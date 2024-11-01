Д Дарья

Очень благодарны Ольги за прогулку по вечернему Бангкоку. Ольга откликнулась на мою просьбу день в день и составила индивидуальный маршрут. Дала много рекомендаций и напутствий. Было весело и интересно! Однозначно рекомендую)