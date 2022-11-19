Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Программа рассчитана на полдня и охватывает самые интересные и важные места Душанбе. Мы будем, в основном, гулять пешком, но иногда использовать общественный транспорт.
Вы посетите главную площадь и увидите 40-метровый памятник Исмаилу Самани, где мы поговорим о крайне почитаемой у нас исторической личности. Вы узнаете о правителе, положившем начало таджикской государственности. А также услышите о самой династии Саманидов, распространившей ислам в Центральной Азии, и золотом веке восточной науки, искусства и торговли.
Мы покажем один из самых высоких в мире флагштоков, на котором гордо развевается флаг страны, и отведем вас в парк Независимости с величественным памятником, возведенным в честь обретения суверенитета в 1991 году.
Обязательно посетим Музей музыкальных инструментов Гурмиджа Завкибекова, где представлена уникальная коллекция старинных традиционных инструментов не только Таджикистана, но и всего региона.
И конечно, базар! За радугой специй и фруктов, сокровищницей орехов и, главное, азартом восточной торговли мы отправимся не на обычный рынок, а в сам Мехргон — его фасады вас точно удивят. Дегустировать можно и нужно все, что только пожелаете. Ну а полноценно пообедать можно будет в заведении с настоящей национальной кухней, где едят местные жители.
Организационные детали
Входные билеты и обед не включены в стоимость
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ориз — ваша команда гидов в Душанбе
Здравствуйте, меня зовут Ориз, мне 36 лет. Родом из Памира, живу в Душанбе. Более 10 лет занимаюсь организацией туров по Таджикистану для путешественников из разных уголков мира на русском, английском и немецком языках. Работаю с командой профессиональных гидов и водителей. С удовольствием познакомим вас с нашей Родиной, покажем удивительные локации Таджикистана, от руин Панчакента до Памирских гор, поможем прочувствовать культуру и традиции нашего народа и, конечно же, раскроем секреты и вкусы нашей бесподобной кухни.