Начав с ужина в японском ресторане, гости смогут насладиться местной культурой и попробовать японское
5 причин купить эту экскурсию
- 🍹 Уникальные напитки и атмосфера
- 🎶 Музыка и танцы всю ночь
- 🚴♂️ Поездка на байках по городу
- 🌆 Знакомство с ночной жизнью Бангкока
- 🎉 Возможность продлить веселье
Что можно увидеть
- Khaosan Road
Описание экскурсии
Чок ди (โชคดี) — на удачу!
Что вас ожидает
Начнём с ужина…
… в необычном японском заведении с уникальным стилем, где вы попробуете японское пиво и сможете оставить своё послание на стене. Будем много говорить о Бангкоке, но никакой истории — только слухи, сплетни и много юмора.
Дальше — больше!
Днём это магазин, а вечером — клуб, где собираются местные тусовщики и иностранцы. И где сам хозяин заведения играет уникальные андеграунд-сеты — это стоит увидеть и услышать. А ещё будем много-много танцевать.
Заглянем в сердце Бангкока
На байках (не бойтесь, это не страшно) поедем на Khaosan Road — самую тусовочную улицу, мекку бэкпэкеров. Прогуляемся там, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо и посетим ночной клуб, где крепкие напитки разливают в вёдра.
И напоследок
Мы отправимся в модный The Сlub. А если вам будет мало — продолжим на Sukhumvit 11, легендарной улице вечеринок. Я покажу самые интересные заведения и бары, где играют музыканты, где весело, где танцуют все — вне зависимости от возраста!
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто устал от экскурсий или деловых встреч и хочет отдохнуть и повеселиться в хорошей компании. Никакой истории и заученных фактов, которые написаны в книжках — только вкусные напитки, много веселья, танцы и эмоции.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются расходы на такси и байк, напитки и еду, входные билеты в клубы (также за гида)
- По желанию за доплату экскурсию можно продлить — и повеселиться где-нибудь ещё
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Супер время, супер экскурсия и Бангкок великолепен!!! Рекомендую ВСЕМ. Мы обязательно вернемся.
Отличный поход в бар. Супер. Пять звезд