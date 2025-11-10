Амир — ваша команда гидов в Душанбе

Провели экскурсии для 8 туристов

читать дальше страны. В своих экскурсиях я акцентирую внимание на традициях, кухне и быте местных жителей, чтобы каждый гость почувствовал истинный дух Таджикистана. Хочу помочь каждому ощутить тепло гостеприимства и узнать больше о богатом наследии нашей удивительной страны.

Гид с опытом работы более 14 лет и директор собсвенной туристической компании. Моя цель — не просто провести гостей по достопримечательностям города, а погрузить в уникальную атмосферу Душанбе и всей