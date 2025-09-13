Вас ждет расслабленная и душевная поездка по подлинному Бангкоку, вдали от туристических толп и показных мест.
Вы откроете для себя места, где бьется сердце города: древние каналы, Чайна-таун, аутентичная тайская гастрономия, прошлое и жители. И все это в сопровождении персонального гида и в удобной обстановке.
ОписаниеПогружение в историю и культуру: От великолепного Королевского дворца, окутанного легендами о сиамских монархах, до знаменитых храмов Бангкока, включая Храм Изумрудного Будды, Храм Лежащего Будды и Храм Утренней Зари (Ват Арун). Разберём основы тайского буддизма: значение статуй Будды, традиционные ритуалы и популярные амулеты. Современный город Головокружительные небоскрёбы и панорамные смотровые площадки, например, King Power Mahanakhon и Baiyoke Sky. Ощутите контраст между бедными районами и роскошными торговыми центрами. Откройте для себя уличное искусство, граффити и современный облик Бангкока. Экзотика Погрузитесь в экзотику плавучих рынков (Damnoen Saduak, Amphawa). Откройте для себя клонги — каналы, которые часто сравнивают с венецианскими, и оживлённый Чайнатаун с его уникальной кухней, золотыми изделиями и яркими огнями. Еда и колорит Отведайте уличную еду Бангкока: пад-тай, манго с клейким рисом и экзотические жареные насекомые. Почувствуйте атмосферу ночных рынков. Насладитесь традиционным тайским массажем и узнайте о местных оздоровительных практиках. Интересные факты о городе:
- Полное официальное название Бангкока, самое длинное в мире, состоит из 167 букв на тайском и переводится как «Город ангелов, великий город бессмертных…»;
- Бангкок считается самой жаркой столицей мира со среднегодовой температурой около 29-30°C;
- В Бангкоке находится более 400 храмов;
- Тайцы верят в духов, поэтому почти у каждого здания установлен «домик духов»;
- В Бангкоке расположен крупнейший в мире рынок выходного дня Чатучак;
• В Ват Траимит находится статуя Золотого Будды высотой 46 метров и весом 5,5 тонн золота. Эта экскурсия идеальна для:
- Путешественников, желающих увидеть аутентичный Бангкок;
- Тех, кто хочет глубже понять культуру Таиланда;
- Пар, семей и небольших групп;
• Любителей нестандартных маршрутов. Важная информация:
- Экскурсия подойдет туристам любого возраста и физической подготовки.
- Позаботьтесь об удобной одежде, обуви и защите от солнца.
- В Храме плечи и колени должны быть закрыты (есть возможность взять одежду в аренду).
- Передвигаемся на шестиместном автомобиле.
Ежедневно в интервале с 12:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самая высокая точка Бангкока
- Храм Золотая гора
- Река Чао Пхрайя
- Цветочный рынок
- Храм Черепах
- Гора Кхао
- Китайский квартал
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
- Билеты в храмы и на лодку
- Порция супа с азиатской мишленовской звездой
Что не входит в цену
- Личные расходы: вода, покупки на рынке, аренда одежды для храма
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем из Вашего отеля в Бангкоке
Завершение: Возвращаем в ваш отель в Бангкоке либо другое место по желанию туриста, которое находится по пути маршрута
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в интервале с 12:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это городской пропуск city card, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия подойдет туристам любого возраста и физической подготовки
- Позаботьтесь об удобной одежде, обуви и защите от солнца
- В Храме плечи и колени должны быть закрыты (есть возможность взять одежду в аренду)
- Передвигаемся на шестиместном автомобиле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
13 сен 2025
Мы под впечатлением! Бангкок действительно город контрастов. Храмы, небоскребы, понравилось все. Было познавательно, информативно, интересно. И вишенкой на этом великолепии был изумительный, вкусный и разнообразный ужин на катере с развлекательной программой. Очень рекомендую. Гиды, водители, все молодцы. Минусов не было. Довольны очень!
И
Иван
10 сен 2025
Добрый вечер, экскурсия очень понравилась, было очень интересно и познавательно.
В
Василий
9 сен 2025
Экскурсия Вечерний Бангкок нам очень понравилась. Отличная разбивка по локациям, очень познавательно, но вместе с тем не устаешь от информации. Нид Нью просто душка, можно сказать согрел нас своей улыбкой
Д
Диана
1 сен 2025
Спасибо за потрясающую экскурсию! Нам все очень понравилось. Все локации были по-своему интересны и красивы. Особенно нам понравился парк Муанг Боран. И отдельное спасибо за интересный рассказ о буддизме, истории
А
Абдул
30 авг 2025
Спасибо большое за экскурсию, очень много интересной информации, дополняющей виды и погружающей в историю религии, исторических мест и самого Таиланда! Нам все очень понравилось.
А
Андрей
29 авг 2025
Очень благодарны за прекрасное отношение, заботу и замечательные экскурсии. Всегда на связи, компетентны и готовы помочь, спасибо огромное! Желаем вам успеха и еще много благодарных клиентов!
Д
Дмитрий
17 авг 2025
Спасибо огромное за потрясающий день, узнали кучу интересных фактов о Тае. Это лучшая экскурсия, которую мы выбрали в Тае. Невероятно красиво все. Мы в восторге.
О
Олеся
14 авг 2025
Спасибо большое за экскурсию. С вами было очень интересно, много информации о Бангкоке, что хотела узнать, вы профессионал. И организованно было все супер! Впечатления самые наилучшие!
А
Алина
12 авг 2025
Хотели сказать большое спасибо вам за экскурсию! Все очень понравилось. Стеклянный мост прям пощекотал нервы. Спасибо за все пояснения, рассказы и хорошее настроение. Желаем процветания вам и вашим экскурсиям.
п
петр
25 июл 2025
Эта экскурсия точно одна из лучших. Бангкок мне очень понравился, как историческая часть, так и деловой центр. Обед тоже был отличный. Гид видно, что интересуется и разбирается в истории Тайланда, рассказ был структурированный и интересный.
К
Кирилл
17 июл 2025
Большое спасибо вам за экскурсию, Бангкок был прекрасен, очень впечатляющая экскурсия, локации супер!
В
Вера
22 июн 2025
Спасибо большое за экскурсию! Все большие профессионалы! Удачи!
K
Kris
21 июн 2025
Мой день сегодня прошел великолепно! Я такая довольная, сейчас сижу в ресторане и смотрю свои фото и вспоминаю, как легко мы провели сегодня время! В моей поездке важно было посетить
Е
Егор
20 июн 2025
Были с вами на экскурсии логово дракона! Большие благодарности от нас с сыном: день прошел на одном дыхании! Очень понравилось все: и комфортный трансфер, и локации, и, конечно же, работа экскурсовода. Пожалуй, самая полная и исчерпывающая информация по истории и религии Тайланда, браво. Отдельное спасибо за вкусный обед и инстаграмные локации! Придраться не к чему, так держать!
А
Аркадий
4 июн 2025
Экскурсия отличная в отличие от других, и вы сам как гид отличный, ненавязчивый, приятный, все рассказываете и вечером остались по-настоящему отличные воспоминания! Успехов вам!
