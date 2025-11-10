На дружеской прогулке по Душанбе вы узнаете, почему он получил такое необычное название, и увидите все главные достопримечательности: величественный памятник Исмоили Сомони, парк Рудаки, музей с легендарной лежачей статуей Будды. А в финале вас ждёт захватывающий вид на город со стелы Независимости.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
- Начнём экскурсию у площади Дружбы народов, где установлен памятник Абу Абдулло Рудаки — великому поэту Востока, основателю персидско-таджикской литературы. Гид расскажет о его жизни и творчестве, а также о значении Рудаки для культуры региона.
- Прогуляемся по улице Рудаки, центральной магистрали города, на которой сосредоточены главные достопримечательности Душанбе. Увидим Национальную библиотеку, здание парламента и Академию наук Таджикистана.
- Посетим Театр оперы и балета им. С. Айни, где узнаем о развитии таджикского искусства и культуры Таджикистана.
- Зайдём в Национальный музей Таджикистана, где вас впечатлят уникальные экспонаты: древние артефакты, картины, предметы быта и археологические находки. Здесь вы увидите знаменитую статую Будды в Нирване, признанную одной из крупнейших в мире.
- Продолжим экскурсию у памятника Исмоили Сомони, основателя первого таджикского государства. Гид расскажет, почему этот правитель стал символом независимости страны.
- Прогуляемся по парку Рудаки и увидим здание Дворца нации. Далее мы подойдём к парку Национального флага, где установлен один из самых высоких в мире флагштоков — 165 метров. Вы узнаете интересные факты о его создании и значении.
- Завершим экскурсию у стелы Независимости, откуда откроется захватывающий вид на город.
В течение прогулки вы узнаете, как Душанбе превратился из маленького поселения в современный мегаполис, чем он привлекал путешественников в прошлом и какие события формировали его уникальный облик. После такого увлекательного погружения в историю и культуру Душанбе вам точно захочется сюда вернуться!
Организационные детали
- Экскурсия пешая. Если захотите проехать некоторые отрезки маршрута на общественном транспорте или такси, это оплачивается отдельно
- Протяжённость пути около восьми километров, программа интенсивная, поэтому по возможности хорошо выспитесь и плотно позавтракайте
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Посещение залов, где проходил ШОС - 50 сомони с чел.
- Входной билет в Музей древностей - 50 сомони с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амир — ваша команда гидов в Душанбе
Провели экскурсии для 8 туристов
Гид с опытом работы более 14 лет и директор собсвенной туристической компании. Моя цель — не просто провести гостей по достопримечательностям города, а погрузить в уникальную атмосферу Душанбе и всейЗадать вопрос
Входит в следующие категории Душанбе
Похожие экскурсии из Душанбе
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
8085 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Искандеркулю. Вас ждут величественные Фанские горы, таинственное Змеиное озеро и водопад Фан-Ниагара
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
21 509 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Посмотреть самое главное за один день и влюбиться в город на всю жизнь
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
5720 ₽
6355 ₽ за всё до 3 чел.