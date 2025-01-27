Экскурсия "Чок ди! Весёлый трип по барам и ночным клубам" предлагает уникальный взгляд на ночную жизнь Бангкока.Начав с ужина в японском ресторане, гости смогут насладиться местной культурой и попробовать японское

пиво. Далее маршрут ведет в клуб, где играют андеграунд-сеты, и на знаменитую Khaosan Road, где снимали "Пляж". В завершение вечера - посещение модного The Club и других заведений на Sukhumvit 11. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет отвлечься от повседневности и окунуться в атмосферу веселья и танцев

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Описание экскурсии

Чок ди (โชคดี) — на удачу!

Что вас ожидает

Начнём с ужина…

… в необычном японском заведении с уникальным стилем, где вы попробуете японское пиво и сможете оставить своё послание на стене. Будем много говорить о Бангкоке, но никакой истории — только слухи, сплетни и много юмора.

Дальше — больше!

Днём это магазин, а вечером — клуб, где собираются местные тусовщики и иностранцы. И где сам хозяин заведения играет уникальные андеграунд-сеты — это стоит увидеть и услышать. А ещё будем много-много танцевать.

Заглянем в сердце Бангкока

На байках (не бойтесь, это не страшно) поедем на Khaosan Road — самую тусовочную улицу, мекку бэкпэкеров. Прогуляемся там, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо и посетим ночной клуб, где крепкие напитки разливают в вёдра.

И напоследок

Мы отправимся в модный The Сlub. А если вам будет мало — продолжим на Sukhumvit 11, легендарной улице вечеринок. Я покажу самые интересные заведения и бары, где играют музыканты, где весело, где танцуют все — вне зависимости от возраста!

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто устал от экскурсий или деловых встреч и хочет отдохнуть и повеселиться в хорошей компании. Никакой истории и заученных фактов, которые написаны в книжках — только вкусные напитки, много веселья, танцы и эмоции.

Организационные детали