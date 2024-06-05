Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Бангкока

Найдено 28 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Бангкоке, цены от $80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
114 отзывов
Другой Бангкок: Путешествие по скрытым жемчужинам города
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку, где нетуристические места раскроют город с новой стороны
«Мы увидим контрастное соседство современных небоскребов, старинных храмов и небольших деревянных тайских лочуг»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от $250 за всё до 2 чел.
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
169 отзывов
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
«Затем мы посетим Индийский квартал – здесь вы познакомитесь с культурой и религией сикхов, узнаете об их традициях и заглянете в храм, где бедняков бесплатно угощают вегетарианской едой»
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
$295 за всё до 3 чел.
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки
Начало: В вашем отеле
«Посещение Ват-Кампа, где вы откроете для себя уникальный храмовый комплекс Аюттхайского периода —свидетельство древней истории и архитектуры»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $299 за всё до 8 чел.
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
33 отзыва
Групповая экскурсия по Бангкоку: круиз по Чао Прая, храмы и ICONSIAM
Погрузитесь в красоту Бангкока с нашей экскурсией. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и незабываемый круиз
Начало: Около небоскрёба King Power Mahanakhon
«15:00 Переезд в буддийский храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Бангкок: Королевский дворец, храмы и река Чаупхрая - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
«Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды — первый дворец представителей династии Рама, где вы насладитесь прекрасными видами и древними архитектурными шедеврами»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$283 за всё до 10 чел.
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
6 отзывов
Аюттайя: путешествие в древнюю столицу Сиама из Бангкока
Погрузитесь в историю Сиама, посетив его древнюю столицу Аюттайю. Экскурсия в мини-группе обещает незабываемые впечатления
Начало: станции метро Lat Krabang
«Храм Ват Яй Чай Монгкол — действующий буддийский храм 15 века»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
$80 за человека
Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
Посетите Большой Королевский дворец и отправьтесь на лодочную прогулку по каналам Тхонбури. Узнайте секреты королевской семьи и насладитесь видами на храмы
Начало: У Королевского дворца
«А также осмотрите знаменитый храм Изумрудного Будды и узнаете, кто имеет право входить в него через парадные двери»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$145 за всё до 4 чел.
Из Бангкока - на «остров удачи» Ко Си Чанг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Бангкока на остров удачи Ко Си Чанг: путешествие в мир счастья и традиций
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии на острове Ко Си Чанг, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
«Мы посетим недавно открывшуюся здесь смотровую площадку и храм Дракона на горе»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от $400 за всё до 10 чел.
Темные грани Бангкока
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по темным уголкам Бангкока
Погрузитесь в мистический мир Бангкока: храм Ват Махабут, трущобы, оружейный квартал и Чайнатаун. За один день откройте тайны города
«В восточной части Бангока мы посетим храм Ват Махабут, где поклоняются привидению леди Мэ Нак, героине многих тайских фильмов»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от $320 за всё до 9 чел.
Многоликий Таиланд - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
8 отзывов
Групповая экскурсия Многоликий Таиланд: от пещер Будды до тайской Венеции
Погрузитесь в мир тайских чудес, посетив пять уникальных мест от пещеры Будды до сияющих соляных полей
Начало: У заправочной станции PTT
«Пещера Тхам Кхао Луанг длиной около 1 км, в которой находится множество подземных залов, действующий храм и более 170 статуй Будды»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:15
11 июня в 08:15
13 июня в 08:15
$100 за человека
В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
11 отзывов
В мини-группе из Бангкока в Аюттайю: погружение в историю храмов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Аюттайи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У станции Lat Krabang
«09:00–10:00 — дорога до первого храма»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$80 за человека
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
🚗 На машине
Круиз
8 часов
1 отзыв
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
«Большой Королевский Дворец и храм Изумрудного Будды»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 10 чел.
Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Из Бангкока в Аюттхаю: путешествие по земле королей с ужином
Погрузитесь в мир древних тайских королей, посетив четыре уникальных храма Аюттхаи и насладитесь аутентичным ужином
«Вы узнаете, в честь кого создал эту постройку король Прасат Тонг и под влиянием какого другого храма выстроился её архитектурный стиль»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $375 за всё до 10 чел.
Бангкок - город контрастов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
8 отзывов
Бангкок - город контрастов: от парка Люмпини до мишленовского ресторана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бангкока: от величественных варанов в парке Люмпини до изысканного падтая в мишленовском ресторане
Начало: У вашего отеля
«Для посещения храмов необходима сдержанная одежда, прикрывающая ноги, руки, живот, зону декольте»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $250 за всё до 4 чел.
Новая классика современного Бангкока
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Новая классика современного Бангкока: храмы, небоскребы и культура
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от древних храмов до сияющих небоскребов. Экскурсия раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В фойе вашего отеля
