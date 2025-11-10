Почувствуйте настоящий дух Бангкока через комбинацию драйва, огнестрельного спорта и зрелищных поединков по тайскому боксу.
В этой экскурсии мы пройдем путь от оружейного клуба расположенного на территории действующей военной базы до легендарной арены тайского бокса, а закончим вечер в сердце ночных развлечений столицы — на улице Сой Ковбой, где яркие огни и экзотическая атмосфера создадут идеальную финальную ноту дня.
Важная информация: Оплата за стрельбище осуществляется отдельно (стоимость варьируется от 2000 до 16 000 бат), также отдельно оплачиваются напитки и еда в заведениях.
Вы можете выбрать удобный вам день недели, начало экскурсии 15:00 по местному времени.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стрелковый клуб
- Арена Rajadamnern Stadium
- Сой Ковбой
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
- Трансфер от отеля до 1 локации и после экскурсии обратно в отель
Что не входит в цену
- Стрельбище (от 2 000 до 16 000 бат)
- Еда и напитки в заведениях
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я встречу вас в лобби вашего отеля
Завершение: Верну вас в отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Оплата за стрельбище осуществляется отдельно (стоимость варьируется от 2000 до 16 000 бат)
- Также отдельно оплачиваются напитки и еда в заведениях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бангкока
