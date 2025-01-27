Чок ди! Весёлый трип по барам и ночным клубам

Погрузитесь в ночную атмосферу Бангкока с экскурсией «Чок ди! Весёлый трип по барам и ночным клубам» - это вечер, полный веселья и незабываемых моментов
Экскурсия "Чок ди! Весёлый трип по барам и ночным клубам" предлагает уникальный взгляд на ночную жизнь Бангкока.

Начав с ужина в японском ресторане, гости смогут насладиться местной культурой и попробовать японское
читать дальше

пиво.

Далее маршрут ведет в клуб, где играют андеграунд-сеты, и на знаменитую Khaosan Road, где снимали "Пляж". В завершение вечера - посещение модного The Club и других заведений на Sukhumvit 11.

Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет отвлечься от повседневности и окунуться в атмосферу веселья и танцев

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍹 Уникальные напитки и атмосфера
  • 🎶 Музыка и танцы всю ночь
  • 🚴‍♂️ Поездка на байках по городу
  • 🌆 Знакомство с ночной жизнью Бангкока
  • 🎉 Возможность продлить веселье
Чок ди! Весёлый трип по барам и ночным клубам
Чок ди! Весёлый трип по барам и ночным клубам
Чок ди! Весёлый трип по барам и ночным клубам
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Khaosan Road

Описание экскурсии

Чок ди (โชคดี) — на удачу!

Что вас ожидает

Начнём с ужина…

… в необычном японском заведении с уникальным стилем, где вы попробуете японское пиво и сможете оставить своё послание на стене. Будем много говорить о Бангкоке, но никакой истории — только слухи, сплетни и много юмора.

Дальше — больше!

Днём это магазин, а вечером — клуб, где собираются местные тусовщики и иностранцы. И где сам хозяин заведения играет уникальные андеграунд-сеты — это стоит увидеть и услышать. А ещё будем много-много танцевать.

Заглянем в сердце Бангкока

На байках (не бойтесь, это не страшно) поедем на Khaosan Road — самую тусовочную улицу, мекку бэкпэкеров. Прогуляемся там, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо и посетим ночной клуб, где крепкие напитки разливают в вёдра.

И напоследок

Мы отправимся в модный The Сlub. А если вам будет мало — продолжим на Sukhumvit 11, легендарной улице вечеринок. Я покажу самые интересные заведения и бары, где играют музыканты, где весело, где танцуют все — вне зависимости от возраста!

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто устал от экскурсий или деловых встреч и хочет отдохнуть и повеселиться в хорошей компании. Никакой истории и заученных фактов, которые написаны в книжках — только вкусные напитки, много веселья, танцы и эмоции.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются расходы на такси и байк, напитки и еду, входные билеты в клубы (также за гида)
  • По желанию за доплату экскурсию можно продлить — и повеселиться где-нибудь ещё

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
А
27 янв 2025
Замечательный коммуникабельный гид, знающий много интересного о стране в целом, о Бангкоке в частности, и отличная, приятная в общении девушка. Однозначно рекомендую
Евгения
2 ноя 2024
Просто супер!!!! Нам с девочками очень понравилось. Юля знает обо всем. Красотка и отличная компания. Целую и бронируем дневной тур по храмам в Бангкоке. Спасибо за все твои рекомендации и за бронирование трансфера в аэропорт. Все круто!!!
Просто супер!!!! Нам с девочками очень понравилось. Юля знает обо всем. Красотка и отличная компания. ЦелуюПросто супер!!!! Нам с девочками очень понравилось. Юля знает обо всем. Красотка и отличная компания. ЦелуюПросто супер!!!! Нам с девочками очень понравилось. Юля знает обо всем. Красотка и отличная компания. Целую
Галина
2 ноя 2024
Спасибо Юля за наше интересное путешествие. Спасибо за твои рекомендации по шоппингу и сделай шоппинг тур 😁
Супер время, супер экскурсия и Бангкок великолепен!!! Рекомендую ВСЕМ. Мы обязательно вернемся.
Спасибо Юля за наше интересное путешествие. Спасибо за твои рекомендации по шоппингу и сделай шоппинг тур 😁Спасибо Юля за наше интересное путешествие. Спасибо за твои рекомендации по шоппингу и сделай шоппинг тур 😁
Елена
2 ноя 2024
Спасибо за трип. Все супер! 😻😻
Спасибо за трип. Все супер! 😻😻Спасибо за трип. Все супер! 😻😻
Е
1 ноя 2024
Спасибо за отличную экскурсию. Увидили другой Бангкок и отлично провели время. Юля классная, рекомендую!!!!!!
Спасибо за отличную экскурсию. Увидили другой Бангкок и отлично провели время. Юля классная, рекомендую!!!!!!Спасибо за отличную экскурсию. Увидили другой Бангкок и отлично провели время. Юля классная, рекомендую!!!!!!Спасибо за отличную экскурсию. Увидили другой Бангкок и отлично провели время. Юля классная, рекомендую!!!!!!Спасибо за отличную экскурсию. Увидили другой Бангкок и отлично провели время. Юля классная, рекомендую!!!!!!
Демьян
28 окт 2024
Great bar trip. Super. Five star

Отличный поход в бар. Супер. Пять звезд
Ольга
28 окт 2024
Спасибо за веселый трип. Очень довольны. Юлия ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Рекомендую
Спасибо за веселый трип. Очень довольны. Юлия ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ РекомендуюСпасибо за веселый трип. Очень довольны. Юлия ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ РекомендуюСпасибо за веселый трип. Очень довольны. Юлия ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Рекомендую
Дмитрий
28 окт 2024
Все супер! Спасибо Юлии ❤️ мы остались довольны экскурсией и гидом. И спасибо за гибкость и что учла наши пожелания по замене локации и подложила интересные варианты. РЕКОМЕНДУЮ. Очень рекомендую.
Все супер! Спасибо Юлии ❤️ мы остались довольны экскурсией и гидом. И спасибо за гибкость иВсе супер! Спасибо Юлии ❤️ мы остались довольны экскурсией и гидом. И спасибо за гибкость и
Ejaz
27 окт 2024
Отличная прогулка по барам и супер организатор Юлия. Она знает о Бангкоке все и больше 😂 Супер провели время! Рекомендую. И спасибо, что порекомендовала куда еще можно сходить и что
читать дальше

посмотреть и за фотографии. Очень довольны! От души повеселились и узнали много интересного про реальную жизнь в Бангкоке от местного жителя. Юлия классная и с ней легко и комфортно, СПАСИБО 🙏🏻

Отличная прогулка по барам и супер организатор Юлия. Она знает о Бангкоке все и больше 😂Отличная прогулка по барам и супер организатор Юлия. Она знает о Бангкоке все и больше 😂Отличная прогулка по барам и супер организатор Юлия. Она знает о Бангкоке все и больше 😂Отличная прогулка по барам и супер организатор Юлия. Она знает о Бангкоке все и больше 😂Отличная прогулка по барам и супер организатор Юлия. Она знает о Бангкоке все и больше 😂Отличная прогулка по барам и супер организатор Юлия. Она знает о Бангкоке все и больше 😂Отличная прогулка по барам и супер организатор Юлия. Она знает о Бангкоке все и больше 😂Отличная прогулка по барам и супер организатор Юлия. Она знает о Бангкоке все и больше 😂Отличная прогулка по барам и супер организатор Юлия. Она знает о Бангкоке все и больше 😂Отличная прогулка по барам и супер организатор Юлия. Она знает о Бангкоке все и больше 😂

Похожие экскурсии из Бангкока

Вечерний Бангкок
Пешая
16 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Бангкоку
Вечерний Бангкок - идеальное время для знакомства с городом. Погрузитесь в атмосферу, посетив храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:30
$257 за всё до 4 чел.
Ночной Бангкок
На машине
23 отзыва
5.5 часов
Индивидуальная
Ночной Бангкок: индивидуальная экскурсия
После заката Бангкок преображается: неоновые огни, живая музыка и колоритные районы. Откройте для себя ночную жизнь столицы
Начало: В вашем отеле
3 мар в 18:30
10 мар в 18:30
от $270 за человека
Бангкок на ваших кадрах
На машине
3 отзыва
8 часов
Круиз
Бангкок: первое знакомство
Идеальный тур для тех, кто хочет расслабиться после перелёта. Прогулка по Бангкоку с посещением смотровых площадок и круизом по реке Чао Прайя
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
17 фев в 13:30
$69 за человека