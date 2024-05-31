1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Бангкок: Королевский дворец, храмы и река Чаупхрая - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$283 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Настоящий Бангкок: Погружение в атмосферу тайского мегаполиса
Познайте душу Бангкока: от культовых храмов до уникальных рынков. Экскурсия, которая превратит вас в искушенного путешественника
Начало: В фойе вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $220 за всё до 4 чел.
Круиз
8 часов
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Бангкок: Полный день с профессиональным гидом, все включено
Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $275 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Историческое путешествие по Бангкоку: от Храма Изумрудного Будды до Мраморного дворца
Погрузитесь в уникальный мир древних храмов и величественных дворцов Бангкока, каждый из которых украшен на тайских монетах
Начало: У Королевского дворца
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бангкок, который не найти в путеводителях (всё включено)
Посетить таинственные храмы, покататься на аутентичном транспорте и прикоснуться к местным легендам
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $400 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария31 мая 2024Отличная экскурсия, спасибо большое Ольге, очень интересные места, особенно в восторге от черепашек, рынок цветов тоже поразил. Усы экскурсия составлена отлично
- KKONDRICHINA20 мая 2024Спасибо большое! Очень все было увлекательно и совсем не утомительно. Посмотрели все главные достопримечательности, покатались и на национальной лодке и на тук туке, покормили рыб. Много приятных впечатлений и воспоминаний о том дне.
- ДДарья20 мая 2024Ольга подстроила маршрут по индивидуальному запросу, за что огромное спасибо, при этом все было как будто рядом и мы не
- ЛЛюбовь9 апреля 2024С Еленой у нас действительно было обстоятельное знакомство с городом, и с воды, по каналам, на тук-туке, пешком, с потрясающими видами со смотровых площадок небоскрёбов. Если коротко, то было красиво, вкусно, аутентично и очень интересно. Спасибо!
- ССергей1 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Елена прекрасно владеет темой, обстоятельно подходит к работе. С первого контакта в деталях обговорила и согласовала программу
- ИИван23 марта 2024Отличный гид, интересно слушать, может легко ответить на различные вопросы, программа развлечений понравилась.
- OOlena10 марта 2024Экскурсия нам понравилась, была интересная и познавательная. Елена очень приятная. Смогла нам показать много интересных мест, рассказать про историю и вкусно нас накормить. Сами бы мы столько не посмотрели. Рекомендуем!
- ЛЛилия9 марта 2024Хочу выразить благодарность гиду Дмитрию за чудесный день, проведенный в Бангкоке. Мы с мужем опасались, что жара не даст нам
- ИИгорь26 февраля 2024Все очень понравилось, экскурсия интересная и познавательная! Посетили много интересных мест, узнали много нового и интересного, день прошел очень быстро =)
- ЛЛюдмила18 апреля 2023Мы побывали в Бангкоке на этой экскурсии. Экскурсия понравилась, экскурсовод очень хорошо говорила по русски, с хорошим чувством юмора. Было
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Храм Золотой Горы»
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