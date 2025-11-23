Древние кварталы, буддистские ритуалы, секретные кофейни, арт-пространства и водные прогулки
Откройте Бангкок глазами местных романтиков: легенды о любви, традиции Сиама, тихие храмы, современное искусство, атмосферные улочки и панорамы города с реки Чао Прайя. По этим местам редко водят экскурсии — вы увидите живой город и его укромные уголки.
Описание водной прогулки
10:00 — Цветочный рынок и старый Сиам
Погружение в мир ароматов и традиций. Архитектура старого Сиама, храм Ват Лиап и легенды о любви.
10:30 — секретная кофейня на цветочном базаре
Тихий уголок среди лавок с цветами: антиквариат, уют и камерная атмосфера.
11:00 — водная прогулка в португальский квартал
Переход по Чао Прайе и знакомство с церковью Санта-Круз — наследием первых португальцев.
11:20 — буддистские артефакты и уникальная ступа
Музей при храме ПхраюПхантакан и единственная в Бангкоке ступа, открытая для входа.
12:00 — парк «Кхао Мо» («черепаший рай»)
Скрытый сад с десятками черепашек разных видов — тихая пауза посреди города.
12:30 — навесной мост над водой
Панорама Бангкока: древние крыши, храмы и современные небоскрёбы в одном обзоре.
13:00 — прогулка по реке Чао Прайя
Город с воды: храмы, колониальные особняки, старые доки и ключевые памятники.
13:30 — aрт-пространства и атмосферные улочки
Секретное кафе среди автомастерских, шоколадная фабрика, дом китайского торговца, стрит-арт.
14:00 — RiverCity — главная арт-площадка города
Современное искусство, выставки, галереи и коллекции антиквариата.
14:30 — Дом скульптур и частная галерея
Творческие мастерские, где современность и традиция встречаются под одной крышей.
15:00 — галерея виниловых пластинок
Финальная точка: музыка, мягкий свет и место, чтобы задержаться вдвоём.
Кому подойдёт эта прогулка
Парам, которые хотят провести день красиво и вдумчиво
Любителям эстетики, камерных маршрутов и редких историй
Тем, кто интересуется современным искусством
Путешественникам, предпочитающим неспешное общение и взгляд изнутри
Организационные детали
Все передвижения по маршруту входят в стоимость
Кофейные паузы — по желанию, оплачиваются по меню
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Йен — ваш гид в Бангкоке
Приветствую! На связи Йен, переводчик и лингвокультуролог.
Я обожаю делиться знанием об Азии, её традициях и культурном коде. Много лет я прожил в Корее и Японии, пока не влюбился в Таиланд…
Таиланд читать дальше
— удивительное место, где переплетаются духовность, яркие краски и особый ритм жизни. И я с радостью открою вам его секреты. Со мной вы не только посмотрите достопримечательности, но и прочувствуете душу и неповторимую атмосферу страны улыбок.
Путешествия для меня — это не просто отдых, а способ глубже понять страну через её язык, культуру и повседневную жизнь. А благодаря владению несколькими языками, я с легкостью нахожу уникальные истории и тонкие детали, которые часто остаются незамеченными.
Хотите поделюсь и с вами?))