«10:00 — Знакомимся с нашим тайским сопровождающим и отправляемся изучать Большой Королевский дворец и Храм Изумрудного Будды»
Завтра в 18:30
10 июня в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Блистательный Бангкок: храмы и каналы (всё включено)
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Блистательный Бангкок: храмы и каналы с русскоговорящим гидом
Погрузитесь в великолепие Бангкока: от величественных храмов до живописных каналов Тхонбури в сопровождении опытного гида
«Большой королевский дворец и храм Изумрудного Будды, где вы насладитесь прекрасными видами и древними архитектурными шедеврами»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
Это Бангкок
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
8 отзывов
Экскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и панорамные виды
Исследуйте красоту Бангкока днём и ночью, наслаждаясь круизом по реке и посещением уникальных мест
Начало: У башни МахаНакхон
«15:00-15:30 — Переезд в храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Бангкок: Полный день с профессиональным гидом, все включено
Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства
«Посещение Храма Золотой горы, где раскроется красота исторического святилища с золотой ступой, в которой хранится прах Будды»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $275 за всё до 8 чел.
Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Из Бангкока в Аюттайю: древняя столица Сиама во всей красе
Погрузитесь в историю древней Аюттайи, когда-то крупнейшего города мира, и откройте для себя её величественные руины и храмы
«Храм Ват Ратчабурана, построенный Боромморачатхиратом II в 1424 году»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$390 за всё до 10 чел.
Большой Королевский дворец: будни тайского монарха
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Большой Королевский дворец Бангкока: погружение в историю Таиланда
Знакомство с сердцем Таиланда: Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды. Познайте культуру и традиции через величественные постройки
«Храм Изумрудного Будды: традиции и артефакты»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $150 за всё до 20 чел.
8 в 1: лучшие места в районе Паттайи (из Бангкока)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Паттайя и её чудеса: Небесный мост, фермы и храмы в одной экскурсии
Погрузитесь в мир тайских чудес и культурных сокровищ в рамках одной поездки. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты
Начало: В вашем отеле
«С него открывается живописный вид на один из красивейших храмов королевства — храм Ват Хонг Тхонг, набережную и окрестности»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$380 за всё до 2 чел.
Бангкок на монетах
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Историческое путешествие по Бангкоку: от Храма Изумрудного Будды до Мраморного дворца
Погрузитесь в уникальный мир древних храмов и величественных дворцов Бангкока, каждый из которых украшен на тайских монетах
Начало: У Королевского дворца
«Королевский дворец и Храм Изумрудного Будды (1,5 часа)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $250 за всё до 10 чел.
Бангкок: по следам дракона
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Бангкок: эмоциональное путешествие по следам дракона
Познакомьтесь с духом Таиланда, его традициями и кулинарией в уникальной экскурсии по Бангкоку
Начало: у вашего отеля
«Храм гигантского дракона Ват Сампхан»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $310 за всё до 4 чел.
Вечерний Бангкок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Вечерний Бангкок: храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Вечерний Бангкок - идеальное время для знакомства с городом. Погрузитесь в атмосферу, посетив храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Начало: У вашего отеля
«Здесь мы посетим храм Золотого Будды с самой большой в мире золотой статуей (5,4 тонны), датируемой 13 веком, китайский храм Гуань Инь и ворота в китайский квартал»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
$190 за всё до 4 чел.
Невероятные окрестности Бангкока на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Невероятные окрестности Бангкока на авто
Посетить самые необычные места за пределами столицы в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
«Считается, что если потрогать дракона за хвост, кинуть монету в специальный «горшок счастья» и ударить в храмовый гонг — удача будет сопровождать вас весь предстоящий год»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Бангкок, который не найти в путеводителях (всё включено)
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Бангкок, который не найти в путеводителях (всё включено)
Посетить таинственные храмы, покататься на аутентичном транспорте и прикоснуться к местным легендам
«Церемониальный королевский храм Ват Ратчанадарам»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $400 за всё до 10 чел.
Бангкок: приключения в городе ангелов
Групповая
13 часов
Бангкок: приключения в городе ангелов
Погрузитесь в атмосферу Бангкока с гидом-историком: парки, храмы, небоскрёбы и круиз по реке Чао Прайя. Откройте для себя город с разных сторон
Начало: У парка Люмпини
«Храм-корабль Ян Нава на берегу реки Чао Прайя»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$109 за человека
Контрасты Бангкока на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по контрастам Бангкока на авто
Познакомьтесь с Бангкоком: от королевских дворцов до современных небоскрёбов, от буддийских храмов до тайских гетто. Всё это в одной экскурсии
«А также осмотрите знаменитый храм Изумрудного Будды и узнаете, кто имеет право входить в него через парадные двери»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$308 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
    Сегодня были на обзорной экскурсии по Бангкоку, отлично провели время! Спасибо Дмитрию за интересную программу и рассказ о городе и стране! Море
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    ярких впечатлений и эмоций за один день! Маршрут, организация, трансфер - все отлично! Помимо общеизвестных достопримечательностей, мы побывали в очень колоритных и атмосферных местах, сделали замечательные фото! Это был незабываемый день! Рекомендуем!!

