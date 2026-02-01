Фанские горы, Искандеркуль и Семь озёр: индивидуальный автотур из Душанбе
Отдохнуть у природных жемчужин Таджикистана в комфортном формате и увидеть местную Ниагару
Начало: Душанбе, 9:00
Завтра в 08:00
16 фев в 08:00
$500 за всё до 2 чел.
По Памирскому тракту из Таджикистана в Кыргызстан (индивидуально)
Проследовать по крыше мира, объехать кишлаки, караван-сараи, руины и увидеть, как живут в горах
Начало: Душанбе (Таджикистан), точное место и время по дог...
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
$2200 за всё до 2 чел.
Автотур к Алаудинским озёрам и Искандеркулю с пешими прогулками в горах: только для вашей компании
Отправиться к природной жемчужине и нетипичным местам, переночевать в деревне и перезагрузиться
Начало: Душанбе, 9:00
10 мар в 09:00
11 мар в 08:00
$570 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «С детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Душанбе
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Душанбе в феврале 2026
Сейчас в Душанбе в категории "С детьми" можно забронировать 3 тура от 500 до 2200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Душанбе (Таджикистан 🇹🇯) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «С детьми», 3 ⭐ отзыва, цены от $500. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Таджикистана. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель