и отличный сервис.

    Very nice young man who loves his Motherland and wants everyone to love it as well
  • А
    Анна
    1 апреля 2024
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Брали обзорную экскурсию по Душанбе, нам крайне не повезло с погодой, дождь лил как из ведра практически весь день. Благо,
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    для личных целей был арендован автомобиль и гид (у нас был Дилик) сориентировался и поменял маршрут и содержание экскурсии, но я думаю, мы от этого только выиграли! Посетили национальный музей древностей, новую мечеть, базар и сделали обзор из окна автомобиля! Спасибо гиду за находчивость, ценные советы по дальнейшему путешествию и много новой информации!

    Брали обзорную экскурсию по Душанбе, нам крайне не повезло с погодой, дождь лил как из ведраБрали обзорную экскурсию по Душанбе, нам крайне не повезло с погодой, дождь лил как из ведраБрали обзорную экскурсию по Душанбе, нам крайне не повезло с погодой, дождь лил как из ведра

Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Душанбе в феврале 2025
Сейчас в Душанбе в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 59 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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