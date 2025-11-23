Мои заказы

Бангкок для двоих: о любви и искусстве

Древние кварталы, буддистские ритуалы, секретные кофейни, арт-пространства и водные прогулки
Откройте Бангкок глазами местных романтиков: легенды о любви, традиции Сиама, тихие храмы, современное искусство, атмосферные улочки и панорамы города с реки Чао Прайя. По этим местам редко водят экскурсии — вы увидите живой город и его укромные уголки.
Описание водной прогулки

10:00 — Цветочный рынок и старый Сиам

Погружение в мир ароматов и традиций. Архитектура старого Сиама, храм Ват Лиап и легенды о любви.

10:30 — секретная кофейня на цветочном базаре

Тихий уголок среди лавок с цветами: антиквариат, уют и камерная атмосфера.

11:00 — водная прогулка в португальский квартал

Переход по Чао Прайе и знакомство с церковью Санта-Круз — наследием первых португальцев.

11:20 — буддистские артефакты и уникальная ступа

Музей при храме ПхраюПхантакан и единственная в Бангкоке ступа, открытая для входа.

12:00 — парк «Кхао Мо» («черепаший рай»)

Скрытый сад с десятками черепашек разных видов — тихая пауза посреди города.

12:30 — навесной мост над водой

Панорама Бангкока: древние крыши, храмы и современные небоскрёбы в одном обзоре.

13:00 — прогулка по реке Чао Прайя

Город с воды: храмы, колониальные особняки, старые доки и ключевые памятники.

13:30 — aрт-пространства и атмосферные улочки

Секретное кафе среди автомастерских, шоколадная фабрика, дом китайского торговца, стрит-арт.

14:00 — RiverCity — главная арт-площадка города

Современное искусство, выставки, галереи и коллекции антиквариата.

14:30 — Дом скульптур и частная галерея

Творческие мастерские, где современность и традиция встречаются под одной крышей.

15:00 — галерея виниловых пластинок

Финальная точка: музыка, мягкий свет и место, чтобы задержаться вдвоём.

Кому подойдёт эта прогулка

  • Парам, которые хотят провести день красиво и вдумчиво
  • Любителям эстетики, камерных маршрутов и редких историй
  • Тем, кто интересуется современным искусством
  • Путешественникам, предпочитающим неспешное общение и взгляд изнутри

Организационные детали

  • Все передвижения по маршруту входят в стоимость
  • Кофейные паузы — по желанию, оплачиваются по меню

Йен
Йен — ваш гид в Бангкоке
Приветствую! На связи Йен, переводчик и лингвокультуролог. Я обожаю делиться знанием об Азии, её традициях и культурном коде. Много лет я прожил в Корее и Японии, пока не влюбился в Таиланд… Таиланд
читать дальше

— удивительное место, где переплетаются духовность, яркие краски и особый ритм жизни. И я с радостью открою вам его секреты. Со мной вы не только посмотрите достопримечательности, но и прочувствуете душу и неповторимую атмосферу страны улыбок. Путешествия для меня — это не просто отдых, а способ глубже понять страну через её язык, культуру и повседневную жизнь. А благодаря владению несколькими языками, я с легкостью нахожу уникальные истории и тонкие детали, которые часто остаются незамеченными. Хотите поделюсь и с вами?))

