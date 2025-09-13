А Алексей Мы под впечатлением! Бангкок действительно город контрастов. Храмы, небоскребы, понравилось все. Было познавательно, информативно, интересно. И вишенкой на этом великолепии был изумительный, вкусный и разнообразный ужин на катере с развлекательной программой. Очень рекомендую. Гиды, водители, все молодцы. Минусов не было. Довольны очень!

И Иван Добрый вечер, экскурсия очень понравилась, было очень интересно и познавательно.

В Василий читать дальше под проливным дождем. От вас очень интересный рассказ о городе и стране. Кормление черепах просто топ. Поездка на кораблике - выше всяких похвал, с воды город смотрится просто супер! Спасибо за проведенную экскурсию! Экскурсия Вечерний Бангкок нам очень понравилась. Отличная разбивка по локациям, очень познавательно, но вместе с тем не устаешь от информации. Нид Нью просто душка, можно сказать согрел нас своей улыбкой

Д Диана читать дальше Таиланда и самом Таиланде. Нам когда раньше на других экскурсиях рассказывали об истории, не говорили, что тайцы не вели летописи, и что она может быть не точной и иметь разные варианты развития каких-то событий. То, что вы рассказали, очень хорошо дополнило уже имеющиеся знания. С вами было здорово и интересно. Спасибо еще раз! Спасибо за потрясающую экскурсию! Нам все очень понравилось. Все локации были по-своему интересны и красивы. Особенно нам понравился парк Муанг Боран. И отдельное спасибо за интересный рассказ о буддизме, истории

А Абдул Спасибо большое за экскурсию, очень много интересной информации, дополняющей виды и погружающей в историю религии, исторических мест и самого Таиланда! Нам все очень понравилось.

А Андрей Очень благодарны за прекрасное отношение, заботу и замечательные экскурсии. Всегда на связи, компетентны и готовы помочь, спасибо огромное! Желаем вам успеха и еще много благодарных клиентов!

Д Дмитрий Спасибо огромное за потрясающий день, узнали кучу интересных фактов о Тае. Это лучшая экскурсия, которую мы выбрали в Тае. Невероятно красиво все. Мы в восторге.

О Олеся Спасибо большое за экскурсию. С вами было очень интересно, много информации о Бангкоке, что хотела узнать, вы профессионал. И организованно было все супер! Впечатления самые наилучшие!

А Алина Хотели сказать большое спасибо вам за экскурсию! Все очень понравилось. Стеклянный мост прям пощекотал нервы. Спасибо за все пояснения, рассказы и хорошее настроение. Желаем процветания вам и вашим экскурсиям.

п петр Эта экскурсия точно одна из лучших. Бангкок мне очень понравился, как историческая часть, так и деловой центр. Обед тоже был отличный. Гид видно, что интересуется и разбирается в истории Тайланда, рассказ был структурированный и интересный.

К Кирилл Большое спасибо вам за экскурсию, Бангкок был прекрасен, очень впечатляющая экскурсия, локации супер!

В Вера Спасибо большое за экскурсию! Все большие профессионалы! Удачи!

K Kris читать дальше определенная храмы, я очень вам благодарна за планирование моего дня! Чудесная гид Би, невероятная, интересная, очень милая и добрая. Очень благодарна Би, с ней 3 часа по храмам пролетели незаметно! Вы чудо! Дмитрий потрясающий гид, интересно рассказывает и крутое чувство юмора, это очень располагает! Надеюсь, мой отзыв поможет вам выбрать именно Дмитрия, потому что я от всей души рекомендую! Мой день сегодня прошел великолепно! Я такая довольная, сейчас сижу в ресторане и смотрю свои фото и вспоминаю, как легко мы провели сегодня время! В моей поездке важно было посетить

Е Егор Были с вами на экскурсии логово дракона! Большие благодарности от нас с сыном: день прошел на одном дыхании! Очень понравилось все: и комфортный трансфер, и локации, и, конечно же, работа экскурсовода. Пожалуй, самая полная и исчерпывающая информация по истории и религии Тайланда, браво. Отдельное спасибо за вкусный обед и инстаграмные локации! Придраться не к чему, так держать!