  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
    Thank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. Olga spoke very interestingly and
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    lightly about the most iconic places in Bangkok, the history of the royal family and the difficult life of ordinary people. We took the best photos in crowded places, but without people, thanks to Olga. We received not only a guide for the excursion, but also a consultant and advisor on all everyday issues, this was very nice of Olga. For which we are especially grateful, we felt cared for by Olga 24/7. Next time, we will stay longer and be sure to be accompanied by Olga. It was interesting for everyone, both adults and children.

    Thank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. Olga
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Отличная экскурсия, спасибо большое Ольге, очень интересные места, особенно в восторге от черепашек, рынок цветов тоже поразил. Усы экскурсия составлена отлично
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Я хотел бы выразить огромную благодарность гиду Диме за незабываемый опыт, который он мне предоставил во время моего путешествия по
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    Бангкоку. Дима показал мне совершенно другой, аутентичный Бангкок, который я, вероятно, никогда бы не увидела без его помощи. Мы прогулялись с ним по местным лавочкам, где цены ориентированы на местных жителей, я купила всякую всячину по «тайским ценам для тайцев». Я увидела индустрию цветочных рынков, предназначенных именно для местных жителей, одним словом я окунулась в атмосферу подлинного Бангкока. Дима также познакомил меня с культурой китайцев, проживающих в China Town, что было очень интересно и познавательно. Мы насладились вкусным мороженым и прокатились с ветерком на лодке, предназначенный для общественного транспорта. Отдельное спасибо Диме за фото и видео (в этом он тоже профессионал) и советы: как ориентироваться в метро, куда сходить завтра и куда не нужно идти, это очень человечно и бесценно. Я желаю Диме и компании Трипстер процветания и побольше хороших туристов

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
    Экскурсия понравилась, содержательная и насыщенная. Было интересно, узнали много фактов из истории Тайланда. Дмитрий доброжелательный и ответил на все интересующие нас вопросы:)
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
    Очень ремендую данную экскурсию,если сомневаетесь. Красиво, атмосферно,необычно.. Айюттая когда то была столицей Тайланда и пала в очередном сражении с бирманами, с
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    которыми находилась в постоянном конфликте. На данный момент сохранились полуразрушенные а так же действующие кремовые комплексы. Один раз увидеть точно стоит . В Бангкоке нас забрал гид русскоговорящий, далее в пути к нам присоединился тайский гид,который очень мило на забавном русском языке собственно и вёл экскурсию (в Тайланде право на лицензию имеют только местные,мы так поняли). В конце у нас был довольно вкусный поздний тайский обед Из минусов - было очень очень жарко, практически хаммам,поэтому надевайте всё максимально впитывающее,закрывайте плечи,голову и запасайтесь водой и не забудьте внешнюю подзарядку для вашего телефона или камер. Снимать действительно есть что.

  • А
    Андрей
    23 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Очень интересно и нестандартно - действительно, формат "прогулка с другом"! Время пролетело незаметно! Не смотря на длинную прогулку, не устали. Отличные впечатления сохраним об экскурсии по Бангкоку!
  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
    Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам за отлично проведённую экскурсию.
    Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам
  • K
    KONDRICHINA
    20 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Спасибо большое! Очень все было увлекательно и совсем не утомительно. Посмотрели все главные достопримечательности, покатались и на национальной лодке и на тук туке, покормили рыб. Много приятных впечатлений и воспоминаний о том дне.
  • Д
    Дарья
    20 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Ольга подстроила маршрут по индивидуальному запросу, за что огромное спасибо, при этом все было как будто рядом и мы не
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    так много ходили, хотя ходить мы любим)) и в целом за один день мы посмотрели почти все достопримечательности но мне не хватило рассказов о городе, его истории, историй о самих достопримечательностях, хотелось бы больше фактов. Я наверно такой старовер, который привык к гидам, который как ходячая википедия))) Но возможно такая легкая прогулка по городу кому-то больше по душе) В любом случае Ольга очень отзывчивая и учитывала все наши пожелания и даже поменяла маршрут по дороге. Но т. к. мы хотели посмотреть все, получилось все очень бегом-бегом) в общем мы были довольны)

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  3. В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
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  5. Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 80 до 450. Туристы уже оставили гидам 416 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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