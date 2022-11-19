Добро пожаловать в солнечный Душанбе

Познакомиться с таджикской столицей в душевной компании местных жителей

Осматривая главные достопримечательности и гуляя по аутентичным улочкам, вы узнаете, как столетие назад старинный кишлак обрел статус города и какую роль в его истории сыграл всеми любимый день недели. Мы послушаем и вместе споем памирскую песню в Музее музыкальных инструментов. Поторгуемся на восточном базаре. А в чайхане за пиалой ароматного чая побеседуем об истории и культуре Таджикистана.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Ближайшие даты:
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Программа рассчитана на полдня и охватывает самые интересные и важные места Душанбе. Мы будем, в основном, гулять пешком, но иногда использовать общественный транспорт.

  • Вы посетите главную площадь и увидите 40-метровый памятник Исмаилу Самани, где мы поговорим о крайне почитаемой у нас исторической личности. Вы узнаете о правителе, положившем начало таджикской государственности. А также услышите о самой династии Саманидов, распространившей ислам в Центральной Азии, и золотом веке восточной науки, искусства и торговли.
  • Мы покажем один из самых высоких в мире флагштоков, на котором гордо развевается флаг страны, и отведем вас в парк Независимости с величественным памятником, возведенным в честь обретения суверенитета в 1991 году.
  • Обязательно посетим Музей музыкальных инструментов Гурмиджа Завкибекова, где представлена уникальная коллекция старинных традиционных инструментов не только Таджикистана, но и всего региона.
  • И конечно, базар! За радугой специй и фруктов, сокровищницей орехов и, главное, азартом восточной торговли мы отправимся не на обычный рынок, а в сам Мехргон — его фасады вас точно удивят. Дегустировать можно и нужно все, что только пожелаете. Ну а полноценно пообедать можно будет в заведении с настоящей национальной кухней, где едят местные жители.

Организационные детали

  • Входные билеты и обед не включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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