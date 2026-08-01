Фанские горы, Искандеркуль и Семь озёр: индивидуальный автотур из Душанбе
Отдохнуть у природных жемчужин Таджикистана в комфортном формате и увидеть местную Ниагару
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Откройте для себя Таджикистан: индивидуальный тур из Душанбе в Худжанд
Исследовать пять городов, посетить самую большую в мире чайхану и увидеть Таджикское море
Начало: Аэропорт Душанбе, время зависит от вашего рейса
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12 сен в 08:00
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Автотур к Алаудинским озёрам и Искандеркулю с пешими прогулками в горах: только для вашей компании
Отправиться к природной жемчужине и нетипичным местам, переночевать в деревне и перезагрузиться
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Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Утренние»
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