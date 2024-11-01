4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Некультурная жизнь ночного Бангкока (18+)
Заглянуть на тёмную сторону города, чтобы потом рассказывать друзьям тако-о-ое
Начало: В лобби отеля
«В прошлом веке здесь начала развиваться секс-индустрия и открылись первые шоу, а в этом — снимали «Мальчишник в Бангкоке»»
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
$257 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Злачный Бангкок: блеск и нищета куртизанок Сиама 18+
Через 9 часов ваши представления о Таиланде заиграют по-новому, даже если вы были здесь уже 10 раз
18 дек в 13:00
19 дек в 13:00
$500 за всё до 2 чел.
скидка
5%
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночная жизнь Бангкока (18+)
Погрузитесь в ночную атмосферу Бангкока, посетив секретные бары и легендарные шоу. Узнайте, где готовят экзотические блюда и что скрывают улицы города
Начало: В вашем отеле
Завтра в 20:00
15 дек в 18:00
257$245 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья1 ноября 2024Очень благодарны Ольги за прогулку по вечернему Бангкоку. Ольга откликнулась на мою просьбу день в день и составила индивидуальный маршрут. Дала много рекомендаций и напутствий. Было весело и интересно! Однозначно рекомендую)
- KKodel28 октября 2024Мы были на экскурсии с Ольгой. Показала очень необычные места. Дала рекомендации что еще можно посетить и попробовать(не только по теме экскурсии:))
- DDarius15 октября 2024Super
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Только для взрослых»
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