Фанские горы, Искандеркуль и Семь озёр: индивидуальный автотур из Душанбе
Отдохнуть у природных жемчужин Таджикистана в комфортном формате и увидеть местную Ниагару
Начало: Душанбе, 9:00
30 окт в 09:00
1 ноя в 09:00
$500 за всё до 2 чел.
По Памирскому тракту из Таджикистана в Кыргызстан (индивидуально)
Проследовать по крыше мира, объехать кишлаки, караван-сараи, руины и увидеть, как живут в горах
Начало: Душанбе (Таджикистан), точное место и время по дог...
30 окт в 08:00
31 окт в 08:00
$2200 за всё до 2 чел.
Автотур к Алаудинским озёрам и Искандеркулю с пешими прогулками в горах: только для вашей компании
Отправиться к природной жемчужине и нетипичным местам, переночевать в деревне и перезагрузиться
Начало: Душанбе, 9:00
30 окт в 09:00
1 ноя в 09:00
$570 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «В ноябре»
Самые популярные туры этой рубрики в Душанбе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Душанбе в октябре 2025
Сейчас в Душанбе в категории "В ноябре" можно забронировать 3 тура от 500 до 2200. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Душанбе (Таджикистан 🇹🇯) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «В ноябре», 1 ⭐ отзыв, цены от $500. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Таджикистана. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь