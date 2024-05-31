Храм Золотой Горы – экскурсии в Бангкоке

Найдено 6 экскурсий в категории «Храм Золотой Горы» в Бангкоке, цены от $220. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Бангкок: Королевский дворец, храмы и река Чаупхрая - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$283 за всё до 10 чел.
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
16 отзывов
Настоящий Бангкок: Погружение в атмосферу тайского мегаполиса
Познайте душу Бангкока: от культовых храмов до уникальных рынков. Экскурсия, которая превратит вас в искушенного путешественника
Начало: В фойе вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $220 за всё до 4 чел.
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
🚗 На машине
Круиз
8 часов
1 отзыв
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 10 чел.
Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Бангкок: Полный день с профессиональным гидом, все включено
Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $275 за всё до 8 чел.
Бангкок на монетах
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Историческое путешествие по Бангкоку: от Храма Изумрудного Будды до Мраморного дворца
Погрузитесь в уникальный мир древних храмов и величественных дворцов Бангкока, каждый из которых украшен на тайских монетах
Начало: У Королевского дворца
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $250 за всё до 10 чел.
Бангкок, который не найти в путеводителях (всё включено)
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Бангкок, который не найти в путеводителях (всё включено)
Посетить таинственные храмы, покататься на аутентичном транспорте и прикоснуться к местным легендам
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $400 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Отличная экскурсия, спасибо большое Ольге, очень интересные места, особенно в восторге от черепашек, рынок цветов тоже поразил. Усы экскурсия составлена отлично
  • K
    KONDRICHINA
    20 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Спасибо большое! Очень все было увлекательно и совсем не утомительно. Посмотрели все главные достопримечательности, покатались и на национальной лодке и на тук туке, покормили рыб. Много приятных впечатлений и воспоминаний о том дне.
  • Д
    Дарья
    20 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Ольга подстроила маршрут по индивидуальному запросу, за что огромное спасибо, при этом все было как будто рядом и мы не
    читать дальше

    так много ходили, хотя ходить мы любим)) и в целом за один день мы посмотрели почти все достопримечательности но мне не хватило рассказов о городе, его истории, историй о самих достопримечательностях, хотелось бы больше фактов. Я наверно такой старовер, который привык к гидам, который как ходячая википедия))) Но возможно такая легкая прогулка по городу кому-то больше по душе) В любом случае Ольга очень отзывчивая и учитывала все наши пожелания и даже поменяла маршрут по дороге. Но т. к. мы хотели посмотреть все, получилось все очень бегом-бегом) в общем мы были довольны)

  • Л
    Любовь
    9 апреля 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    С Еленой у нас действительно было обстоятельное знакомство с городом, и с воды, по каналам, на тук-туке, пешком, с потрясающими видами со смотровых площадок небоскрёбов. Если коротко, то было красиво, вкусно, аутентично и очень интересно. Спасибо!
  • С
    Сергей
    1 апреля 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Экскурсия очень понравилась. Елена прекрасно владеет темой, обстоятельно подходит к работе. С первого контакта в деталях обговорила и согласовала программу
    читать дальше

    и дополнительные расходы. Гибко перестроила маршрут из-за экстремальной жары, чтобы были перерывы в кондиционированных кафе и тогровых центрах. Спасибо, Елена, будем рекомендовать вас всем знакомым

  • И
    Иван
    23 марта 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Отличный гид, интересно слушать, может легко ответить на различные вопросы, программа развлечений понравилась.
  • O
    Olena
    10 марта 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Экскурсия нам понравилась, была интересная и познавательная. Елена очень приятная. Смогла нам показать много интересных мест, рассказать про историю и вкусно нас накормить. Сами бы мы столько не посмотрели. Рекомендуем!
  • Л
    Лилия
    9 марта 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Хочу выразить благодарность гиду Дмитрию за чудесный день, проведенный в Бангкоке. Мы с мужем опасались, что жара не даст нам
    читать дальше

    возможность побывать на всей 8-ми часовой программе экскурсии, но Дмитрий очень грамотно сформировал схему посещения достопримечательностей Бангкока и теперь мы с большим удовольствием вспоминаем этот день.

  • И
    Игорь
    26 февраля 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Все очень понравилось, экскурсия интересная и познавательная! Посетили много интересных мест, узнали много нового и интересного, день прошел очень быстро =)
  • Л
    Людмила
    18 апреля 2023
    Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
    Мы побывали в Бангкоке на этой экскурсии. Экскурсия понравилась, экскурсовод очень хорошо говорила по русски, с хорошим чувством юмора. Было
    читать дальше

    легко общаться. Очень познавательно по королевской резиденции, узнали много нового для себя, нафоторгафировались. Впечатления незабываемые, и затем на лодке прокатились по каналам. Это тоже очень впечатляющее путешествие начиная с самой лодки и заканчивая видами на берегах. Даже покормили сомиков прямо с борта лодки. Радовались как дети. Очень понравилось. Единственно очень долго не могли согласовать трансфер от лайнера до города и обратно, но в конечном итоге все сложилось наилучшим образом.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Храм Золотой Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
  2. Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
  3. Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
  4. Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
  5. Бангкок на монетах
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Храм Золотой Горы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 220 до 400. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Бангкоке на 2024 год по теме «Храм Золотой Горы», 36 ⭐ отзывов, цены от $220. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам